Лучшие девушки – на «Краснодаре»! Что еще вы пропустили, не попав вчера на стадион

Открытие нового стадиона «Краснодар» привлекло и массу красивых девушек, которым тоже захотелось стать частью шикарного праздника. «Бомбардир» представляет галерею красавиц, посетивших вчерашний матч на новенькой арене.

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