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  • Бразильцы обсмеяли девушку-вратаря сборной США на Олимпиаде

Бразильцы обсмеяли девушку-вратаря сборной США на Олимпиаде

Еще в феврале голкипер женской сборной США Хоуп Соло высказала сомнение по поводу участия на Олимпиаде из-за распространяющегося вируса Зика, а пару недель назад выложила у себя в Twitter целый арсенал со средствами защиты, который повезла с собой на Игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В конечном итоге, каждое касание мяча Соло на недавнем матче сопровождалось диким свистом трибун и скандированием «Зика».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Девушка даже извинилась за свои комментарии, прибыв в Бразилию, однако от освистывания ее это не спасло.

Скандальная футболистка, которую попытались обидеть бразильцы

Следующий матч у сборной США состоится послезавтра, соперницами американок станут француженки, также стартовавшие на Олимпиаде с победы (4:0 над командой Колумбии).

Весь мир
Комментарии (6)
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mihail1980
1470325292
да-да
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ufos73
1470325465
А пассатижами она че, комаров ловить собралась? )))))
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Лисичка Филис
1470336234
Когда мания переходит в идиотоманию, будь готов к свисту
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podonok
1470336573
мегомразь
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FanatSerj
1470344829
Все заслужено, если троллишь ты будь готов, что и потроллят тебя.
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TY13R
1470691237
классный вратарь))
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