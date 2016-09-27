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    Варди рассказал о том, как он пил водку. Сэм Эллардайс покинул сборную Англии. Дайджест событий дня


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    Голосов: 4
    27.09.2016 23:24
    Яя Туре недоволен решение ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом. Джейми Варди рассказал о том, как он пил водку, растворяя в ней Skittles. Сэм Эллардайс был уличен в коррупции и покинул сборную Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Аршавин рассказал о наличии у него звездной болезни

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал журналисту о том, как относится к мнению о своей звездной болезни.

    – Как бороться со звездняком?

    – Тут мне сложно советовать. Говорят, я за свою жизнь совсем не изменился. Значит, звездная болезнь у меня с рождения.

    – Почему сборная России не может добиться успеха со времен Eвро-2008?

    – Я лучше промолчу.

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    Яя Туре недоволен тем, как в ФИФА борются с расизмом

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что разочарован решением ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом.

    «Я был очень разочарован, когда получил письмо о расформировании группы по борьбе с расизмом. Не понимаю, зачем останавливаться после всей работы, которая была проделана. ФИФА решила остановиться на достигнутом накануне чемпионата мира в России? В этом нет никакой логики. Моя единственная надежда состоит в том, что в ФИФА задумаются над этим. Если они не изменят своего решения, пострадают футболисты и болельщики», – цитирует Яя Туре его официальный сайт.

    На время матча с ПСВ у «Ростова» сменится главный тренер

    Помощник главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко будет руководить командой во время встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ.

    «Данильянц не сможет руководить командой по состоянию здоровья. Его заменит Кириченко», – сообщили в пресс-службе дончан.

    Джейми Варди рассказал о том, как он пил водку

    Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди признался, что в былые времена пил водку для того, чтобы залечить травму.

    «У меня была травмирована нога. Я приготовил трехлитровую бутылку водки и добавил туда кучу сладостей Skittles. После первой растворенной партии я добавил еще. Я использовал только красные и фиолетовые конфеты.

    После этого вы можете спокойно пить водку, а на вкус она будет как Skittles. Когда мне было скучно дома, я наливал себе вечером стакан и наслаждался. Водка была вкусной, но она не помогла мне залечить травму ноги», – сказал Варди.

    Реднапп объяснил провал сборной России на Евро отсутствием хороших игроков

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен, что Россия – футбольная страна.

    – Тренер ЦСКА руководил сборной. Не думаете, что неудача на Евро может сказаться на работе в клубе?

    – Нет, ни в коем случае. У него просто не было хороших игроков. Понимаете, тренер очень странная профессия: если у тебя в распоряжении есть сильные футболисты, то работа будет легкой, если нет – трудной. Провал во Франции – не его ошибка. Он же не волшебник.

    – Сейчас у нас много споров на тему футбольная ли страна Россия. Как считают в Англии?

    – У вас любят футбол, много игроков и клубов. Поэтому считаю, Россия – хорошая, футбольная страна.

    «Челси» хочет купить Гризманна и Рюдигера

    В составе «Челси» в ближайшее время могут произойти заметные изменения. Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов выделить средства на приобретение новых игроков, если результаты команды не улучшатся. В зимнее трансферное окно синие намерены купить защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, а по окончании сезона – нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

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    Эллардайс ушел из сборной Англии после обличения в коррупции

    Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс официально покинул свой пост. Футбольная ассоциация страны расторгла контракт с 61-летним специалистом по обоюдному согласию.

    «Эллардайс повел себя неподобающе для тренера сборной Англии. Он признал свою большую ошибку и принес извинения. Тем не менее, учитывая серьезный характер совершенных действий, FA и Эллардайс согласились сиюминутно расторгнуть соглашение по взаимному согласию.

    В ближайших четырех матчах – против Мальты, Словении, Шотландии и Испании – руководить командой в качестве исполняющего обязанности будет Гарет Саутгейт. FA, в свою очередь, начинает поиски нового тренера сборной Англии», – говорится в заявлении FA.

    Напомним, Эллардайса обвиняют в коррупции. В ходе переговоров с журналистами, представившимися бизнесменами, он был готов воспользоваться своим положением для помощи в переговорах по сделке на сумму 460 тысяч евро. Кроме того, специалист поведал, как можно найти лазейку в правилах футбольной ассоциации по трансферам игроков.

    Под руководством Эллардайса сборная Англии успела провести лишь одну игру – четвертого сентября против Словакии (1:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

    Слуцкий превзошел достижение Газзаева

    Сегодняшний поединок второго тура Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» стал для наставника армейцев Леонида Слуцкого 289-й официальной игрой на посту рулевого клуба. Таким образом он превзошел по числу матчей экс-главного тренера красно-синих Валерия Газзаева, в активе которого 288 встреч. Теперь Слуцкий занимает первое место в истории ЦСКА по количеству проведенных встреч в должности наставника.

    «За него надо сказать спасибо маме. Она – мощнейшая. При этом – настоящий босс». Отрывок из книги Игоря Рабинера о детстве Леонида Слуцкого

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 28 сентября 2016, 12:31

      Англии надо лечить травму головы, по методу Варди .

      0
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      Рейтинг: +221

      torspar 28 сентября 2016, 09:48

      Эллардайс вообще ни о чем

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 28 сентября 2016, 06:16

      Вперед Ростов

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 28 сентября 2016, 05:42

      Слуцкий превзошел достижение Газзаева

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 28 сентября 2016, 04:21

      Жалко Эллердайса . . . Ваще британские журналисты и игиловские террористы, почти что ни чем не отличаются друг от друга . . . Оба любят мучать людей, оба любят показуху, но лишь с разницей, что террористы наносят вред физический или смерть, а журналисты вред наносят психологический, но иногда лучше смерть, чем жизнь с разрушенной репутацией и карьерой . . .

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