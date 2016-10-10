Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • Лучшие девушки – на «Краснодаре»! Что еще вы пропустили, не попав вчера на стадион

    Лучшие девушки – на «Краснодаре»! Что еще вы пропустили, не попав вчера на стадион


    3.1
    Голосов: 8
    10.10.2016 18:00
    Открытие нового стадиона «Краснодар» привлекло и массу красивых девушек, которым тоже захотелось стать частью шикарного праздника. «Бомбардир» представляет галерею красавиц, посетивших вчерашний матч на новенькой арене.

    Россия проиграла Коста-Рике, но праздник удался – все остались в восторге от фантастического стадиона. Девушки – особенно!

    text

    Фото опубликовано Гетокова Екатерина (@getokova_ekaterina)

    text

    Фото опубликовано Селфи Со Стороны (@selfie_so_storony)

    text

    Фото опубликовано Adelina (@ade1ina)

    text

    text

    Фото опубликовано любовь (@ch.lubov)

    text

    Фото опубликовано Дарья Иващенко (@d.ivaschenko)

    text

    Фото опубликовано Лиза Давиденко (@liza.davidenko)

    text

    Фото опубликовано @your_zar

    text

    Фото опубликовано Ануш Хейккинен(Кешишьян) (@anushkheikkinen)

    text

    Фото опубликовано @jan_ne_e

    text

    Фото опубликовано Katerina Kuzmina (@katerinka671)

    text

    Фото опубликовано M A R I N A (@_mary_ramos)

    text

    Фото опубликовано @vdovina.j

    text

    Фото опубликовано Dear_Esther (@dear__esther)

    text

    Фото опубликовано sweetka (@sweetka16)

    text

    Фото опубликовано Екатерина Черепанова (@katemaket)

    text

    Фото опубликовано Ирина Чепурных (@irinka_che)

    text

    Фото опубликовано Юлия Мацуева (@yuliya_matsueva)

    text

    Фото опубликовано Alisa (@kochieva.alisa)

    text

    Фото опубликовано @mom_vasya

    Инна Ярмоленко – личный вдохновитель лидера киевского «Динамо»

    Римская императрица Илари Блази – жена великого Тотти

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alexis02lion
    1476112344
    Разнообразие. Но № 3 вообще ни о чём, а № 4 само то. Также понравились 2, 6, 8, 13, 16 (круто что они на главной) и последняя 20 девушка вне конкуренции. Как всё ёмко и кратко про весь матч. Без неё точно это бы статья - фотоотчёт не удались.
    Ответить
    Kuban-Krasnodar
    1476112411
    Подписчиков у девок прибавится))
    Ответить
    Iskandero
    1476124484
    Реклама про телок внизу - в тему))
    Ответить
    nikki22
    1476136992
    коровы....
    Ответить
    Дон Посей
    1476147060
    Стадион хорош, слов нет. А вот очень "красивых девушек" так и не увидел...Ну, единственно, - Виктория Костецкая из Ростова-на-Дону - брунэтка с Российским флагом на нежной щёчке. Спасибо аффторам за галерею. Удачи.
    Ответить
    Sylpheed
    1476166574
    Ну чего-то не фонтан))
    Ответить
    lysenkoff
    1476169584
    какое качество футбола - такие и девушки :D
    Ответить
    каа
    1476175316
    зато натуральные... )))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+