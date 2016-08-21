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Фото дня. Видаль поддержал больного сына

Сын Артуро Видаля болен сахарным диабетом. В 2015 году ему даже пришлось участвовать в эксперименте по пересадке искусственной поджелудочной железы. «Мой сын тоже там. Мы надеемся, что все пройдет успешно», – искал поддержки чилийский футболист. На время ему даже пришлось прекратить тренироваться и уехать к ребенку.

Все закончилось хорошо, но Видалю иногда все равно приходится покидать расположение «Баварии», чтобы быть поближе к маленькому Альфонсо. Выражая мальчику еще большую поддержку, любящий отец нанес на свое усыпанное татуировками тело новое изображение. Сын Артуро зависим от инсулина, а новая татуировка Видаля сделана в виде дозатора этого гармона.

Фото дня. Стадион превратился в бассейн

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чилийский игрок выложил в Twitter эту же фотографию с призывом к президенту страны Мишель Бачелет, чтобы та сделала инсулиновые дозаторы еще доступнее для больных диабетом первого типа. Достойный поступок для футболиста, репутация которого в футбольном мире далека от идеальной.

Германия. Бундеслига Германия Бавария Видаль Артуро
Комментарии (9)
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Etiainen
1471775025
понятно дело, это ж сын. тоже мне событие. такое надо делать молча, короче пиарится мужик
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multiscan
1471775769
Что же это за поддержка? Ну, нарисовал на пузе какую-то фигню, назвал это дозатором для инсулина. А ребёнку от этого легче? Думаю, что, в лучшем случае, до первого приступа. Лучше бы отдавал часть своего немаленького бабла на исследования и лечение этой напасти (не только сыну)! Подвижки, кстати, хотя и небольшие, в борьбе с диабетом есть.
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ZENIT GOAL
1471779807
Эмммм...И что?Он от этой татушки исцелится сразу?А вообще,все эти флешмобы,хештэги,аватарки с флагами и т.д. - зачем?Зачем из проблем и трагедий устраивать фарс?
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JUVIO
1471783813
вот еблан .....
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aurora5858
1471793015
Горе понятно-болезнь. Но на фото петух и петушок.
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Mirak92
1471798568
Гнусно на публику такое устраивать ,сын болен ,он татухи штампует,кретин !
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nice_taste
1471854814
пиарится за счёт здоровья сына? вы совсем отбитые тут что ли?
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Her.O
1471874277
Здоровья пацану!
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vasiok74
1472246418
сыну вызродовлеия!Артуру удачи!
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