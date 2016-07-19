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    Вакансия дня. Бельгия ищет тренера в интернете


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    Голосов: 1
    19.07.2016 14:38
    После увольнения Марка Вилмотса несчастная бельгийская федерация принялась искать человека на вакантную должность. Делают они это весьма оригинально – на официальном сайте опубликовано объявление о свободной вакансии со списком требований к кандидату.

    На днях случилось то, о чем все фанаты и глоры талантливого поколения сборной Бельгии молились давно – Марк Вилмотс был уволен с поста главного тренера команды. Замену ему не нашли до сих пор. Проблему бельгийцы решают весьма неожиданно. Сегодня на сайте федерации футбола было опубликовано забавное объявление о срочном поиске талантливого специалиста. Рассматриваться будут все письма, однако кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

    – опыт и результаты в современном быстро меняющемся мире футбола;

    – доказательство тактических и стратегических знаний;

    – умение работать с футболистами топ-уровня;

    – высокая социальная производительность и коммуникативные способности;

    – доказательства умения работать в соответствующей организации.

    Резюме нужно отправить на почтовый ящик технического директора федерации – Криса ван Пайвелде. Остается только надеяться, что он не устанет читать письма с отчетом о карьерных успехах в FIFA и Football Manager. А вы собираетесь попытаться?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Getty Images
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ADudnikov02 19 июля 2016, 15:28

      У меня в Football Manager 3 сезона, 3 Лиги Чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА, 3 Чемпионата России, 3 Кубка России, 3 Суперкубка России. Меня возьмут?

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      Рейтинг: +87

      Medbrat13 > ADudnikov02 19 июля 2016, 16:16

      Возьмут,когда Кубок Африки выиграешь))))))

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