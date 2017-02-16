Вячеслав Караваев: «Лучше перейти в «Спарту», чем оказаться в середняке чемпионата России»

– Как вышло, что вы начали заниматься футболом?

– У меня брат играл в ЦСКА, поэтому никаких других вариантов не оставалось. Наверное, отец подумал, что и мне стоит пойти по его стопам. Он отдал меня в школу ЦСКА, я прошел просмотр, меня взяли. Начал играть, понравилось. Правда, сначала я пришел в команду годом старше. Но через какое-то время меня перевели обратно в мой 95-й год.

– Не хотели пойти в хоккей?

– Таких мыслей не было, но вообще хоккей очень нравится. Не сильно слежу, фанатом себя не назову, но играть люблю. Даже в Чехии играли. Чехи, кстати, подкалывали, когда наша сборная проиграла им на чемпионате мира. Перед тренировкой пальцами показывали, травили: «как масло на хлеб намазали». Зато я нашел ответ потом, указав им на места сборных России и Чехии.

– Вернемся к ЦСКА, где вы провели 15 лет. Этим летом представлялось, что вы наконец-то вернетесь из аренды игроком для основной обоймы. Но затем неожиданно последовал переход в «Спарту». Почему?

– Тут все просто. Я не оправдал ожиданий тех людей, которые хотели, чтобы я пришел и сразу начал играть. В этой ситуации не виноват никто, кроме меня. Значит, где-то был слабее, не так играл. На лавке в ЦСКА сидеть не хотелось, а в этот момент подвернулся достойный вариант продолжения карьеры. Ушел, даже не задумываясь. «Спарта» – хороший клуб. Такого шанса могло больше и не быть.

– Из-за Марио Фернандеса?

– Фернандес тут не при чем. Все мы люди одинаковые, со всеми можно конкурировать. Но сейчас он объективно сильнее. Слева в защите с Щенниковым и Набабкиным тоже тяжело бороться. Однако подчеркну, что это именно в данный момент. В будущем все может измениться.

– ЦСКА стабильно попадает в Лигу чемпионов. Не жалеете о переходе в «Спарту», которая все-таки чаще играет в Лиге Европы?

– Шанса играть в ЦСКА у меня бы не было. А «Спарта» каждый год борется за чемпионство в Чехии, выступает в еврокубках. В прошлом году они обыграли «Краснодар», «Лацио». Лучше было перейти сюда, чем оказаться в середняке чемпионата России. Сейчас у нас в группе «Интер» – топовый клуб. Опыт игры с ним будет очень полезен.

– Слуцкий от ухода отговаривал?

– Естественно, никто не хотел, чтобы я уходил. Все-таки воспитанник, прошел школу, дубль. Но мне дали шанс прогрессировать и играть в футбол. Иногда Слуцкий интересуется моими делами, поздравляет с победами.

– Почему в клубной работе у Слуцкого все довольно успешно, а со сборной не задалось?

– Было слишком мало времени. Так сложилось. Если говорить о клубной работе, то Слуцкий – умный тренер, психолог, начитанный. Он знает всех игроков, может про каждого рассказать, досконально разбирает достоинства и слабости каждого соперника.

– Вы работали уже с несколькими европейскими тренерами. У Слуцкого есть качества, чтобы тренировать за пределами России? Сам он не скрывает, что хочет попробовать свои силы в Европе.

– Конечно. Я даже не сомневаюсь, что у него может получиться. Он обладает качествами, похожими на европейских тренеров. Все наставники в Европе постоянно в контакте со своими футболистами. Даже если взять «Спарту». Казалось бы, такой клуб, но и здесь тренер по ходу тренировки может взять любого игрока за руку и указать на его ошибки. Такой у европейцев подход. Когда я был в «Дукле», там тренер тоже постоянно со мной общался, иногда «пихал», указывал на недостатки. Думаю, это хорошо, когда тренер так себя ведет. И работа Слуцкого в этом плане тоже выглядит показательной.

– С нашими парнями в Европе пересекаетесь?

– Поддерживаем связь с приехавшим в «Слован» Николаем Комличенко. Пересекаемся в Праге, можем кофе вместе попить. Знаю Аршака Коряна. Но в основном мы общаемся в молодежной сборной. Можем сесть и несколько часов разговаривать, обсуждать Чехию и Голландию.

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– Бытует мнение, что наши футболисты сейчас не очень востребованы в Европе. В той же Англии представляют только Игоря Акинфеева. Кто-то из футболистов ЦСКА смог бы попасть в топовый чемпионат?

– Почему бы и нет. Но нужно выбрать правильное время для отъезда. Я, например, считаю, что уезжать лучше в молодом возрасте, но при этом уже поиграв. Возьмем Алана Дзагоева. У него возраст, позволяющий уехать и спокойно играть в топовом европейском клубе.

– В «Спарту» вернулся Томаш Росицки. По чешским меркам это легендарная личность. В России есть игрок, которого можно поставить в один ряд с таким футболистом?

– Первым на ум приходит Акинфеев. Человек постоянно показывает высокий уровень не только в клубе, но и в сборной. Прошедший Евро даже показательным выглядит. Антирекорд в Лиге чемпионов? На это обращают внимание болельщики. Да, голы Игорь пропускает, но это зависит не только от него. Своей игрой он давно всем все доказал.

– «Спарта» стала уже третьим клубом в вашей чешской карьере. Почему именно Чехия?

– После дубля ЦСКА я сыграл всего две игры в чемпионате, да и то по 15 минут. Был еще матч в Лиге чемпионов. С таким багажом тяжело перейти в хорошую команду из топовой лиги. И в ФНЛ уходить не хотел. Агент предложил попробовать Чехию или Польшу. Чемпионаты не такие сильные, но много игроков отсюда уезжают в другие лиги. Олег Яровинский, начальник селекционного отдела ЦСКА, тоже помог в этом вопросе. Из «Дуклы» в то время как раз ушел правый защитник, поэтому я сразу решился поехать.

– В ФНЛ почему не хотелось?

– Как-то сразу отпал этот вариант. В той же Чехии лучше поля, условия жизни. Предложения из ФНЛ если и были, то я их даже не рассматривал. Сразу сказал агенту, что в ФНЛ при любых условиях не поеду. Рад, что все хорошо сложилось с переходом в чешскую команду.

– О трансфере в «Спарту» не жалеете?

– Команда хорошая, еврокубки, красивый город. В этом переходе можно найти одни плюсы. Есть хорошая возможность развиваться и играть в футбол.

– Из команды с кем-то близко уже общаешься?

– Есть игрок из Зимбабве. Мы с ним два легионера, на английском общаемся. Ну и с людьми, которые на русском разговаривают. Холек и Мазух в «Днепре» играли. Менеджер команды — Радослав Ковач. Он помогал мне все вопросы при переходе решать, с бытовыми проблемами помогал. Ковач — парень дружелюбный. «Братушкой» часто называет, всегда на позитиве. Из других команд осталась связь с туркменским игроком Русланом Мингазовым, который из «Яблонеца» перешел в «Славию». В дерби встретимся. С Томашом Хюбшманом переписываемся.

– Какие сложности возникли при первом переезде в Чехию?

– Оказался один в другой стране. Да и язык, конечно. Даже на английском не все здесь разговаривают. В Чехии нет такого, что у каждого переводчики. Через какое-то время привык, начал понимать чешский, влился в новую жизнь.

– Жизнь в Чехии сильно отличается от России?

– Да вообще европейская жизнь с российской кардинально различаются. Ты приезжаешь сюда, спокойно идешь. С такой суетой, как в Москве, больше не сталкивался. Хотя по родному городу скучаю. В Чехии можно много чего посмотреть. Даже чешское пиво. Прага – красивый город, хоть и маленький. Выделю Пражский Град, Староместскую площадь. За один день можно обойти почти все достопримечательности. Но в Чехии, если есть машина, можно добраться в любое место. В те же Карловы Вары всего полтора часа ехать. Был еще в Чески-Крумлове – городе, где попадаешь в настоящую сказку. Очень интересно посмотреть церковь из костей в Кутне-Горе.

– Было что-то, что вас сильно удивило в Чехии?

– В плане жизни – нет. Зато здесь перед каждой игрой есть разминка. Если матч вечером, то ты утром выходишь на поле и играешь в квадрат. Играем на самое большое количество передач. Всего два квадрата. Четыре проигравших скидываются и остаются двое, которым приходится что-то говорить перед обедом. Это могут быть как шутки над собой, так и какие-то наставления для команды.

- Вы когда-нибудь проигрывали?

– Так получилось, что два года держался. Но стоило перейти в «Спарту», как почти сразу это случилось. Пришлось говорить. Сказал перед всей командой, что я самый деревянный игрок в России. Смешно, конечно, но проигрывать в таких вещах никто не любит. При этом такая традиция развита во всех клубах Чехии, но в разных вариациях. В «Яблонеце», например, худший был только один. А в «Дукле» каждый был сам за себя, да и упражнения немного другие.

– Масштаб дерби в Чехии оценить успели?

– Противостояние «Спарты» и «Славии» – тоже самое, что и ЦСКА – «Спартак». Это ажиотаж, поведение трибун, беспорядки в городе. Видел, как Прага стоит на ушах, когда играют эти две команды. Недавно из «Спарты» в «Славию» перешел игрок. Комментарии по этому поводу были не очень хорошие.

Вообще в Праге четыре клуба. Есть еще «Богемианс». А матчи «Дуклы» и «Спарты» считаются малым дерби. Поэтому болельщики «Спарты» не сильно расстроились, что я раньше играл за «Дуклу».

– Сталкивались с агрессивными фанатами?

– В прошлом году в Высшей лиге играл «Баник» из Остравы. Еще когда я выступал за «Дуклу», мы поехали в Остраву на матч последнего тура. Тогда команда меняла стадион и это была последняя игра на их старой арене. На 85-й минуте все болельщики на трибунах зажгли файеры. Потом эти файеры на поле полетели. Нас увели в подтрибунное помещение, а фанаты сразу выбежали на газон, начали срывать сетки с ворот.

– В какой лиге хотите поиграть в дальнейшем?

– Мечтаю в Англии играть. Поддерживаю «Челси». Еще симпатизирую Бундеслиге. Там нравится, как играет дортмундская «Боруссия», атмосфера на ее стадионе.

– Про клубы вы рассказали, а есть игрок, с которого берете пример?

– Это Филипп Лам. Сейчас он играет в опорной зоне, но хорошо помню его в роли правого защитника. Он капитанит в «Баварии», был капитаном в сборной Германии. Я про него много читал, что он хороший человек, всем помогает. Естественно, следил за ним. Как сейчас помню классный гол Лама на чемпионате мира в 2006 году. Лам — лидер не только на поле, но и вне его. Не назову его кумиром, но игре и поведению симпатизирую.

– Какие качества вы для себя подчеркнули у Лама?

– Во-первых, универсализм. Человек может играть на разных позициях. В футболе это очень важно. Я, например, могу сыграть справа и слева в обороне. Еще, наверное, то, что Лам может всегда повести за собой команду. Хотя я сам лидерских качеств в себе не замечал.

– Перейдем к сборной России. После провального выступления на Евро болельщики подписывали петиции о роспуске сборной. Как относишься к подобным инициативам?

– Это смешно. Как можно разогнать сборную? Можно набрать новых игроков, но почему все уверены, что сразу что-то поменяется? Я не считаю нашу сборную слабой. Хороший тренер, игроки выступают за «Зенит», ЦСКА. Для хороших результатов было все. Поэтому неудача — простое стечение обстоятельств. Вообще, у нас была очень сильная группа. Проходимая, но сильная. Крепкие словаки, Уэльс прошел далеко. Даже ничья с Англией нам не помогла.

– Может, у нашей сборной мотивации не было? Пост Мамаева в Instagram, случай с Мамаевым и Кокориным в Монте-Карло. Это вообще нормально?

– Как может не быть мотивации, если приезжаешь на такой турнир? Да, на фоне такого выступления команды неправильно было так поступать. Не очень красиво вышло, что все люди об этом узнали. Но когда люди в отпуске, не играют, они могут делать все, что хотят. Это мое мнение.

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– Ваш отдых проходит в таком же стиле?

– Нет. У меня спокойный отдых. Вот в Черногории был. А больших денег не имею, чтобы их тратить. Зато удивили чешские традиции. Здесь мы часто собираемся командой, идем пиво попить. В России такого нет. Болельщикам все равно, как игроки отдыхают. В России, мне кажется, тоже так надо делать.

Однажды меня вообще пригласили в ресторан. Прихожу, а там вся команда сидит. В «Яблонеце» после каждой игры нам вообще делали ужин, футболисты приходили с семьями. В России игрок больше погружен в свои дела. А в Чехии принят командный отдых. Во всех клубах, где я был. Правда, в «Дукле» собирались нечасто, но зато на встречи всегда приходила вся команда. В России подобные вещи происходят только на закрытии сезона.

– Про командные отношения понятно. Почему у многих молодых игроков не получается пробиться в большой футбол?

– Сложно ответить на этот вопрос. Я тоже играл в ЦСКА по юношам. Мы обыгрывали многие иностранные команды, футболисты из которых сейчас играют в Голландии, Англии. Молодежке «Арсенала», правда, проиграли 0:1, но смотрелись достойно. Тот же «Аякс» мы обыгрывали.

Но в Европе они сначала играют с нами, а потом их берут в основной состав. Из «Арсенала», например, хорошо запомнились Бельерин, Гнабри, уже неплохо проявившие себя в большом футболе. В России никогда с этим не сталкивался, но в европейских клубах можно из дубля сразу попасть в основной состав первой команды. Например, в «Дукле» игрок стартового состава получил повреждение, а вместо него взяли игрока дубля и поставили в старт. Он до этого даже в кубковых матчах не играл. Дебют у человека выпал на матч против «Спарты». Здесь не боятся ставить молодых.

На сборах в «Яблонеце» игроку дубля дали сыграть, а он в шести играх шесть забил. Естественно, что в начале чемпионата его поставили в основу. Там все решает работа. Если ты хорошо проявляешь себя на тренировках, тебя могут поставить в старт. В России стараются делать ставку на более опытных.

– Дело не в лимите?

– Нормально, если принимаются какие-то меры. Потому что нужен результат. Но лимит на легионеров можно было бы и отменить. Сразу бы появилась большая конкуренция, все начали бы работать, хотеть играть. Естественно, когда ты конкурируешь с условным Халком, ты растешь. Ты работаешь, стараешься стать лучше него и прогрессируешь.

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– Может, посоветуете всем молодым игрокам уезжать в Европу?

– А кто в России играть будет? Хорошо там, где нас нет. Так оно и есть. Кто-то уехал, заиграл, сложилось. Но у кого-то может сложиться и в России. Мне повезло? Возможно, стечение обстоятельств. Удачно провел сезон и все получилось.

– Почему у молодежной сборной не получилось пройти отбор на Евро-2017?

– В нашей группе сильнее сборной России были только немцы. С теми же австрийцами подвела реализация. Не забивали свои моменты с Азербайджаном, а в следующей же атаке сразу пропускали. Игроки у нас хорошие. Аршак Корян, Алексей Миранчук, Александр Головин — эти футболисты могут в будущем оказаться в топовом европейском чемпионате. Самое главное им сейчас не прекращать играть в футбол.

– В Германии талантов больше?

– Нет. Но у них есть, например, очень хорошая третья лига, где играют многие молодые игроки. И на матчи этой лиги приходит по 15 тысяч зрителей. На «Динамо Дрезден» однажды около 40 тысяч пришло, чему сам свидетелем был.

Не всех известных игроков было слышно на молодежном уровне. Многие раскрываются позже. Но их держат в клубе до последнего, дают шансы. Например, Лерой Сане, недавно перешедший в «Манчестер Сити», не выделялся по юношам. Ему дали шанс проявить себя в «Шальке», а потом уехал в топовую команду.

– У каждого футболиста есть свои недостатки. Над чем вам нужно поработать, чтобы прогрессировать дальше?

– Игра головой — одна из главных проблем. Лично у меня еще и плохо с тактикой. Стараюсь работать над этими компонентами, потому что они очень важны.

– А достоинства свои какие выделите?

– Подключения в атаку. Единственное и самое важное достоинство, которым можно все компенсировать. Еще на тренировках отрабатываю кроссы, что полезно при походах вперед. Чехи приучили усердно работать до и после тренировок. Везде, где я был, дополнительно занимаются постоянно. Иногда получается, что перед тренировкой очень много футболистов приходит и проводит еще одну полноценную тренировку. А после занятия могут оставаться на упражнения с мячами. Это действительно помогает в работе над собой.

– Что посоветовали бы молодым начинающим футболистам, которые мечтают стать звездами?

– Вспомню слова Леонида Слуцкого: «Дети сейчас играют как по шаблону». Стало мало дворового футбола. Когда ты играешь во дворе, то на тебя ничего не давит. Ты обыгрываешь, делаешь какие-то финты. Здесь идет игра в свое удовольствие, вырабатывается индивидуальность, которой сейчас многим очень не хватает. Нестандартное мышление может проявляться только на коробке. Что захочешь, то ты там и делаешь.

– Застали времена, когда дети часами играли в футбол?

– И сейчас в отпуске иногда поигрываю. С мужиками играю, тоже в свое удовольствие. От отца пошла традиция, когда каждое воскресенье в 10 часов утра знакомые собираются на коробке и играют. Если у меня была возможность, то всегда приходил, для себя что-то оттуда брал.

– Случай какой-нибудь интересный из дворового футбола вспомните?

– Летом было. Обычно мы играем до десяти голов. Тут пришел, а нас возить начали. 0:5 проигрывали. Правда, собрались и победили 10:5. Проигрывать никто не хочет, но здесь все друг друга знают. Поэтому профессионального футболиста специально сбивать не станут. Мы обычно играем своей командой. Но бывает, что на поле неравное количество игроков. Тогда соперники забирают лишнего себе, потому что я — профессиональный футболист.

– Какую репутацию во дворе заработали?

– Я когда маленький был, то вообще принимать играть не хотели. А когда приняли, то поставили возле ворот и давали пас на пустые. Я и забивал.

– Тогда как оказались в защите?

– Это произошло еще в школе ЦСКА. При Дмитрии Хомухе провел в обороне один-два матча. А уже с Александром Гришиным мы поехали на турнир в Италию, где все игры я провел на позиции правого защитника. Сыграл супер. И после этого оттуда уже не уходил. Вообще начинал играть нападающим, хотел забивать голы. Кумиром детства могу назвать Зидана. Часто смотрел видео с его игрой.

– На чемпионате мира-2006 Зидан здорово подвел команду, боднув Матерацци.

– Думаю, если бы Зидан бил один из решающих пенальти, то французы тогда бы выиграли. Да и итальянцы никогда мне не нравились. Всегда душа больше лежала к английскому футболу. Наверное, потому что хочется играть в Англии.

– В Англии футбол своеобразный. Там иногда дерутся, бывают жесткие подкаты. Габриэль Обертан рассказывал, что ему было тяжело, потому что у англичан все основано на физике.

– Возможно. Там надо быть мощным, но при этом хорошо бежать. В английском футболе очень высокая интенсивность. Это круто. И болельщики от остальных отличаются тем, что распевают песни.

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– Английский футбол полон борьбы. Вам случалось вступать в стычки на поле?

– Мы играли в Северной Ирландии. Там судья конкретно нас «убивал». Было много столкновений, а в итоге дело дошло до драки в куче. А вообще, если кто-то жестко сыграет, то можно потолкаться. Но подобного, как в игре ЦСКА – «Сатурн», в моей карьере точно не случалось.

– Сейчас драться пойти способны?

– Люблю смотреть смешанные единоборства, хотя по-настоящему драться не умею. Но постоять за себя и за команду готов.

– Какие цели ставите перед собой на ближайшее время?

– Хочется окончательно закрепиться в стартовом составе «Спарты». Из глобального: выиграть чемпионат и достойно выступить в еврокубках.