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    Чехол за 140 тысяч рублей, холодильник – за 70 и другие VIP-сувениры в фан-шопах РФПЛ


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    Голосов: 8
    03.09.2016 13:30
    Цены на игроков растут, а новости о тратах на стадион «Зенита» не кончаются. На этом фоне клубы РФПЛ предлагают в своих фан-шопах сувениры по не слишком антикризисным ценам. «Бомбардир» собрал самые дорогие товары для болельщиков.
    СПОЙЛЕРЫ
    Часы из магазина «Локомотива» сделают вас похожим на настоящего сенатора. Спартаковский холодильник заставит бороться с лишним весом, а футболка «Зенита» станет прекрасным сувениром в подарок.

    Армейский смартфон

    Нет, ЦСКА не изобрел смартфон, а взял уже существующий и немного его модернизировал. Клуб предлагает своим болельщикам приобрести клубный iPhone 6S за 199 тысяч рублей. Особенный армейский смартфон отделан золотом и титаном, а поверх всего этого ювелирного великолепия нанесен логотип московского клуба и его символ. Увы, скидки на VIP-сувениры не распространяются, да и приобрести его можно будет только по 100-процентной предоплате. Учитывая, что iPhone 6S стоит сейчас в среднем 60 тысяч рублей, его по сути бессмысленная обработка обойдется бизнес-фанату ЦСКА чуть меньше, чем в 140 тысяч. А еще бренд, предлагающий такой своеобразный чехол для смартфона, называется, ну, очень дорого-богато – Caviar («икра»).

    Но, кстати, это не самое дорогое, что продается в ЦСКА – рекорд побили часы «робокопа» за 700 тысяч рублей.

    Замороженный «Спартак»…

    Если вы настолько лютый болельщик «Спартака», что даже интерьер своей квартиры обставляется в связи с этим своим увлечением, то вам наверняка пригодится клубный холодильник. Самый обыкновенный однокамерный холодильник, раскрашенный в красный цвет. Стоит он почти 70 тысяч рублей. Из плюсов – в нем есть малюсенькая морозилка.

    …и «Ракета»

    «Спартак» предлагает сувениры и покруче, например, часы за 90 тысяч рублей. Прямо скажем, не очень презентабельные часы отечественной марки «Ракета». А такая цена, видимо, за счет логотипа московского клуба с обеих сорон и красной шнуровки на браслете (от сглаза, никак иначе).

    Бизнес-подарок от «Зенита»

    На сайте фан-шопа «Зенита» есть целый раздел «Бизнес-сувениры», в котором представлено все самое дорогое и газпромовское. Здесь есть и чехлы для планшета дороже самого планшета, и светящиеся стаканы по 4 тысячи, и модель клубного самолета за 8500, и даже камни для виски. Одним из самых дорогих товаров стала футболка в рамке. Футболка в рамке стоимостью в 40 тысяч рублей. Обычная сине-бело-голубая футболка в обычной серой рамке.

    «Сенатор» РЖД

    «Локомотив» в этом плане выглядит наиболее народным клубом. В местном фан-шопе самый дорогой товар – это часы (притом довольно симпатичные) за 20 тысяч рублей. Часы с внушительным названием «Сенатор».

    Пробить «золотой» выезд

    Ограниченная серия стаканов с эмблемой «Крыльев Советов» тоже больше относится к РЖД. В плацкарте поезда, который будет уезжать из Самары, на вас будут смотреть косо, зато это почти наверняка будет самая дорогая вещица в вагоне.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Магазин ЦСКА, Магазин «Спартака», Магазин «Локомотива», Магазин «Зенита» , Магазин «Крыльев Советов»
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -3

      lihindic 6 сентября 2016, 01:51

      мимо

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 3 сентября 2016, 21:09

      У Кубани есть матрешка за 17000

      1
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      Рейтинг: +65

      DenMih 3 сентября 2016, 16:36

      Есть туалетная бумага с эмблемой Спартака.

      2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > DenMih 3 сентября 2016, 19:39

      я б купил)

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 3 сентября 2016, 16:06

      Развод на бабки. Зарабатывают как могут.

      2
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 3 сентября 2016, 14:18

      А где Бердыевские четки, с помощью которых Рубин победил Барсу???

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 сентября 2016, 14:12

      Раньше это называлось развод лохов... )))

      2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax > ufos73 12 сентября 2016, 10:35

      ничего не изменилось

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 сентября 2016, 13:55

      Иде cognac от Анжи?

      -2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Aztec58 3 сентября 2016, 19:40

      какой наухй коньяк ,шаурма ебана рот

      -2
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