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    В чем ценность Арсена Венгера? Сегодня у него важная дата


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    Голосов: 18
    16.09.2017 15:50
    Сегодня исполнился ровно 21 год с того момента, как Арсен Венгер возглавил лондонский «Арсенал». История их любви давно перестала быть историей взаимоотношений – это уже лет десять как симбиоз, химия, одно не существует без другого. Тимофей Яценко рассказывает о том, почему Арсена Венгера все любят, хотя он ничего не выигрывает.

    – В чем смысл жизни?

    – Не знаю.

    – И я не знаю, но думаю, смысл не в том, чтобы выигрывать.

    Джонатан Эрл Франзен, «Поправки»

    Двадцать один год назад, когда Арсен Венгер переехал из японского чемпионата в английский, Премьер-лига не была богата на иностранных тренеров. Назначение в «Арсенал» никому не известного француза вызывало усмешку: представить, что он задержится в Лондоне хотя бы на пару-тройку лет, было сложно. А поверить в то, что Арсен Венгер проработает на своем месте два десятилетия, – и попросту невозможно.

    Пушка, глядевшая с эмблемы «Арсенала» на запад, после прихода Венгера оказалась повернута на восток. Сам Арсен с первых месяцев работы в Лондоне выглядел именно эдаким восточным мудрецом на западный лад – спокойным, подчеркнуто сдержанным, в забавных интеллигентных очках. Впрочем, природная вежливость не помешала Арсену тут же вмешаться в распределение наград в английском первенстве и прервать гегемонию «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. На несколько лет гегемонов в АПЛ стало два: «Арсенал» и «Манчестер», «Манчестер» и «Арсенал».

    «Так или иначе, есть только один способ прожить жизнь, зная, что в конце ты умрешь, – говорит Венгер. – Это превратить настоящее в искусство». И ему это в полной мере удалось – игра его «Арсенала» на стыке веков была настоящим искусством, может быть, самым совершенным в истории современного футбола. Конечно, после сезона непобедимых наступили времена менее славные – времена застоя на «Эмирейтс», затяжная полоса пуховиков, мемов и неизбежного старческого упрямства. Но все же, если ты успел написать Мону Лизу, ее уже никто не обольет кислотой. Ничему не разъесть ее прекрасного лица.

    «Он прошел через все эти скучные годы, сохранив достоинство и гордость, – говорит Иан Райт. – Вот почему Моуринью не может смириться с тем, что из себя представляет Арсен, и вот почему Фергюсон не мог». Несмотря на то, что и Фергюсон, и Моуринью выиграли гораздо больше трофеев, чем Венгер, они почему-то неизменно видели в нем раздражителя, достойного противника, равного себе. По мнению Райта, все объясняется просто: Венгер – это и есть сам футбол, и тот новый «Арсенал», который он построил, пусть и не сильно успешный, все равно может вызывать обиду Моуринью. Ему такие долгосрочные проекты никогда не удавались.

    Пролистывая материалы о своем любимом музыканте Моррисси, я наткнулся на следующий заголовок: «Почему Моррисси – это старый глупый дядюшка, которого мы все равно любим». Мне кажется, это идеальная характеристика и для Арсена Венгера: да, он уже немолод и временами удивительно заносчив; да, он может быть чрезвычайно упертым и – да, черт возьми! – он старый глупый дядюшка. Но он – наш старый глупый дядюшка. И есть что-то очаровательное в том, как болельщики «Арсенала», неизменно ругающие Арсена за обеденным столом, вечером отправляются к телевизору и искренне его поддерживают. Да, старый. Да, глупый. Да, дядюшка. Но вы видели, как он обыграл «Челси» (речь об игре, датированной 24.09.16 – прим. ред.)?

    Более чем два десятка лет в одном клубе – для нашей эпохи, без остановки глядящейся в калейдоскоп, такое постоянство удивительно. И, может быть, сохранять сегодня это постоянство, сохранять достоинство – это даже более отважно, нежели метаться из клуба в клуб, совершать безумные траты и иногда – второпях, не прожевывая – набивать желудок трофейными блюдами. Не так уж важно, что Арсен вот уже 13 лет не выигрывал титул, но он все эти 13 лет оставался Арсеном, и его «Арсенал» всегда оставался «Арсеналом» – иногда хрупким, но в большинстве случаев стальным и стильным.

    Пора ли Арсену на покой? Наверное. Но готовы ли к такому повороту даже те, кто его искренне ненавидит?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 17 сентября 2017, 11:55

      Настоящий мэтр мирового футбола!

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 17 сентября 2017, 10:08

      Человек-канонир, настоящий self-made man! И покой ему только снится!

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 16 сентября 2017, 23:40

      Я помню чудные мгновения!... Много лет читаешь про Арсенал, подразумеваешь Венгера и наоборот!!... Может мало трофеев, но мало кто из болельщиков не пожелал бы своему клубу такого тренера!... Тренера, который олицетворяет бессменную эпоху стабильности, борьбы за трофеи различного ранга и спокойствия со сведёнными бровями!!!...
      Не был поклонником канониров, но крайние два абзаца от души, присоединяюсь!!...

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 16 сентября 2017, 23:33

      Я вообще обожаю всё французское, видимо, не зря дали имя Поль)). Но тут нет никакой предвзятости: когда я смотрел игры арсенала в 5,6,7 годах - я просто замирал от восторга. Когда пушкари не побеждали, я недоумевал, как же команда с такой игрой и скоростью может не забить и пропустить?! Арсен - это круто! Но тренерство на долгий срок - это, похоже, как и власть - развращает и наполняет маразмом. Надо бы новой крови!

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 сентября 2017, 20:34

      Кубки + суперкубки, и это при том , что Арсенал играет в сильнейшей лиги !!! Арсен большой молодец, а вот кто такой тимофей яценко лично я не знаю!

      1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 18:15

      "Я никогда не верил в любовь с первого взгляда, пока не увидел игру "Арсенала"

      (с) Фидель Кастро.

      0
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      Рейтинг: +132

      murakami777 2 октября 2016, 05:09

      лучший тренер, профессор

      1
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      Рейтинг: +108

      sciline10 1 октября 2016, 20:11

      зато стабильные, единственная команда кто были в 4-ке всегда за эти 20 лет)
      при этом не совершая глупо-бездумных трат на футболистов, уж кто-кто, а Арсенал ведёт практически идеальный футбольный бизнес)

      10
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 1 октября 2016, 19:11

      А кубок кто выиграл? Я может и фанат МЮ, но арсенал Кубок брал, так что никаких 12 лет)

      0
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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > Gold of Spartak 1 октября 2016, 19:37

      речь о титуле чемпиона АПЛ, так что именно 12 лет (2004 – 2016).

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      Рейтинг: +49

      rahataim > timofeyatsenko 16 сентября 2017, 19:35

      а спартак взял же может в этом году арсен возьмет

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