В МЛС сотворили суперпас года

Там за океаном есть кому делать классные передачи на 50 метров, но то, что сделал колумбиец Кастильо, под силу далеко не всем.

Фабиан Кастильо уже пятый год играет за «Даллас» в МЛС, но такой красоты еще не совершал. В матче против «Чикаго» он здорово обманул двух защитников, а затем еще и сделал чудо-пас рабоной, ставший голевым – передачу с фланга четко замкнул Максимилиано Уррути. Форвард забил здорово, спору нет, но все восхищение в этом эпизоде досталось ассистенту. Смотрите, как это было: