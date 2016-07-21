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    Мамаев извинился. Претендентов на место тренера сборной четверо. Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    21.07.2016 23:13
    «Спартак» узнал соперника по квалификации ЛЕ. Сонг перешел в «Рубин». Кержаков остается в «Зените». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Мамаев принес извинения болельщикам

    Несмотря на все предыдущие заявления, Павел все-таки решил извиниться и за выступление на Евро, и за выходку в Монте-Карло. Сделал он это посредством письма, опубликованного на одном из популярных спортивных сайтов. Полузащитник уверяет, что его неправильно поняли и обещает в будущем дарить нам больше положительных эмоций. Лишь бы не в виде трешовых фотографий с очередных гуляний.

    Поколение «Ж». Почему Мамаев вышел сухим из воды

    Мутко выбирает тренера сборной из четырех кандидатур

    Как многократно говорилось ранее, это Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак. Об этом сегодня сообщил вице-президент РФС Никита Симонян.

    No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России

    Соперником «Спаратака» в Лиге Европы станет АЕК

    Только не греческий, а кипрский. Он сегодня одолел «Клифтонвилл» из Северной Ирландии со счетом 2:0, что при минимальной победе в первой встрече легко выводил клуб в третий квалификационный раунд турнира. Первый матч уже 28 июля и пройдет он в Ларнаке.

    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Сонг договорился с «Рубином» о контракте

    Официально соглашение подписано не было, но это лишь формальность. Алекс уже фактически игрок казанцев. Сегодня он много общался с прессой и новыми одноклубниками. Африканец следил за «Рубином» и верит в дальнейшие успехи команды. Информация о деталях сделки пока что не разглашается.

    «Рубину» запретили регистрировать новичков

    И после прекрасной новости, как и положено, следует ужасная. Для фанатов казанского клуба, разумеется. Не успели «рубиновые» привезти именитого новичка, как тут же последовали санкции со стороны РФС. Дело в том, что клуб задолжал зарплаты Георгиеву, Шарипову, Муллину и Фильцову. Пока задолженность не будет погашена, клуб не сможет официально регистрировать новичков для участия в РФПЛ.

    Кержаков подписал контракт с «Зенитом»

    К этому все и шло. Мирча Луческу не раз хвалил легенду клуба в прессе и выражал всяческое доверие. Подписание контракта было лишь формальностью, которая сегодня разрешилась. Соглашение подписано на один год.

    Легенда вчерашнего дня. Какую роль «Зенит» готовит для Кержакова?

    Гетце вернулся в «Боруссию»

    Цена вопроса – 26 миллионов евро. Контракт подписан на четыре года. Но главное, что Марио извинился за переход в «Баварию» и намерен вернуть доверие болельщиков яркой игрой. Пока же дортмундцы не могут принять воспитанника, считая его предателем.

    Цитата дня. Гетце божится, что не уйдет в «Баварию» снова

    Лопетеги – новый главный тренер сборной Испании

    Сменщик для Висенте Дель Боске нашелся. Им стал бывший тренер «Порту», а также не самый известный в прошлом вратарь грандов Примеры. Похоже, испанская федерация делает ставку на молодость: Хулену всего 50 – весьма юный возраст для тренера сборной.

    Почему продажа Мамаева – абсурдное решение «Краснодара»

    Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Официальный твиттер «Рубина»
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 июля 2016, 17:27

      интересно на Кержа посмотреть.. всё-же лучший бомбардир России....
      рывка уже давно нет... посмотрим как румын его задействует

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 июля 2016, 12:02

      это чтоб в составе быть..нах... нужны его извинения

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 июля 2016, 11:55

      система виновата, завалила пацанов деньгами - вот у кого-то крышу рвёт, а кого-то днище вышибает

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 июля 2016, 09:17

      Надо это "извинение" распечатать и подтереться им...

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > ufos73 22 июля 2016, 17:27

      вредна краска для зада

      1
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      Рейтинг: -3

      lihindic 22 июля 2016, 08:53

      извинился.

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 22 июля 2016, 07:42

      Про Лапетеги раньше и не слышал

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      Рейтинг: +41

      valencia 45 22 июля 2016, 01:39

      Ну и что

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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 июля 2016, 00:32

      Не удивительно будет если завтра претендентов на пост главного тренера сборной будет пятеро...

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      Рейтинг: +348

      343443 22 июля 2016, 00:00

      Мамаев принес извинения болельщикам

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 > 343443 22 июля 2016, 08:14

      все простили

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