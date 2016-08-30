Девушка, которую не привез с собой новичок «Спартака». Бывшая подруга Маурисио

Бывшую девушку футболиста Майару Дела Вегу – бразильскую модель из Сан-Паулу – легко отнести к категории тех женщин, которые с удовольствием забрасывают свой собственный Instagram откровенными снимками. Их у бразильянки полным-полно – любуйся хоть весь день.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Говорят, несколько месяцев назад пара рассталась, оттого видимо совместных фотографий Майары и Маурисио практически не найти у нее в аккаунте. Писали как-то, что расставание далось тяжело именно футболисту, а тут еще у «Лацио» дела шли не лучшим образом. Напомним, 13 желтых карточек Маурисио отхватил в 24 матчах Серии А. Уж не с проблемами ли на личном фронте связана его сверхагрессивность?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И все-таки Москва! К сожалению, это старое фото.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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