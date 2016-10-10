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  • Лучшие девушки – на «Краснодаре»! Что еще вы пропустили, не попав вчера на стадион

Лучшие девушки – на «Краснодаре»! Что еще вы пропустили, не попав вчера на стадион

Россия проиграла Коста-Рике, но праздник удался – все остались в восторге от фантастического стадиона. Девушки – особенно!

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (9)
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alexis02lion
1476112344
Разнообразие. Но № 3 вообще ни о чём, а № 4 само то. Также понравились 2, 6, 8, 13, 16 (круто что они на главной) и последняя 20 девушка вне конкуренции. Как всё ёмко и кратко про весь матч. Без неё точно это бы статья - фотоотчёт не удались.
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Kuban-Krasnodar
1476112411
Подписчиков у девок прибавится))
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Iskandero
1476124484
Реклама про телок внизу - в тему))
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nikki22
1476136992
коровы....
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Дон Посей
1476147060
Стадион хорош, слов нет. А вот очень "красивых девушек" так и не увидел...Ну, единственно, - Виктория Костецкая из Ростова-на-Дону - брунэтка с Российским флагом на нежной щёчке. Спасибо аффторам за галерею. Удачи.
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Sylpheed
1476166574
Ну чего-то не фонтан))
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lysenkoff
1476169584
какое качество футбола - такие и девушки :D
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каа
1476175316
зато натуральные... )))
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