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    • Закончить шестой гейм. Почему Тине Канделаки пора покинуть «Матч ТВ»

    Закончить шестой гейм. Почему Тине Канделаки пора покинуть «Матч ТВ»


    3.8
    Голосов: 11
    20.10.2016 12:55
    Едва успев настроить «Матч ТВ», Тина Канделаки может уйти из «Газпром Медиа». Она считалась кандидатом на пост вице-премьера по спорту, но туда поднялся на повышение Виталий Мутко. Денис Беневольский объясняет, почему Канделаки все равно нужно оставить канал в покое и найти себе новую работу.
    СПОЙЛЕРЫ
    Тина Канделаки провалилась в работе на «Матч ТВ». Неудачная презентация канала, слабая рекламная кампания, скандалы и кадровые решения – всем этим запомнится Тина. Ей пора оставить канал в покое и заняться пропагандой здорового образа жизни.

    Причина первая: презентация «Матча»

    Презентация нового федерального общедоступного спортивного телеканала состоялась 29 октября прошлого года и сразу дала недоброжелателям «Матча» очередной повод его пожурить. Во время выступления генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко на заднем плане демонстрировались города, где будут вещать региональные версии канала. Краснодар тогда оказался в Казахстане на берегу Каспийского моря. Сотрудники «Матча», оказывается, приняли Париж за курортный городок, находящийся в самом сердце Доломитовых Альп, а Мюнхен – за один из крупнейших городов Польши. Отличилась на том торжественном мероприятии и сама Канделаки, неправильно произнеся фамилию Нобеля Арустамяна.

    Причина вторая: рекламная кампания, предшествовавшая запуску телеканала

    Навязчивое «Все на Матч!» звучало в каждом рекламном ролике телеканала по несколько раз. Режущий глаз хештэг с этой же фразой также стал одной из «креативных» идей создателей «Матч ТВ». Любопытно, что о контенте на новом телеканале говорилось не так много. В умы потребителя ввинчивали идею о том, что он, как и все, просто не имеет права не быть на «Матче». В итоге канал еще до своего запуска успел многим надоесть своей навязчивостью. По рейтингу программ «Матч» на начальном этапе уступал даже каналу «Домашний». Задумка Тины Канделаки и ее команды провалилась.

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    Причина третья: кадровая

    Новому телеканалу был задан и странный имидж. Яркий, элитный, лучший во всех отношениях. Этот самый имидж опьянил руководителей «Матча», и они принялись разбрасываться деньгами. Пиджаки от кутюр для проведения конкретного эфира (один из сотрудников телеканала в интервью называл сумму 200000 рублей) и бесконечные командировки в самые дальние уголки планеты.

    Итогом столь откровенного транжирства стал недостаток у канала денежных средств всего через три месяца после запуска. Руководители «Матча» решили отправить восвояси с десяток комментаторов. «Матч» лишил себя возможности предоставлять потребителю более качественный контент. Лишь запустившись, СМИ кадровыми репрессиями расписалось в собственных ошибках. Причем, как уже было упомянуто, в ущерб свей аудитории. Такие решения показывают некомпетентность руководства.

    Причина четвертая: скандал с Василием Уткиным

    Еще летом прошлого года, за несколько месяцев до запуска «Матч ТВ», произошла история, не уменьшающая скепсиса по отношению к телеканалу. Речь о скандале между Тиной Канделаки и Василием Уткиным. Главный редактор спортивных каналов НТВ-ПЛЮС резко отреагировал на то, что Канделаки назвала команду его комментаторов «нулем» и отказался работать под ее началом. Затем журналисты обменялись еще несколькими колкостями в соцсетях, а потом неожиданно помирились.

    Уткин некоторое время комментировал футбол на «Матче» и даже призывал всех на этот самый «Матч» отправиться. Но, после нашумевшей истории с безмятежным сном Василия на игре «Байера» и «Барселоны», ему пришлось покинуть телеканал. Уходил Вася уже без особого скандала, однако осадок от их баталий с Тиной по-прежнему остался.

    Причина пятая: неоднозначные решения самой Тины

    Тина Гивиевна ошибалась далеко не только в произношении фамилии Арустамяна. От нее пострадала и Ольга Смородская, которую генеральный продюсер «Матча» назвала Самбурской, и многие футбольные клубы, хэштеги которых она путала в Инстаграме. Все бы ничего, однако Канделаки весьма рьяно пытается доказать, что спорт занимает чуть ли не основное место в ее жизни, чем только еще больше раздражает своих недоброжелателей.

    «Тина Канделаки смотрит футбол и не понимает, когда закончится шестой гейм», – написал в прошлом году в своем твиттере Иван Ургант. Попала Канделаки в КВН: резиденты клуба веселых и находчивых весьма тонко намекнули на то, что Тине занимает не свое место. Тина Гивиевна успешно пропагандирует здоровый образ жизни, но не всегда способна правильно написать название родной страны и отличить счет 7:0 от 0:7. Жизнь канала постепенно налаживается, но «Матч» должны развивать люди, которые немного ближе к спорту. Тине Канделаки пора подтвердить все слухи и уйти с канала, который способен стать крутым и без нее.

    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Тины Канделаки, Instagram «Матч ТВ»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 11
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    Комментарии (27)
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    hjvfybcn
    1476963429
    Автор, отчасти, прав , по большей части! С комментаторами она погорячилась, и с девизом, который всех зае..достал, и с новыми специалистами, которые только критикуют и ничего не предлагают. (multiscan точно подметил).
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    Ник17
    1476964436
    Согласен. Все по делу!
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    Sanloko
    1476964558
    да, поначалу МатчТв раздражал, а потом стал интересным каналом. "Все на матч!", "Культ тура" - очень интересно смотреть, а трансляций футбола, в том числе европейского стало больше. Есть, конечно, недостатки - слишком много ярко-красного цвета, М. Командная, выгнали Стогниенко и пр....но, в целом, мне нравится.
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    panmon
    1476965720
    Как будто только на этом телеканале нецелесообразное использование бюджета... Все рулят как хотят и Тина не самая худшая из всех! Хотя конечно лучше бы отдала управление тем кто больше понимает в спорте а не только гантельки показушно поднимает...
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    кошмарик
    1476965783
    Баба с возу - кобыле(то бишь телеканалу) легче.. Пусть лучше ресторан свой(который , по слухам, ей хахаль подарил)Тинатин раскручивает.. кухня в рестике совсем умерла.
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    alex1951
    1476966695
    В россии кого не ставь - все мимо. Хотя понятно ,что годится на эту роль серьезный мужчина, желательно имеющий связи в министерстве,телевизионный опыт,не пиарщик, без самовлюбленности,ну и конечно - фанат своего дела!
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1476975121
    ЗА УМНИКОВ РЕСПЕКТ....НО СПОРТ ЭТО НЕ ЕЁ
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    roman230582
    1476980674
    Тину убрать, Васю вернуть
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    Freeman84
    1476993474
    Единственное, чем она может поднять рейтинг телеканалу - это сняться в роликах, где рекламируют средство для мужской потенции.
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    hirurg99
    1477033336
    Уважаемые, дамы и господа! Думаю, то, что мы здесь пишем Тине по барабану. Все прекрасно понимают, что её карьерный рост обусловлен "связями", а не профессионализмом. Таким людям " плюй в глаза- всё Божья роса". Дилетанты рулят!
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