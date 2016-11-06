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  • Северное сияние. Почему «Арсенал» и «Тоттенхэм» – это главные претенденты на чемпионство

Северное сияние. Почему «Арсенал» и «Тоттенхэм» – это главные претенденты на чемпионство

Состав

Впервые за долгие годы и в «Арсенале», и в «Тоттенхэме» собрался сбалансированный и высококлассный состав. Начиная от вратарской позиции (Льорис и Чех давно являются одними из лучших киперов в лиге) и заканчивая игроками группы атаки – Кейн, несмотря на нестабильную игру, все еще лучший центральный нападающий с английским паспортом, а Санчес – лучший вингер, примеривший на себя роль «девятки».

Комбинированный состав двух команд от The Gurdian.

Несмотря на то, что ни «шпоры», ни «канониры» не вкладывают суммы с восемью нулями в приобретение новых игроков, глядя на состав двух лондонских антагонистов, закрадывается мысль: «а почему бы им и не побороться за чемпионство с таким подбором исполнителей?»

Расписывать каждого игрока по отдельности не имеет смысла – львиная доля читателей и так спросонья назовет лидеров обеих команд. Мы привыкли к тому, что «пушкари» и «Хотспур» полагались на одного лидера, вокруг которого строилась игра – Фабрегас, Модрич, Санчес, Кейн – неважно, на кого из них. Сейчас в распоряжении и тех, и других – целая группа высококлассных исполнителей мирового уровня, которые не затерялись бы в самых сильных клубах Европы.

Зрелость

Прошли времена, когда «Арсенал» и «Тоттенхэм» были молодыми заводными коллективами, несшимися на ворота соперников сломя голову. Команда Маурисио Покеттино – самая молодая в АПЛ, однако и у Эриксена, и у Дайера, и у Кейна, не говоря про таких людей, как Льорис и Вертонген, есть солидный опыт выступлений на высоком уровне. Средний возраст игроков «Арсенала» – 27 лет. О какой молодости может идти речь? Команда находится в самом соку и готова справляться с любым прессингом – как игровым, так и психологическим.

«Я могу сказать, что это самый опытный состав за долгое время моей работы здесь. Все игроки – состоявшиеся мужчины, большинству не 19-20 лет, а 24, 27, 28, то есть у нас достаточно зрелая команда», – сказал в начале сезона Арсен Венгер. «Арсенал» и «Тоттенхэм» научились перестраиваться по одному щелчку. Раз – и команда несется в атаку, забивая столько, сколько потребуется. Два – садится в оборону и удерживает нужный счeт. Три – сушит игру и сохраняет силы к следующей игре.

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Зрелость – именно то, что в данный момент отличает «Арсенал» и «Тоттенхэм» от самих себя более ранних формаций. В чем она проявляется? Отбросим встречу «Арсенала» с «Челси» на «Эмирейтс» и расправу «Тоттенхэма» над «Ман Сити» – пока лучшие игры обеих команд в сезоне. И «Арсенал», и «Тоттенхэм» умеют доводить матчи до логического завершения, если ловят кураж. Важно другое – даже в не складывающихся лучшим образом поединках Венгер и Покеттино научили своих подопечных добывать результат, что называется, на зубах. Так было, когда «Арсенал» вытягивал игры с «Саутгемптоном», «ПСЖ» и «Лудогорцем», проигрывая по ходу игры, и так спасал «Хотспур» свой недавний матч против «Вест Брома».

Прогресс

Из зрелости сам собой вытекает и прогресс. По сравнению с прошлым сезоном прибавили многие лидеры обеих команд. То, что растут Бельерин, Алли, Дайер и другие молодые игроки, безусловно, отрадно, однако от них этого и ждут. Показательно, что даже опытные исполнители по сравнению с прошлым сезоном сильно прибавляют. Разобравшийся с болячками Уолкотт нашел свою игру, Санчес расцвел на позиции форварда, медленно, но верно адаптируется Джака, расцветает Хонг-Мин Сон, прибавляют Эриксен и Сиссоко.

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Отражается это и на статистике. «Арсенал» – лучшая команда в лиге по владению мячом (в среднем – 61% игрового времени за матч). В этом показателе «канониры» прибавили на 20%, а также подтянули точность передач. Они стали наносить больше ударов из пределов штрафной площади, что говорит о выстроенности командных взаимодействий.

«Тоттенхэм» берет свое за счет скорости и напора. «Шпоры» нанесли в створ ворот соперника уже 63 удара – лучший показатель в АПЛ. Пока хромает реализация, однако по количеству создаваемых моментов команда Покеттино опережает подопечных Венгера (13,6 против 10,9 за игру), что позволяет регулярно поражать ворота соперника (за 10 туров сделать этого не получилось лишь в матче с «Борнмутом» – 0:0).

Стабильность

Не сказать, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» – образцы надежной и стабильной игры в этом сезоне. Как и у всех, у них бывают провальные матчи. Однако по сравнению с конкурентами их игра вполне себе сбалансирована.

Пока Гвардиола внедряет в «Ман Сити» свои испанские методы, Конте делает итальянскую прививку «Челси», «Лестер» ожидаемо сдал после прошлогодней феерии, Клопп ищет оптимальный вариант состава, а Моуринью мучается в «МЮ», Покеттино и Венгер лишь подкручивают сбоящие механизмы и натирают полиролью то, что порой сверкало в прошлом сезоне. Француз и аргентинец работают со своими командами не первый год (в случае с Арсеном счет уже идет на десятилетия), потому им прекрасно известны все сильные и слабые стороны их коллективов. Разобраться в параметре «Настройки» им сейчас гораздо легче, нежели конкурентам.

Чемпионский настрой

Лишь один футболист на обе команды знает, что такое становиться чемпионом Англии: Петр Чех брал АПЛ в бытность игроком «Челси». Амбиции и желание доказать окружающим на что они способны – то, что сейчас заставляет «Тоттенхэм» пришпоривать самих себя на турнирной дистанции, а «Арсенал» устраивать звонкую перестрелку почти в каждом туре.

Их потенциал в данный момент высок, как никогда за последние годы. Почти все конкуренты все еще находятся в состоянии «грогги». Осталось выйти на поле «Эмирейтс» и в противостоянии с самым непримиримым соперником показать, чего на самом деле стоишь. Нам же осталось запастись чипсами и пивом. Такое дерби северного Лондона может случиться еще не скоро.

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Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Венгер Арсен Почеттино Маурисио
Комментарии (7)
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Marvianu
1478414639
но ведь Челси...
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h3LL1k
1478415489
сорян даже не читал но хотелось бы сказать что ЛИверпуль чемпион :)
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marslond
1478420909
Шансы есть всегда. Просто ими нужно воспользоваться.
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Dennis_Bergkamp
1478421902
Вперёд Канониры!!
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Des79
1478423909
Арсенал чемпион!!!!
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roma_best09
1478427515
Давно не читал статей на этом сайте. И вот спустя долгое время прочел эту и понял, что раньше то было интересней. Как бы хотелось, чтобы вернули старый добрый SOCCER.RU с их итогами недели по не самым заметным событиям в мире футбола. Кто был на этом сайте года 2-3 назад меня поймет. И не только это конечно, но и многое другое, видимо авторы поменялись, поменялся и стиль написания.
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Lokofint
1478429893
Возможно арсенал и будет чемпион, почему бы и нет
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