Нойштедтер играет везде, Корян на кураже. Как русские выступают в Европе

Караваев снова результативен. Тарханов добивается первого успеха. Митрюшкин пропускает, но «Сьон» добивается успеха. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами.

На одного россиянина в Испании стало больше. Караваев продолжает досаждать бывшим клубам. «Кайрат» с Аршавиным неожиданно проигрывает. Все главное о русских в Европе можно узнать из нашего материала.

Корян солирует в молодежке

В матче взрослой команды против «Утрехта» полузащитник «Витесса» Аршак Корян остался на скамейке запасных. Но через два дня россиянину дали покуражиться на молодежном уровне. В игре с клубом «АФК Амстердам» Корян дважды забил, а еще два раза ассистировал партнерам. Это уже третий матч Коряна за молодежку «Витесса» в нынешнем сезоне. До этого на его счету были гол и желтая карточка.

Караваев продолжает удивлять

Противостояние с датским «Сендерийском» в Лиге Европы получилось для пражской «Спарты» непростым. Гостевая встреча завершилась нулевой ничьей, а в домашнем матче чехи одержали тяжелую победу со счетом 3:2. В триумфе поучаствовал защитник Вячеслав Караваев, в концовке первого тайма сделавший голевую передачу. Это уже второй результативный пас Караваева в составе «Спарты».

В чешском чемпионате Вячеславу снова пришлось выходить на поле против одной из своих бывших команд. Дебютировал за «Спарту» россиянин в игре против «Яблонеца», а теперь настала встреча с «Дуклой». Здесь отличиться голевыми действиями не удалось, но защитник помог команде отыграть на ноль. «Спарта» победила со счетом 2:0 и укрепилась на второй строчке таблицы.

«Сьон» поднимается, а Митрюшкин снова играет

Вторую победу в чемпионате одержал «Сьон». Со счетом 3:1 была обыграна команда «Вадуц». Антон Митрюшкин отыграл весь матч, пропустив уже 13-й мяч в нынешнем сезоне. Теперь на счету «Сьона» шесть набранных очков. Команда занимает в таблице девятую строчку.

«Славия» наконец-то победила

Тренер болгарской «Славии» Александр Тарханов все-таки смог привести коллектив к первой победе в чемпионате. Не обошлось здесь и без драматичного сценария. На 86-й минуте матча с «Монтаной» «Славия» пропустила гол, но уже через пять минут не только отыгралась, но и забила победный мяч. Итогом стали три набранных очка и переход сразу на 12-ю строчку таблицы.

Нападающий Сердер Сердеров в этой встрече забить не сумел. Его партнер по атаке Евгений Тюкалов был оставлен Тархановым на скамейке запасных. Защитник Никита Сергеев и вовсе расторг контракт с болгарским коллективом.

Нойштедтер проявляет универсализм

«Фенербахче» принимал «Кайсериспор» в матче второго тура чемпионата Турции. В этой игре впервые в сезоне Роман Нойштедтер сыграл на позиции опорного полузащитника. Правда, красная карточка Кьера, полученная датчанином уже на 38-й минуте, заставила игрока снова опуститься в центр обороны. Матч закончился с хоккейным счетом 3:3.

В ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы Нойштедтера оставили на скамейке запасных. Без него «Фенербахче» уверенно победил «Грассхоппер» (2:0), пробившись в групповой этап турнира. Соперниками турецкого коллектива станут «Манчестер Юнайтед», «Заря» и «Фейеноорд».

Новости из Португалии

Впервые в сезоне в стартовом составе «Эшторила» появился нападающий Константин Базелюк. Случилось это в матче с «Брагой» (1:3). Арендованный у ЦСКА форвард провел на поле 45 минут, но в перерыве был заменен. «Эшторил» занимает последнее место в таблице португальского чемпионата, еще не набрав очков в нынешнем сезоне.

Анатолие Николаеш дебютировал за «Лейрию» во встрече с клубом «Операриу Лагоа» (0:1). Футболист провел на поле 57 минут, а его команда потерпела второе поражение в сезоне. Томас Рукас попал в заявку на матч, но на поле не появился.

Виталий Лысцов, выступающий в аренде в «Тонделе», остался на скамейке в матче против «Белененсеша» (0:1). Это была первая встреча, когда защитник попал в заявку своего нового клуба.

Как дела у остальных

Прибавилось русских в Испании. К Денису Черышеву и Антону Швецу, выступающим за «Вильярреал», добавился голкипер Дар Королев. Вратарь будет защищать ворота «Леганеса» – клуба, который в нынешнем сезоне впервые в истории оказался в испанской Примере. 20-летнего россиянина планируют использовать в качестве третьего номера, а играть он будет за дублирующий состав.

Либерецкий «Слован» одержал минимальную победу над «Пршибрамом» (1:0). Форвард Николай Комличенко остался в этой встрече на скамейке запасных. Защитник Илья Кубышкин вообще не попал в заявку на игру.

«Войводина», идущая на втором месте в чемпионате Сербии, не оставила шансов «Спартаку» Андрея Чернышова. Команда российского специалиста проиграла сопернику с разгромным счетом 0:5. «Спартак» занимает в таблице пятое место.

12-й матч на ноль провел голкипер финского ВПС Евгений Кобозев. Встреча с клубом «Мариехамн» закончилась ничейным результатом 0:0. Его коллеге по вратарскому цеху из «Лахти» повезло меньше. Александр Васютин пропустил три мяча от команды РоПС.

Артем Макаров дебютировал за клуб «Таранто» в матче Кубка Леги Про с командой «Фонди» (1:2). Голкипер смотрелся уверенно и в концовке игры даже сумел отразить пенальти, что не спасло его коллектив от поражения.

«Кайрат» уступил команде «Ордабасы» (1:2). Андрей Аршавин отыграл 62 минуты и не отметился результативными действиями.

«Левадия» проиграла «Нарве» (1:3) в розыгрыше чемпионата Эстонии. Не помогло коллективу и наличие в основном составе Гатагова, Кобзаря и Миранчука. Отставание «Левадии» от идущего первым «Инфонета» составляет три очка, но у лидера есть еще игра в запасе.

Фото: estorilpraia.pt, fenerbahce.org, globallookpress.com