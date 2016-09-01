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Бельгия - Испания

01.09.2016, Четверг, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Бельгия - Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2015

17 ноября, вторник 22:45 Бельгия Испания
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 5
7 тур
5 сентября, суббота 23:55 Испания 5:0 Бельгия
4 тур
15 октября, среда 22:45 Бельгия 1:2 Испания
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    Рейтинг: +25

    WSerGW 2 сентября 2016, 13:18

    А так хотелось ничью...

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