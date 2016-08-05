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  • Почему дортмундская «Боруссия» станет чемпионом Германии

Почему дортмундская «Боруссия» станет чемпионом Германии

Покупки на 114 млн евро

Дортмундский клуб этим летом не скупился на трансферы, оформив несколько громких переходов. Главными из них, вне всякого сомнения, стали сделки по приобретению Марио Гетце и Андре Шюррле. Интерес к трансферу первого подогревает то, что это его второе пришествие в Дортмунд и ему придется вновь завоевывать любовь самой большой стоячей фанатской трибуны в мире. К трансферу же последнего – то, что покупка Андре стала самой дорогой в истории «шмелей» – 30 млн евро. Кроме того, команду пополнили: защитник «Барселоны» Марк Бартра, чемпион Европы Рафаэл Геррейру, полузащитники Микел Мерино («Осасуна») и Себастьян Роде («Бавария»), а также две восходящие звезды: 19-летние Усман Дембеле и Эмре Мор.

Отличительными чертами летней трансферной кампании «Боруссии» являются экономическая выгода (в команду влились восемь игроков, а покинуло трое, и несмотря на это коллектив остался в плюсе на 15 млн евро), а также способность закрыть проблемные позиции, образовавшиеся после ухода лидеров «шмелей». Напомним, в новом сезоне за «желто-черных» не будут выступать Матс Хуммельс, перебравшийся в стан прямых конкурентов из Мюнхена, Илкай Гюндоган, прельстившийся предложением хозяина «Манчестер Сити» Шейха Мансура, а также Генрих Мхитарян, отправившийся в другую, красную, часть Манчестера – к Жозе Моуринью, строящему новый «МЮ». Армянский хавбек наверняка уже успел пожалеть о своем решении покинуть «Вестфалленштадион», ведь «Боруссия» деклассировала «красных дьяволов» со счетом 4:1 в матче Международного кубка чемпионов.

Возвращаясь к приобретениям «шмелей», с сожалением констатируем, что до Китая не доехала и половина новичков команды, поэтому в полной мере оценить их вклад в игру коллектива не представляется возможным. Те же, что добрались до Шанхая и Шэньчженя, оставили о себе исключительно положительное впечатление. Чего стоит только гол, забитый Усманом Дембеле в ворота «Манчестер Юнайтед» – высочайшее исполнительское мастерство! У этого парня определенно серьезный потенциал.

International Champions Cup

Дортмундская «Боруссия» удачно стартовала в своей зоне Международного кубка чемпионов, набрав четыре очка в двух встречах с манчестерскими суперклубами. «Шмели» возвращаются домой победителями своей зоны (матчи их подгруппы проходили в Китае). В обеих встречах «Боруссия» предстала такой, какой мы привыкли ее видеть в прошлом сезоне Бундеслиги, дисциплинированной, играющей от себя, а не от соперника, проповедующей комбинационный футбол. А вот ее соперники выглядели совершенно по-разному. Команда Жозе Моуринью, откровенно говоря, разочаровала, не сумев ничего противопоставить своим визави и явив довольно удручающее зрелище. Неудивительно, что после этой игры «Особенный» подвергся серьезной критике в свой адрес.

Что касается «Манчестер Сити», то «горожане» показали качественный футбол, и «Боруссии» пришлось серьезно постараться, чтобы заработать хотя бы одно очко. В серии же пенальти сильнее оказались подопечные Пепа Гвардиолы. Также отметим, что в обоих матчах с самой лучшей стороны себя проявил Гонсало Кастро, именно через него и Синдзи Кагаву шла практически вся атакующая игра «желто-черных». Не забудем и о дубле немца в ворота «МЮ».

Азиатский вояж «Боруссии» можно признать успешным со многих точек зрения. Во-первых, коллектив заработал около 10 млн евро. Это стало возможным благодаря выступлению на Международном кубке чемпионов, а также бонусным отчислениям главных спонсоров команды: Evonic и Puma. Во-вторых, начальник маркетингового отдела дортмундцев Карстен Крамер сумел заключить контракты с девятью китайскими спонсорами, которые будут каждый год приносить в бюджет клуба дополнительные 5 млн евро, а также провел встречу с представителями крупнейшей пивоваренной компании Поднебесной – Циндао. Эти соглашения приблизили немцев к их цели более широкого освоения азиатского рынка. В-третьих, «Боруссия» показала привлекательный футбол, играя не самым сильнейшим составом. С этой точкой зрения согласен спортивный директор клуба Михаэль Цорк. Наверняка согласятся и болельщики «шмелей».

Новый тренер «Баварии» как шанс для Тухеля и компании

У гегемона немецкого футбола последних лет – мюнхенской «Баварии» – новый рулевой: Карло Анчеллотти. Этот факт был придан широкой огласке уже давно и навел на мысль о том, что перестановки на тренерском мостике баварцев могут поспособствовать увеличению шансов «Боруссии» на серебряную салатницу. Это одна из возможных причин, однако не главная.

Прошлый сезон стал одним из лучших в истории дортмундцев: 78 очков, 82 забитых мяча (больше, чем у «Баварии»), а также завоеванный Кубок Германии. Томас Тухель по ходу сезона сменил позиции огромного количества футболистов (к примеру, переквалифицировал Свена Бендера из опорника в центрального защитника) и использовал четыре схемы (Юрген Клопп за восемь лет активно ставил всего две). Налицо более заметная тактическая вариативность и отличное взаимопонимание тренера с командой. И это за один год! Вспоминая количество качественных приобретений «Боруссии» и сопоставляя их с вышесказанным, ясно, что команда патологоанатома (так Томаса Тухеля величают в Германии) готова оказать «Баварии» самую серьезную конкуренцию.

Если вернуться к мюнхенскому суперклубу: неизвестно, сколько времени понадобится Карло Анчеллотти на нахождение взаимопонимания со своими подопечными, даже несмотря на его колоссальный опыт и авторитет. В рамках Международного кубка чемпионов команда провела два сверхрезультативных матча (3:3 с «Миланом» и 4:1 с «Интером») и выглядела неплохо, однако две ужасающие ошибки Хольгера Бадштубера и Ричарда Грина в матчах против «Милана» и «Интера» соответственно – говорят о некоторой расхлябанности и безалаберности футболистов команды. У «Боруссии», принимая во внимание товарищеский характер турнира, такого и близко нет. Многое в перспективах обеих команд в грядущем сезоне прояснится в их очной встрече за Суперкубок Германии 14 августа. Тухелю определенно будет чем удивить своего итальянского визави.

Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Дембеле Мусса Шюррле Андре Гетце Марио Тухель Томас
Комментарии (4)
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swot1205
1470381060
Занимательные события
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Nail-football
1470382614
неа, не станет
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zatonn
1470383607
Афтар жжот! Когда это в прошедшем сезоне "шмели" Кубок Германии выиграли? Что-то не припоминаю. Грина зовут Джулиан, а не Ричард. И наконец вспоминаю статью на данном ресурсе, вышедшую весной этого года под названием "5 причин, по которым Боруссия выиграет Бундеслигу". Выводы каждый волен сделать самостоятельно.
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BoltCX
1470387609
И конкуренцию составят им Бавария, Шальке и Байер.
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