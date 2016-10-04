Возвращение в Netландию. Почему не нужно ненавидеть Кокорина и Балотелли за любовь к шоу-бизнесу

«Не взрослей. Это ловушка»

Каждый в детстве мечтал повзрослеть. Казалось, что быть взрослым круто. Можно делать то, что хочешь, принимать исключительно те решения, которые тебе по нраву, быть независимым. Так было в теории, когда родители, например, запрещали смотреть поздние футбольные матчи, потому что рано утром вставать в школу.

Потом нас толкнули в жизнь, где не все конфеты доставались тебе. Самая красивая девочка в школе не особенно хотела танцевать с тобой. Да и подойти к ней страшно. Взрослеть приходится быстро. Сначала ты должен был перегнать всех на уроке физкультуры, а теперь – обойти по пути на работу. Становиться старше пришлось не с годами, а с каждой разрешенной проблемой, преодоленным препятствием.

Футболист, что доказано многими, профессия, не требующая выдающихся умственных способностей. Усердно тренируйся и не болтай лишнего – все, что надо делать. Любые проблемы уладит агент или клуб. А если в тебе заложен природный талант, считай, что вообще попал в сказку. Интеллект, конечно, очень полезная вещь. Часто это и есть «кнопка» активации способностей, когда через понимание, как распорядиться своими данными, становятся большими игроками. Иногда даже не нужно быть начитанным как Сергей Семак, чтобы стать топ-игроком. «У меня не было суперталанта, но было желание. Я – хороший пример для тех, кто не уверен в своих силах. Трудись, и многое возможно», – восьмикратному чемпиону Англии Гари Невиллу можно верить.

«У нас нет королей в Нетландии. Только я»

Для Александра Кокорина и Марио Балотелли жизнь – один большой парк аттракционов. Аттракционов, на которых они уже успели набить немало шишек. Они были примами с ранних лет, «возили» соперников, которые были на два-три года старше их. С первого взгляда они такие разные: воспитанный в любви и заботе Кокорин, всю жизнь считавшийся самым талантливым футболистом страны, никому не грубящий в интервью и ни разу не дравшийся с коллегами по команде, и экстравагантный Балотелли, брошенный родными родителями, взрывной, взбалмошный и безбашенный.

Однако согласитесь, объединяет их очень многое. В первую очередь – королевский статус. Они редко говорили об этом на публике, но всеми своими действиями на поле и вне его показывали, что они круче других. Что они избранные. Кокорин был звездой каждой из детских команд, забивал по десятку мячей за матч, в 20 лет завоевал место в основе «Динамо», однако затем его карьера пошла по нисходящей. В то время как Кокорина считали самым перспективным форвардом России, Балотелли зажигал на Евро-2012, оформлял дубль в ворота немецкой сборной, демонстрировал мускулы, породив знаменитый мем. Тогда казалось, что худшие годы Марио, когда он кидал дротики в игроков молодежной команды «Манчестер Сити» и поджигал свой дом фейерверками, прошли. Однако с годами от крутого футболиста Балотелли остался лишь тот самый мем, в который он и превратился.

«Гораздо проще заставить людей что-то ненавидеть, чем заставить поверить во что-то»

Они очень быстро поднялись, завоевали народную любовь и места в топах самых талантливых молодых игроков мира. Но, когда ожидания превратились в волшебную пыль, армия ненавистников Кокорина и Балотелли могла бы заполнить целую флотилию Капитана Крюка.

Кокорин в кратчайшие дорос до игрока основы сборной. Много забивал, получал баснословные деньги, сопровождая все это постами в Инстаграм на фоне Lamborgini и селфи с ребятами из Black Star. Пока Александр забивал, ему все прощали. Как только случился спад – припомнили все его грешки. А тут еще и провал на ЧМ-2014, Евро-2016, история с Монте-Карло… Из всеобщей надежды Кокорин превратился в одного из самых ненавидимых и высмеиваемых общественностью персонажей отечественного футбола. Его переход в «Зенит» мало кем оценивался положительно. Наверное, это последний шанс для 25-летнего игрока оправдать многочисленные авансы.

Балотелли еще тогда, в 2012 году, в каждом интервью рассказывал всем и каждому, что он превратился из мальчика в мужчину, способного отвечать за свои поступки. Однако после своих же слов вновь влипал в неприятные истории. На поле также не клеилось. Неудачное возвращение в Италию, провал в «Ливерпуле», бесплодная аренда в «Милан». Даже гений агентского дела Мино Райола после всего этого не смог пристроить своего клиента в более успешный клуб, нежели «Ницца».

Стоит ли винить Кокорина с Балотелли в том, что они не раскрыли своего потенциала? Конечно, да. В любом случае многое зависело от них самих. Однако каждый становился заложником ситуации. Поставьте себя на их место. Представьте, что вас считают самым талантливым игроком страны своего поколения, агенты стоят в очереди, чтобы получить шанс вести ваши дела, суперклубы предлагают баснословные деньги, о которых вы и мечтать не могли. Разве от такого откажешься? У вас все получается, вам кажется, что ваша жизнь стала проекцией фильма «Гол!». Вам захочется рассказать всем о своем успехе: устроить крутую вечеринку, похвастать новой машиной S-класса, шикарной девушкой, вышагивающей как на дефиле рядом с вами. На то она и молодость. В какой-то момент футбол отойдет на второй план, и спустя несколько лет вы осознаете, что вам перестало все легко даваться на поле. Вы не можете легко обыграть один в один защитника, непринужденно оформить хет-трик. На вас польются потоки грязи из прессы. Тогда придет осознание, что вы что-то делаете не так. И в этот момент важно вовремя понять, что ты свернул не туда.

Сложная девятка. Как Марио Балотелли потерял все

«Вы просто подумайте о чем-нибудь хорошем, ваши мысли сделают вас легкими, и вы взлетите»

Кокорин и Балотелли долгое время жили беззаботной жизнью, купаясь в лучах своей славы. Один строил планы на большую европейскую карьеру, другой утверждал, что «Золотой мяч» в его руках – всего лишь дело времени. Время шло, но оба оставались на том же уровне. Вместо новых звезд футбола мы увидели двух мальчиков, которые долгое время не могли понять, что они оказались во взрослом мире, где надо нести ответственность за свои поступки. Прошло то время, когда их записывали в молодых и перспективных. Александру 25 лет, Марио – 26. Сейчас оба осознали, что для успеха мало одного таланта – порой надо и пахать. Однако осознали, наверное, слишком поздно.

В Санкт-Петербурге прохладным вечером четверга один белокурый парень оформил дубль и скромно принял поздравления в объятиях партнеров. За два часа до этого молодой человек посмуглее забил пятый мяч в третьей игре за новый клуб. Спустя несколько дней оба поучаствовали в принципиальных победах в национальных чемпионатах.

Но важно даже не это, а другое. Оба совершили мини-революцию в своих головах. Марио, получивший травму, когда наносил результативный удар по воротам Крицюка, так вообще фотографировался с фанатами более получаса после окончания матча. Кокорин удалил аккаунт в Instagram, ведет себя скромнее. Да и в интервью Александр никогда не задирал нос, оставаясь в общении простым парнем.

Они изо всех сил стараются показать, что для них еще не все потеряно, но ясно понимают, что ни о каких золотых горах, которые им рисовали ранее, речи уже не идет. Сейчас они попали в комфортную атмосферу, преодолели себя, подумали о хорошем и готовятся вновь взлететь. Их заставили покинуть Нетландию и привыкнуть к реалиям большого взрослого мира. И их сложно винить в том, что в стране сказок и грез они провели слишком много времени. Поверьте, эти два Питера Пэна очень жалеют о том, что вовремя не повзрослели.

Цифра дня. Нужен ли Кокорин сборной?