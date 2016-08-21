Фото дня. Видаль поддержал больного сына

Сын Артуро Видаля болен сахарным диабетом. В 2015 году ему даже пришлось участвовать в эксперименте по пересадке искусственной поджелудочной железы. «Мой сын тоже там. Мы надеемся, что все пройдет успешно», – искал поддержки чилийский футболист. На время ему даже пришлось прекратить тренироваться и уехать к ребенку.

Все закончилось хорошо, но Видалю иногда все равно приходится покидать расположение «Баварии», чтобы быть поближе к маленькому Альфонсо. Выражая мальчику еще большую поддержку, любящий отец нанес на свое усыпанное татуировками тело новое изображение. Сын Артуро зависим от инсулина, а новая татуировка Видаля сделана в виде дозатора этого гармона.

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Чилийский игрок выложил в Twitter эту же фотографию с призывом к президенту страны Мишель Бачелет, чтобы та сделала инсулиновые дозаторы еще доступнее для больных диабетом первого типа. Достойный поступок для футболиста, репутация которого в футбольном мире далека от идеальной.