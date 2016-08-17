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    Почему отказ от Бердыева – имиджевый позор руководства «Спартака»


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    Голосов: 19
    17.08.2016 18:30
    Спартаковское руководство продолжает издеваться над болельщиками. С Бердыевым не договорились, поэтому главным тренером назначили Массимо Карреру. Не самая лучшая история для имиджа клуба.

    Нет опыта работы главным тренером

    Оговоримся сразу, к Каррере как к специалисту и человеку нет абсолютно никаких претензий, только лишь уважение, как к бывшему футболисту, отыгравшему более ста матчей за «Ювентус». Слово «позор» к нему не относится никоим образом. Итальянец, наоборот, весьма симпатичен как тренер и личность. Но есть объективность и факты: Массимо Каррера – второй тренер. Да, он руководил «Юве», пока Антонио Конте таскали по судам, но принимал решения именно Конте. На Каррере впервые в его карьере теперь вся команда. Но мы же знаем, что «Спартак» всегда был полигоном экспериментов для Федуна, так что удивляться тут нечему. Эконом-вариант в плане финансов, «а вдруг получится» именно с этим тренером, словом, типичный Федун. Вот только Карреру почему-то становится жалко уже сейчас.

    Первый зарубежный опыт

    Довелось прочитать вчера грустную шутку от фаната «Спартака»: «то мы брали неопытных тренеров, то тренеров-гастарбайтеров, а вот неопытных гастарбайтеров еще не брали». Так оно и есть. Российские реалии поглотили Микаэля Лаудрупа и сожрали Унаи Эмери. Мурат Якин держался более стойко благодаря характеру, но в итоге не сдюжил. Ставить главным тренера-иностранца, не имеющего опыта работы главным, ни разу не работавшего за рубежом и абсолютно отличающегося по менталитету – и громадный риск, возможно, и огромная глупость. Потому что ни один иностранный специалист в «Спартаке» по разным причинам ничего не добился. И дело здесь в самом «Спартаке». Что уж говорить про неопытного иностранца.

    Нет командной связки в руководстве

    Мы уже тысячу раз приводили в пример «Бенфику» времен Жорже Жезуша, когда крепкая команда в руководстве стойко терпела трудности, а затем творила чудеса. Заслуга там, прежде всего, не тех, кто зажигал на поле, а тех, кто вне его создавал условия. Во многом благодаря этому «Бенфика» выигрывала трофеи и гремела в Европе: владелец, гендиректор, тренерский штаб – это одно целое. Теперь поставьте рядом эти фамилии: Федун, Родионов, Каррера. Чувствуется командный дух? Первый Карреру не приглашал, да и не особо в восторге от работы Родионова. Второй хотел работать только с Аленичевым. А третьему сейчас вообще бы разобраться в новой для себя реальности. Но помогать ему никто не поспешит, как это было и в случае, например, с Эмери. Команды в руководстве в таком сочетании нет. Ее и не будет. При Федуне это не принято.

    Нет тренерского штаба

    Еще одна дополнительная головная боль. Сейчас у «Спартака» помимо Карреры остался тренер вратарей Риомми, тренер по физподготовке Нойя Сальсес и изучающий соперников Пилипчук. Каррере – работать над защитой, как-то что-то пытаться подкорректировать в атаке, сводить все в единое целое, и так далее. Конечно, если Карреру вдруг не выгонят через пару недель, штаб он себе наберет. Но, во-первых, уже пройдет драгоценное время, во-вторых, команде опять привыкать к новым тренерам, в-третьих, остается проблема языкового барьера. Ну очень вовремя.

    Очередной удар по имиджу

    Каждый год Леонид Федун обязательно веселит чужих и злит своих какими-нибудь совершенно неуместными, а порой и откровенно дилетантскими высказываниями. Чего стоит хотя бы давнее заявление про то, что тренер – это 10%. Можно сварганить гигантскую подборку или даже небольшую книгу под названием «перлы Федуна». Но ладно, если б дело было только в нелепых фразах. На деле же снова пострадал имидж клуба, и так уже давным-давно подпорченный бестрофейностью, ежегодными скандалами, а в последние годы еще и раздражающими позорами в еврокубках. Сага с Бердыевым не была доведена до ума. Зато все снова посмеялись над «Спартаком». Ну а самую точную характеристику подобрал коллега из «Советского спорта» Михаил Борзыкин.

    Поддержки в прессе не будет

    Бердыева при всей его «антиспартаковской игре» хотя бы уважают, поэтому жаждущие стеночек и забеганий были бы согласны подождать, да присмотреться. В случае с Каррерой никто терпеть не будет – при первых же неудачах начнут распинать, как это было с предыдущими иностранцами. Понятное дело, итальянец не знает русского и не будет это читать, но вопросы на послематчевых интервью и пресс-конференциях зазвучат жестче при первых же неудачах.

    Поддержки на трибунах тоже не будет

    В лучшем случае спартаковские фанаты просто не будут мешать – станут громко и дружно поддерживать команду дома и на выезде, уж это они умеют здорово. Но если персонально Карпина и Аленичева поддерживали очень долго, то Каррера уж вряд ли поначалу добьется такой же всенародной любви. Ладно, острые вопросы, но свист с трибун эмоциональные итальянцы всегда воспринимают близко к сердцу. И если команда будет продолжать так проваливаться, как на последних минутах первого тайма с «Рубином» или матча с «Крыльями» (а она наверняка и будет, судя по физподготовке), то и с результатами будет беда.

    Что делать с трансферами?

    Вот правда, какую кадровую политику теперь вести, если Каррера становится главным тренером, а все понимают, что долго во главе он не протянет? Куда деть футболистов, которых он захочет прикупить? Команде не помешал бы вратарь, центральный защитник (а если по-честному, то и оба крайних), еще один нападающий. Если с приходом Фернандо покупки уже закончились, то разбавлять состав Каррере так или иначе придется молодыми футболистами (и приходится уже даже сейчас, когда еще нет травм и дисквалификаций). В борьбе за зону еврокубков может и сработает, а за Лигу чемпионов – едва ли. Условно говоря, если «скамейку» «Спартака» отправить на матч с резервистами «Краснодара» (в числе которых – Жоаозиньо, Вандерсон и так далее) или «Локомотива», то для красно-белых все закончится болезненным разгромом. Потому что в плане глубины состава команда здорово уступает конкурентам.

    Иллюзия двух матчей

    Против «Крыльев Советов» и «Рубина» «Спартак» смотрелся достойно. Он хотя бы добился неплохого результата, при этом не скучая, не занудствуя. С другой стороны, хочется поразиться людям, которые уверены, что Каррера за два этих матча кардинально поменял спартаковскую игру. Потому что так просто не бывает. Можно добавить эмоций, разбавить кое-какие мелочи, но полностью исправить недостатки – однозначно нет. На эмоциях команда отбегает несколько матчей, возможно, обыграет «Краснодар» (если он будет действовать так же бестолково, как в очных встречах прошлого сезона), а дальше начнется рутина. Мрачная и всепоглощающая. Лишь бы началась она где-нибудь зимой или вообще в следующем сезоне. Но никто не знает, когда именно.

    Словом, со всех сторон назначение Карреры – очередной эксперимент над «Спартаком», поставленный его же руководством. Уникальная ситуация, когда плюсов нет вообще. Может, на сей раз круг замкнется, а «Спартак» выиграет тогда, когда кажется, что выиграть невозможно. Но сказочный лимит на годы вперед в футболе забрал себе английский «Лестер». Чудес больше не будет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Zimbio, YouTube, Бомбардир
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 9 мая 2017, 15:56

      Ну что,нет опыта?Красава Каррера

      0
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      Рейтинг: +31

      Rusifikator 9 мая 2017, 14:42

      Если кто-то перечитал это уже после чемпионства Спартака - палец вверх :)

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      Рейтинг: +20

      vodka_from_32 > Rusifikator 28 мая 2017, 03:30

      в памяти отложилась именно эта статья. пришлось перечитать, посмеяться))))))) привет бомжам и коням)

      0
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      Рейтинг: +12

      ded-Boris30 19 августа 2016, 17:33

      Ну конечно,ы нашей стране каждый суслик-агроном. Все все и про всех знают:кто игрок-кто не игрок,кто тренер-кто не тренер.
      Что-то подобное и куда резче писали и о Моуриньо. Из писавших кто сейчас в этом признается? Человек не сделал еще и полшага,а ему уже вопят в уши:ты всю жизнь будешь хромым. Это ли не идиотизм?

      1
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      Рейтинг: +11

      legends 19 августа 2016, 14:17

      Меня замучили ассоциации))))-
      Цитата: -Сколько у вас стоит похоронить? Так... А без покойника??...(М.М.Жванецкий)

      0
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      Рейтинг: +67

      Артемка 82 18 августа 2016, 11:30

      Веселье продолжается)))

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      Рейтинг: +3136

      m40 18 августа 2016, 09:33

      Автор не оставляет никаких шансов Каррере. Создается впечатление, будто имеет личный интерес от назначения Бердыева. Хотя с ним конечно странная история получилась. Знал бы Мутко, что так выйдет, глядишь бы не стал спешить с Черчесовым...Ну а итальянцу желаю удачу, а вдруг получится...

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > m40 18 августа 2016, 11:14

      Судя по последней игре Спартака, тренера у него не было.
      Хотя.....может и получится. Только за. Больше хороших команд- интереснее чемпионат.
      Желаю удачи. Только не следующей игре!!!

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      Рейтинг: +324

      hellkid 18 августа 2016, 08:18

      Зидана тоже, когда реал тренировать поставили - многие негативили и предрекали провал. а в итоге что? Все знают. (тренерство кастильи не в счет)


      В статье прозвучала фраза про "спартаковский дух"..пора про это забыть - это было в ссср и в 90-е. на дворе 21 век, пора двигаться дальше. результат на первом месте, а не дух. надо выстраивать игру, чтобы побеждать соперников, а не в стеночки и забегания играть.

      как болельщик Спартака к назначению Карреры отношусь спокойно, дайте время ему поработать и при первых провалах не надо на него лить грязь и давить. Человек опытный, хоть и не был главным тренером. Игроки к нему относятся хорошо, видно, что выполняют установки - а это важный момент. вспомните Эмери..

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      Рейтинг: +156

      roma33rus 18 августа 2016, 06:20

      Столько лет без побед!Почему не разогнать все руководство и тренеров , не пойти на уступки Бердыеву? Видимо жадность к деньгам выше любви к Спартаку!!!

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      Рейтинг: +21

      AWT 18 августа 2016, 05:38

      Странный комментарий. Противоречивый. Вы скажите честно - вас устроит стиль игры Ростова против Аякса? Меня - нет. А вот стиль игры против КС и Рубина очень даже устроит. Красивая атакующая игра. Именно за такую мы и любим Спартак. Это главный трофей Спартака - красивая атакующая игра.

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 18 августа 2016, 00:49

      да может и к лучшему для Спартака, может выстрелит этот. сколько опытных-именитых приходило и уходило?

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