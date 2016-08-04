Бразильцы обсмеяли девушку-вратаря сборной США на Олимпиаде

Еще в феврале голкипер женской сборной США Хоуп Соло высказала сомнение по поводу участия на Олимпиаде из-за распространяющегося вируса Зика, а пару недель назад выложила у себя в Twitter целый арсенал со средствами защиты, который повезла с собой на Игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В конечном итоге, каждое касание мяча Соло на недавнем матче сопровождалось диким свистом трибун и скандированием «Зика».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Девушка даже извинилась за свои комментарии, прибыв в Бразилию, однако от освистывания ее это не спасло.

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Следующий матч у сборной США состоится послезавтра, соперницами американок станут француженки, также стартовавшие на Олимпиаде с победы (4:0 над командой Колумбии).