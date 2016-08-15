«Пацаны обычные». Почему «Оренбург» такой дерзкий

Едва ли в своей истории Премьер-лига видала настолько загадочного новичка: про других дебютантов турнира болельщики хотя бы что-то слышали, а про ребят из Оренбурга новости отказывались восприниматься в упор до тех пор, пока тогда еще ФК «Газовик» не обеспечил себе участие в Премьер-лиге в новом сезоне и не загремел на всю страну сиюминутной сменой названия. Первая реакция малознакомой с ФНЛ общественности – «Что? Кто это такие?» – весьма справедлива.

Дело в том, что команда после 50 бесславных лет во второй и третьей лигах в 2011 году выскочила в ФНЛ, откуда не менее бесславно катапультировалась обратно в зону «Урал-Поволжье». Но через год махом вернулась назад и сразу стала серьезно раздражать тех, кто всерьез планировал выходить в Премьер-лигу. Пятое место по итогам сезона-2014/15 не ввели в заблуждение никого: все, кроме игроков, тренеров и руководства «Оренбурга» были уверены, что этот всплеск – случайность, и ни о каких серьезных претензиях газпромовско-зенитовской «дочки» (как бы «голова» ни отнекивалась, но факт остается фактом) никто и не думал.

«Газовик» блистательно прошел весь выигрышный сезон, по итогам которого губернатор области Юрий Берг на радостях объявил, что в городе будет новый стадион: «Благодарю за спортивный подвиг, который вы совершили. Вчера мы облюбовали место для строительства нового стадиона на 10 тысяч мест».

Стадион небольшой, но куда им, полувековым обитателям второй-третьей лиги, больше? Город уже готовится, болельщики, мечтавшие во сне о «Зените» и «Спартаке», увидят эти команды наяву. Президент «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил, что РФПЛ и РФС разрешили команде играть на стадионе «Газовик». Уже первый матч состоится в следующие выходные, да еще и против чемпиона – ЦСКА.

Сама команда провела прошлый сезон выше всяких похвал и к повышению в классе оказалась готова. Никакие эпитеты не опишут превосходного триумфа Роберта Евдокимова и компании. Победа в ФНЛ выглядела настолько же роскошной и уверенной, как и неожиданной.

Красноречиво описывает своего тренера главный джокер и лучший игрок команды по версии болельщиков, здравого смысла и статистики Артем Делькин:

– Когда плохо играешь, он может высказать все, что думает о тебе. Но он не просто кричит, что мы кривые, а объясняет какие-то моменты. Были матчи, когда мы первый тайм плохо проводили, но после «горячего» перерыва выходили, и сразу игра складывалась по-другому. Были моменты, когда мы чувствовали энергию от него и заводились.

Евдокимов в бытность игроком был весьма эмоциональным, а однажды даже подрался с собственным тренером. Горячий нрав в бытность тренером никуда не делся, но разбавился рассудительностью и тактической грамотностью: установки перед матчами всегда подробны и полны деталей, а тактические занятия обычно длятся около часа.

Мускулистый «Газовик», сражение «Зенита-2» и «Спартака-2» и другие перипетии прошедшего сезона ФНЛ

Хоть клуб и стал причастным к российскому газу значительно раньше своего старшего брата из Питера, имя менять пришлось именно волжанам. Баннер болельщиков «Наше имя – «Газовик» не помог, и теперь команда из Оренбурга является владельцем самой бездарной и банальной эмблемы в российском футболе.

На сборах в Австрии «Оренбург» порвал кипрскую «Кармиотиссу» 8:1, но не это доставляет болельщикам настоящую, искреннюю радость.

«Валер, ну что, дождались мы? Большой футбол наконец к нам придет. «Спартак» приедет», – едва сдерживая слезы рассказывал один болельщик. Вот оно счастье. Счастье настоящее. Оренбург увидит большой футбол и большие команды.

Футболисты сами, возглавляемые Робертом Евдокимовым, взяли и выиграли ФНЛ безо всяких проблем. Это как сказка: сами по себе футболисты раньше были весьма средние, а тут – бац! И в Премьер-лиге. Именно поэтому руководство солидарно с тренерским штабом: никаких глобальных распродаж или покупок нет. Усилил команду Александр Прудников, камерунский хавбек Якуба Мбамба, полузащитник из Хорватии Ивица Жунич, да белорусский вратарь Александр Гутор. Новички – особенно легионеры – прямо скажем, звезд с неба не хватали и на уровне, близком к РФПЛ, никогда не играли. Но сейчас у «Оренбурга» боеспособная команда, которая по стилю игры и узнаваемости ближе к Исландии образца Евро-16: их главные козыри – самоотдача, бойцовские качества и единство.

Именно за счет этого уже был выигран прошлый чемпионат – пусть и в ФНЛ. Команда за 38 матчей пропустила всего 20 мячей.

Латераль Андрей Малых, прошедший с газовиками путь от второго дивизиона до Премьер-лиги, уверяет: «В составе команды звезд нет, все пацаны обычные».

И действительно: выделяются разве что прошедший 5 команд Премьер-лиги и вызов в сборную хавбек Роман Воробьев, уже упомянутый форвард Делькин, да Павел Нехайчик, игравший с БАТЭ в Лиге Чемпионов. Остальные ребята – просто бойцы, которые готовы сражаться за команду, за тренера, за всех тех, кто дал им путевку в жизнь.

Нельзя быть уверенным в том, что «Оренбург» возьмет и зажжет, станет новым «Рубином» или «Краснодаром». Но сомневаться в том, что Роберт Евдокимов настроит своих ребят запредельно, – не приходится. Они будут сражаться и без боя не отдадут ни очка.

Не за счет класса или мастерства, нет. Евро-16 все видели. Новичок будет биться за город и уж точно выгрызет всю оренбуржскую землю за болельщика. Зубы для этого у него выросли уже давно.