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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    27 сентября 2016
    Комментаторам «Матч ТВ» запрещено говорить «канониры», «девчонки» и многие другие слова и фразы. «Бомбардир» предлагает угадать, что можно и нельзя сказать в эфире главного спортивного канала России.

    Рейтинг: 3 Голосов: 13
    Комментарии50
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      Рейтинг: -239

      Закат ЕдРа 18 января 2021, 17:02

      5 из 12))))) Я не антинародный урод у власти)

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 16 января 2020, 14:23

      5 !!! Видимо я более свободный))

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 28 декабря 2018, 13:38

      8 Госпожа удача от вас мальца отвернулась

      1
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 8 декабря 2018, 17:20

      7 нусссс

      0
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      Рейтинг: +73

      larrrin 10 мая 2018, 05:08

      Чем руководствовались эти люди, запрещая одно и разрешая другое? Язык комментаторов чище и лучше не стал.
      Запретите Арустамяну комментировать, прошу. Невероятное мучение слышать его неправильную интонацию.

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      Рейтинг: +374

      ninja1945 27 февраля 2018, 12:17

      8 Госпожа удача от вас мальца отвернулась

      1
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      Рейтинг: +43

      iordan137 28 ноября 2017, 11:34

      В программе "свисток" все эти слова используются.

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      Рейтинг: +2399

      serglider 20 ноября 2017, 02:57

      Лично меня "убивает" активно тиражируема на МатчТВ фраза - "чемпионат по футболу двадцать восемнадцать", это надо так не любить русский язык! Жду когда комментаторы МатчТВ будут говорить: "Игрок вышел на поле с номером на футболке "один три", "два ноль" и т.д. или "болид поехал на "два третий" круг по трассе"))) В каком-то английском фильме главный герой "стебется" над австралийцами, приводя аргумент что они и "2017 год" называют "двадцать семнадцать" и как бы намекая, что они дебилы... попугаям из МатчТВ видимо не дает покоя сомнительная "слава" австралийцев и они торопятся встать с ними в один ряд тем самым став всеевропейским посмешищем)))

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 24 сентября 2017, 15:08

      5:)

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      Рейтинг: +15394

      японец 18 мая 2017, 21:04

      теперь надо будет следить за комментаторами

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