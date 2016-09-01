Нойштедтер играет везде, Корян на кураже. Как русские выступают в Европе

Дар Королев. Фантастика:)
Корян солирует в молодежке
В матче взрослой команды против «Утрехта» полузащитник «Витесса» Аршак Корян остался на скамейке запасных. Но через два дня россиянину дали покуражиться на молодежном уровне. В игре с клубом «АФК Амстердам» Корян дважды забил, а еще два раза ассистировал партнерам. Это уже третий матч Коряна за молодежку «Витесса» в нынешнем сезоне. До этого на его счету были гол и желтая карточка.
Караваев продолжает удивлять
Противостояние с датским «Сендерийском» в Лиге Европы получилось для пражской «Спарты» непростым. Гостевая встреча завершилась нулевой ничьей, а в домашнем матче чехи одержали тяжелую победу со счетом 3:2. В триумфе поучаствовал защитник Вячеслав Караваев, в концовке первого тайма сделавший голевую передачу. Это уже второй результативный пас Караваева в составе «Спарты».
В чешском чемпионате Вячеславу снова пришлось выходить на поле против одной из своих бывших команд. Дебютировал за «Спарту» россиянин в игре против «Яблонеца», а теперь настала встреча с «Дуклой». Здесь отличиться голевыми действиями не удалось, но защитник помог команде отыграть на ноль. «Спарта» победила со счетом 2:0 и укрепилась на второй строчке таблицы.
«Сьон» поднимается, а Митрюшкин снова играет
Вторую победу в чемпионате одержал «Сьон». Со счетом 3:1 была обыграна команда «Вадуц». Антон Митрюшкин отыграл весь матч, пропустив уже 13-й мяч в нынешнем сезоне. Теперь на счету «Сьона» шесть набранных очков. Команда занимает в таблице девятую строчку.
«Славия» наконец-то победила
Тренер болгарской «Славии» Александр Тарханов все-таки смог привести коллектив к первой победе в чемпионате. Не обошлось здесь и без драматичного сценария. На 86-й минуте матча с «Монтаной» «Славия» пропустила гол, но уже через пять минут не только отыгралась, но и забила победный мяч. Итогом стали три набранных очка и переход сразу на 12-ю строчку таблицы.
Нападающий Сердер Сердеров в этой встрече забить не сумел. Его партнер по атаке Евгений Тюкалов был оставлен Тархановым на скамейке запасных. Защитник Никита Сергеев и вовсе расторг контракт с болгарским коллективом.
Нойштедтер проявляет универсализм
«Фенербахче» принимал «Кайсериспор» в матче второго тура чемпионата Турции. В этой игре впервые в сезоне Роман Нойштедтер сыграл на позиции опорного полузащитника. Правда, красная карточка Кьера, полученная датчанином уже на 38-й минуте, заставила игрока снова опуститься в центр обороны. Матч закончился с хоккейным счетом 3:3.
В ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы Нойштедтера оставили на скамейке запасных. Без него «Фенербахче» уверенно победил «Грассхоппер» (2:0), пробившись в групповой этап турнира. Соперниками турецкого коллектива станут «Манчестер Юнайтед», «Заря» и «Фейеноорд».
Новости из Португалии
Впервые в сезоне в стартовом составе «Эшторила» появился нападающий Константин Базелюк. Случилось это в матче с «Брагой» (1:3). Арендованный у ЦСКА форвард провел на поле 45 минут, но в перерыве был заменен. «Эшторил» занимает последнее место в таблице португальского чемпионата, еще не набрав очков в нынешнем сезоне.
Анатолие Николаеш дебютировал за «Лейрию» во встрече с клубом «Операриу Лагоа» (0:1). Футболист провел на поле 57 минут, а его команда потерпела второе поражение в сезоне. Томас Рукас попал в заявку на матч, но на поле не появился.
Виталий Лысцов, выступающий в аренде в «Тонделе», остался на скамейке в матче против «Белененсеша» (0:1). Это была первая встреча, когда защитник попал в заявку своего нового клуба.
Как дела у остальных
Прибавилось русских в Испании. К Денису Черышеву и Антону Швецу, выступающим за «Вильярреал», добавился голкипер Дар Королев. Вратарь будет защищать ворота «Леганеса» – клуба, который в нынешнем сезоне впервые в истории оказался в испанской Примере. 20-летнего россиянина планируют использовать в качестве третьего номера, а играть он будет за дублирующий состав.
Либерецкий «Слован» одержал минимальную победу над «Пршибрамом» (1:0). Форвард Николай Комличенко остался в этой встрече на скамейке запасных. Защитник Илья Кубышкин вообще не попал в заявку на игру.
«Войводина», идущая на втором месте в чемпионате Сербии, не оставила шансов «Спартаку» Андрея Чернышова. Команда российского специалиста проиграла сопернику с разгромным счетом 0:5. «Спартак» занимает в таблице пятое место.
12-й матч на ноль провел голкипер финского ВПС Евгений Кобозев. Встреча с клубом «Мариехамн» закончилась ничейным результатом 0:0. Его коллеге по вратарскому цеху из «Лахти» повезло меньше. Александр Васютин пропустил три мяча от команды РоПС.
Артем Макаров дебютировал за клуб «Таранто» в матче Кубка Леги Про с командой «Фонди» (1:2). Голкипер смотрелся уверенно и в концовке игры даже сумел отразить пенальти, что не спасло его коллектив от поражения.
«Кайрат» уступил команде «Ордабасы» (1:2). Андрей Аршавин отыграл 62 минуты и не отметился результативными действиями.
«Левадия» проиграла «Нарве» (1:3) в розыгрыше чемпионата Эстонии. Не помогло коллективу и наличие в основном составе Гатагова, Кобзаря и Миранчука. Отставание «Левадии» от идущего первым «Инфонета» составляет три очка, но у лидера есть еще игра в запасе.
Фото: estorilpraia.pt, fenerbahce.org, globallookpress.com