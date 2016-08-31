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  • Сборная России сыграла вничью со сборной Турции. Обзор матча (ВИДЕО)

Сборная России сыграла вничью со сборной Турции. Обзор матча (ВИДЕО)

Турция – Россия

Заканчивается игра, кажется, сегодня без голов. Расходятся миром команды.

Забили гол турки, но вне игры! Мехмет Топал залез в офсайд. Играем дальше.

Ерохин вместо Миранчука, Газинский вместо Тарасова – первые замены Станислава Черчесова в качестве наставника сборной.

Смолов! Едва не заработал пенальти, но арбитр безмолвствует.

Стартовал второй тайм. Надеемся, он будет результативнее, чем первый.

Перерыв. Счет пока не открыт, но опасные моменты были.

Отвечает сборная Россия своей парой моментов, но в обоих случаях Волкан Бабаджан успевает выбить мяч из-под ног россиян.

Проваливается сборная России в обороне, но Озан Туфан головой переправляет мяч не в ворота, а в руки Акинфееву. Очень опасно.

Алан Дзагоев сегодня не играет из-за травмы, но поддерживает российскую команду с трибуны турецкого стадиона.

Стартовый состав сборной Турции: Волкан Бабаджан, Исмаил Кейбаши, Чаглар Сеюнджю, Сердар Азиз, Хакан Чалханоглу, Озан Туфан, Мехмет Топал, Волкан Шен, Эмре Мор, Дженк Тосун.

Стартовый состав сборной России: Акинфеев, Новосельцев, Кудряшов, Березуцкий (к), Жирков, Самедов, Шатов, Тарасов, Оздоев, Миранчук, Смолов.

Запасные: Джанаев, Крицюк, Петров, Семенов, Нойштедтер, Шишкин, Полоз, Газинский, Зобнин, Кутепов, Канунников, Ерохин.

Стартовый свисток раздастся в 21:30, а пока стартовые составы команды.

Россия Турция Березуцкий Василий Новосельцев Иван Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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BoltCX
1472669391
матч только начался, а уже пахнет ничейкой))
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Фан666
1472676975
Унылое говно! Если нет игроков, то хоть какого тренера тут поставь, результат один будет - унылое говно!
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Semargl18
1472677284
Оптимальный состав чё
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pik54
1472707710
Ни чего не показали.
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swot1205
1472708322
Печалька какая-то
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