Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

5 из 12))))) Я не антинародный урод у власти)
5 из 12))))) Я не антинародный урод у власти)
5 !!! Видимо я более свободный))
8 Госпожа удача от вас мальца отвернулась
Чем руководствовались эти люди, запрещая одно и разрешая другое? Язык комментаторов чище и лучше не стал.
Запретите Арустамяну комментировать, прошу. Невероятное мучение слышать его неправильную интонацию.
Лично меня "убивает" активно тиражируема на МатчТВ фраза - "чемпионат по футболу двадцать восемнадцать", это надо так не любить русский язык! Жду когда комментаторы МатчТВ будут говорить: "Игрок вышел на поле с номером на футболке "один три", "два ноль" и т.д. или "болид поехал на "два третий" круг по трассе"))) В каком-то английском фильме главный герой "стебется" над австралийцами, приводя аргумент что они и "2017 год" называют "двадцать семнадцать" и как бы намекая, что они дебилы... попугаям из МатчТВ видимо не дает покоя сомнительная "слава" австралийцев и они торопятся встать с ними в один ряд тем самым став всеевропейским посмешищем)))
5:)