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  • Нововведение недели. Как «Халл» печатает на рекламных щитах строчки из песен

Нововведение недели. Как «Халл» печатает на рекламных щитах строчки из песен

«Халл Сити», возможно, и вылетит в этом сезоне из АПЛ, но своих болельщиков «тигры» уже успели порадовать отличным стартом и игрой в августе. Теперь же в клубе придумали фишку с целью поддержать и без этого шумную атмосферу на домашнем стадионе. На рекламных щитах, опоясывающих «Кей-Си Стэдиум», с недавних пор отображается, собственно, не реклама, а строчки из клубных песен. Выглядит это следующим образом (так болельщикам «тигров» подсказывают поддерживать Джейка Ливермора):

А так – Абеля Эрнандеса:

Кому-то может не понравиться, что в клубе столь прямолинейно указывают своим болельщикам, какие речевки им распевать. Зато нововведение на «Кей-Си Стэдиум» явно не прошло незамеченным.

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Англия. Премьер-лига Англия Халл Сити Ливермор Джейк Эрнандес Абель
Комментарии (1)
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Karpathian
1477311173
у нас будет везде оле-ола анжи махачкала и дальше оскорбления в адрес дагов)
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