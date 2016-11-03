Проклятие «Уэмбли». Как новый стадион мешает «Тоттенхэму» побеждать

«Тоттенхэм» остается единственной командой, которая пока ни разу не проиграла в рамках нынешнего розыгрыша АПЛ. При этом после вчерашнего поражения от «Байера» у «шпор» значится уже две неудачи в Лиге чемпионов. Что интересно – оба раза лузерская лихорадка настигала коллектив Покеттино в родных стенах. Правда, с одной оговоркой – родными стенами для «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов является не привычный «Уайт Харт Лейн», а чужеродный «Уэмбли».

Мексиканская мечта. Почему Чичарито нельзя уезжать из Германии

Кажется, именно в этой перемене мест слагаемых и кроется причина глобальных неудач «шпор» (если мы говорим о выступлении в Европе). Картинка с «Уэмбли» выдает в «Тоттенхэме» неуверенную в себе команду, которая вроде бы и чувствует поддержку «домашних» трибун, но того драйва, что случается – и довольно часто – на «Уайт Харт Лейн» главный английский стадион ей подарить не может. «Уэмбли» – это арена, где проходят не только спортивные соревнования, но и играются концерты; болельщикам не всегда удается создать здесь рафинированную футбольную атмосферу, что окутывает Тропу Белого Оленя. Фактически, в Лиге чемпионов «шпорам» придется сыграть не 3, а 6 выездных матчей, а с таким расписанием ничего существенного не добьешься (особенно в их положении не новичков, но редких гостей турнира).

«Уэмбли» в последние годы – это не просто неудачное, а проклятое место для «Тоттенхэма». Из пяти последних визитов сюда (включая внутрианглийские кубки) команда из северного Лондона проиграла все пять. Назвать это обычным совпадением язык не повернется. Да, «Монако» и «Байер» являются крепкими соперниками, но, как ни крути, с жеребьевкой Поккетино даже повезло – ему не попались ни «Барселона», ни «Реал», ни «Бавария». Не выйти из такой группы будет явной неудачей.

«Винить стадион в наших поражениях неправильно. Для меня «Уэмбли» – фантастическая арена, я с удовольствием приезжаю сюда. Мы должны были показать больше, но оказались слабы. Проблема не в «Уэмбли», а в нас самих», – отпирается Покеттино, но не покидает чувство, что, играй «Тоттенхэм» у себя дома (по-настоящему дома), результаты прошедших игр были бы иными.

Посмотрите на то, как в этом году опустился «Вест Хэм», променявший родной «Болейн Граунд» на элитный «Олимпийский». В прошлом сезоне команда Билича боролась за место в Лиге чемпионов, а в этом надеется не вылететь в Чемпионшип. Одной из причин того, что молоток «Вест Хэма» перестал разбирать где гвозди, а где собственные пальцы, может быть именно пресловутый переезд. Ехать на «Болейн Граунд» другим командам раньше всегда было страшновато, отправляться сегодня на «Олимпийский» – значит рассчитывать на 3 очка.

«Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался». За что «Тоттенхэм» получил знаменитую характеристику

Имея в своем распоряжении 4 очка после четырех туров, «шпорам» нужно будет вылезти из кожи вон, чтобы выбраться из этой, казалось бы, проходной группы. Тем более, следующий матч команда Покеттино проведет на Лазурном берегу, где просто никому не бывает (в чем вчера мог убедиться ЦСКА).

6 лет назад, когда «Тоттенхэм» в последний раз играл в Лиге чемпионов, он сумел выйти в плей-офф, угодив на групповом этапе в компанию к «Интеру», «Вердеру» и «Твенте». Далее последовали матчи с «Миланом» в 1/8 и знаковая победа на «Сан-Сиро». Остановить набравшую ход команду Реднаппа смог только мадридский «Реал». Тогда мы увидели настоящий «Тоттенхэм» – с его безумно шумным «Уайт Харт Лейн» и низко посаженными телевизионными камерами. В этом году, не в пример камерам, планка ожиданий от выступления «шпор» в Европе была задрана чересчур высоко. Теперь ей придется немного опуститься.