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    В МЛС сотворили суперпас года


    4
    Голосов: 2
    18.07.2016 14:00
    Там за океаном есть кому делать классные передачи на 50 метров, но то, что сделал колумбиец Кастильо, под силу далеко не всем.

    Фабиан Кастильо уже пятый год играет за «Даллас» в МЛС, но такой красоты еще не совершал. В матче против «Чикаго» он здорово обманул двух защитников, а затем еще и сделал чудо-пас рабоной, ставший голевым – передачу с фланга четко замкнул Максимилиано Уррути. Форвард забил здорово, спору нет, но все восхищение в этом эпизоде досталось ассистенту. Смотрите, как это было:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: the18.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 18 июля 2016, 14:49

      На бомбардире так описать могут эпизод, что хоть ЗМ отдавай игроку

      4
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 18 июля 2016, 14:17

      Красиво.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 18 июля 2016, 14:14

      Божественно

      0
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