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    Доннарумма дебютировал в сборной Италии с ошибки. Голландия снова проиграла. Все голы товарищеских матчей


    4.3
    Голосов: 7
    01.09.2016 22:58
    Итальянцы уступили французам в том числе из-за ляпа юного кипера, Голландия проиграла Греции, Бельгия не смогла одолеть Испанию, а Португалия разгромила Гибралтар. «Бомбардир» спешит показать голы из этих матчей. Там есть на что посмотреть.

    Текстовый онлайн матча Италия – Франция – 1:3

    Италия на 17-й минуте матча в Бари пропустила гол от Марсьяля. Вот так Джампьеро Вентура стартовал во главе итальянской сборной.

    Через четыре минуты счет сравнял Пелле.

    А еще через семь – Жиру снова вывел французов вперед.

    А потом они очень долго не забивали. Вплоть до 81-й минуты, когда отличился Курзава. Это ж надо в ближний угол такое запустить! Ох, Доннарумма.

    Бельгия – Испания – 0:2

    Новый тренер сборной Бельгии тоже начал с пропущенного гола, как и Вентура. Подсказки ассистента – Тьерри Анри – пока не помогают. Давид Силва распечатал бельгийские ворота.

    А вот и 0:2. Давид Силва был точен с пенальти.

    Голландия – Греция – 1:2

    Джорджиньо Вейналдум открыл счет на 14-й минуте каким-то странным способом.

    Но еще в первом тайме голландцы не уследили за Костасом Митроглу, а греческий центрфорвард таких ошибок не прощает.

    А потом греки взяли и сунули еще один гол. Иоаннис Гианниотас – его автор. Ай да подарочек от голкипера!

    Португалия – Гибралтар – 5:0

    Наконец, португальцы решили не унижать Гибралтар в первом тайме. Единственный гол забил Нани.

    Нани оформил дубль на десятой минуте второго тайма. Очень симпатично все вышло.

    Ну а потом понеслось. До разгромного счет довел Канселу очень мощным ударом под перекладину.

    Четвертый мяч на счету Бернарду Силвы. Что ж вратарь-то натворил?

    Ну а пятый забил Нани. Чемпионы Европы провели неплохую разминку перед отборочным матчем против Швейцарии.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +305

      Strig 2 сентября 2016, 10:01

      Нидерланды чё то сдулись

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 сентября 2016, 09:35

      Интересные матчи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 2 сентября 2016, 08:27

      да, жаль Голанддию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 сентября 2016, 07:50

      Голландия опять чудит, Митроглу мощь,)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 2 сентября 2016, 06:34

      Португалия красавчик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      magg27 2 сентября 2016, 06:02

      Опять Итальянцы проиграли!Жаль!!!

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 2 сентября 2016, 05:57

      Итальянцы уступила французам" ... Отлично!

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 2 сентября 2016, 03:43

      "Итальянцы уступила французам" ... Отлично!

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