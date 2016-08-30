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  • Девушка, которую не привез с собой новичок «Спартака». Бывшая подруга Маурисио

Девушка, которую не привез с собой новичок «Спартака». Бывшая подруга Маурисио

Бывшую девушку футболиста Майару Дела Вегу – бразильскую модель из Сан-Паулу – легко отнести к категории тех женщин, которые с удовольствием забрасывают свой собственный Instagram откровенными снимками. Их у бразильянки полным-полно – любуйся хоть весь день.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Говорят, несколько месяцев назад пара рассталась, оттого видимо совместных фотографий Майары и Маурисио практически не найти у нее в аккаунте. Писали как-то, что расставание далось тяжело именно футболисту, а тут еще у «Лацио» дела шли не лучшим образом. Напомним, 13 желтых карточек Маурисио отхватил в 24 матчах Серии А. Уж не с проблемами ли на личном фронте связана его сверхагрессивность?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И все-таки Москва! К сожалению, это старое фото.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (23)
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Kulimen
1472564603
Фу-фу-фу, что за бабы пошли. Хорошо хоть пока на улице таких мало встречается.
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VVM1964
1472564650
ЧИСТОКРОВНАЯ ЛАТИНА - ОНИ ТАМ ВСЕ ТАКИЕ ( ГРУДАСТЫЕ И ЖОПАСТЫЕ )
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VITOLD37
1472582650
Зачем здесь вообще такие новости писать??? Я думал это футбольный сайт, просто какой то бред
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geragera
1472588635
да это не девушка гидропидор какого хрена эти сосуды для спермы бамбардире выкладывают? какое отношение они имеют к футболу не пойму
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kvm
1472591544
тп
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firs04
1472627600
На фото в тренажерке ей походу уже ктой-то накончитос
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hellkid
1472628397
хороша
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headdevil
1472629521
Силикон и целлюлит фу бля
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Молчуновский
1472634746
Корова. Еще не много времени и на эту жопу надо будет одевать танковый чехол.
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АртурZaСМ
1472701081
Шестая фотка говорит о том , что она на самом деле блондинка))))
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