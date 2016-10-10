Лучшие девушки – на «Краснодаре»! Что еще вы пропустили, не попав вчера на стадион

Открытие нового стадиона «Краснодар» привлекло и массу красивых девушек, которым тоже захотелось стать частью шикарного праздника. «Бомбардир» представляет галерею красавиц, посетивших вчерашний матч на новенькой арене.
Россия проиграла Коста-Рике, но праздник удался – все остались в восторге от фантастического стадиона. Девушки – особенно!
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Фото опубликовано Гетокова Екатерина (@getokova_ekaterina)
Окт 9 2016 в 11:40 PDT
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Фото опубликовано Селфи Со Стороны (@selfie_so_storony)
Окт 9 2016 в 11:47 PDT
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Фото опубликовано Adelina (@ade1ina)
Окт 9 2016 в 11:55 PDT
text Окт 9 2016 в 12:03 PDT
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Фото опубликовано любовь (@ch.lubov)
Окт 9 2016 в 12:13 PDT
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Фото опубликовано Дарья Иващенко (@d.ivaschenko)
Окт 9 2016 в 12:20 PDT
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Фото опубликовано Лиза Давиденко (@liza.davidenko)
Окт 9 2016 в 12:25 PDT
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Фото опубликовано @your_zar
Окт 9 2016 в 12:50 PDT
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Фото опубликовано Ануш Хейккинен(Кешишьян) (@anushkheikkinen)
Окт 9 2016 в 1:05 PDT
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Фото опубликовано @jan_ne_e
Окт 9 2016 в 1:05 PDT
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Фото опубликовано Katerina Kuzmina (@katerinka671)
Окт 9 2016 в 1:12 PDT
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Фото опубликовано M A R I N A (@_mary_ramos)
Окт 9 2016 в 2:23 PDT
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Фото опубликовано @vdovina.j
Окт 9 2016 в 2:28 PDT
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Фото опубликовано Dear_Esther (@dear__esther)
Окт 9 2016 в 2:44 PDT
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Фото опубликовано sweetka (@sweetka16)
Окт 9 2016 в 2:59 PDT
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Фото опубликовано Екатерина Черепанова (@katemaket)
Окт 9 2016 в 4:27 PDT
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Фото опубликовано Ирина Чепурных (@irinka_che)
Окт 9 2016 в 10:17 PDT
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Фото опубликовано Юлия Мацуева (@yuliya_matsueva)
Окт 9 2016 в 10:06 PDT
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Фото опубликовано Alisa (@kochieva.alisa)
Окт 9 2016 в 9:18 PDT
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Фото опубликовано @mom_vasya
Окт 9 2016 в 3:32 PDT
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