Трансферное лето: кого купят «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

«Спартак». Когда надежды Федуна все еще питают

Что уже произошло?

В это межсезонье нет особой истерии о том, как «Спартак» возрождается под руководством Аленичева и обыгрывает 12-0 любительскую команду. Уже усвоено – любая форма разговоров о возрождении заканчивалась судилищем над Лаудрупом, Карпиным, Эмери, снова Карпиным, Якином. Столь отвлеченное вступление ведет к одному выводу – любой ход руководителей «Спартака» проходит через прищур недоверия. Слишком много уже было сожжено путей.

Вот подписали итальянского специалиста по защитникам Массимо Каррера. Изначально ход выглядит пугающе крутым. Каррера – тень успехов Антонио Конте. Они совместно придумали защиту всевластия для «Ювентуса» в чемпионате и сборной Италии на Евро 2016. Массимо отвечал за игру Кьеллини, Бонуччи, Барцальи.

Теперь стоит вспомнить смысловую и тактическую хромоту в защите у «Спартака». У Дмитрия Ананко и Аленичева не получилось за год создать механизма в обороне, где нет дрожи перед нападающими. Леонид Федун и партнеры решили одного Дмитрия оставить во главе, а на место другого пригласили помощника Антонио Конте. Настораживает, что Конте не сильно держался за Карреру при переходе в «Челси».

Ждать революции в сторону непробиваемости обороны болельщикам «Спартака» не стоит. Тут Каррера будет подчиняться не Конте, а Аленичеву, тут в защите не Бонуччи– Кьеллини-Барцальи, а Пуцко-Кутепов-Боккети.

Массимо Каррера на протяжении десяти месяцев замещал дисквалифицированного Антонио на тренерской скамейке «Ювентуса». Во времена карьеры футболиста он не достиг уровня великих защитников Италии, но доиграл до 44 лет. Его судьба связана паволокой трагичности. На заметаемых снегом дорогах Милана, Массимо Каррера насмерть сбил двух девушек. После ряда многочасовых судебных заседаний тренера признали невиновным, а убийство неумышленным.

Еще одним показательным моментом для «Спартака» стала работа по укреплению центральной оси в полузащите. Дмитрий Аленичев постоянно растасовывал Зотова, Глушакова, Ромулу, Ананидзе, Попова в центре. Весь прошлый сезон в их позициях красно-белые выглядели декоративно. Поэтому летом приобретаются Лукас Фернандо за 12 миллионов евро и Роман Зобнин за 3 миллиона евро. Фернандо-один из сильнейших полузащитников формата бокс-ту-бокс в чемпионате Италии. Он способен отбирать мяч и вести аритмию игры пасом. Фернандо тащил на себе чахнувшую в зоне вылета «Сампдорию». «Спартак» очень долго уговаривал футболиста на контракт – жена категорически не хотела переезжать из уютной и обжитой Италии. Будущая зарплата мужа в три миллиона евро помогла ей оттаять.

«Только с Карпиным «Спартак» бился за золото». Дмитрий Каюмов – о клубе, Бароше, Аленичеве

Что должно произойти?

Стоит ждать еще два трансфера – центрального защитника и нападающего по всему фронту атаки. «Спартак» помимо трудных переговоров с Фернандо нацеливается на еще один переход из разряда ТОП усилений. Хорват Ведран Чорлука кажется идеальным игроком для проблемной позиции центрального защитника. В «Локомотиве» очередной раз безвластье, поэтому на фоне клубной турбулентности хорват хочет уйти. «Спартак» же совсем не в планах Чорлуки. Он хочет перейти в один из лучших чемпионатов Европы.

Нападающий нужен для составления конкуренции Зе Луишу. «Спартак» активно интересовался Фредом Фрайдеем из шведского «Лиллестрема», но тот выбрал голландский АЗ.

Диарра, Йоветич и Чорлука – в символической сборной возможных покупок «Спартака»

Итог: Вагит Алекперов и Леонид Федун летом готовы снова вложиться в трансферы «Спартака». Клуб уже пополнили Ещенко (для существования в среде лимита), потенциально лучший бокс-ту-бокс Фернандо, перспективный Роман Зобнин. С красной пометкой важности «Спартаку» пока удается сохранить своего лучшего игрока – Квинси Промеса. Осталось дождаться тех двух, кто усилит центр защитной линии и нападение.

«Локомотив». «На перепутье»

Что уже произошло?

В летней истории с «Локомотивом» важно соблюсти конкретику. Пусть ее и нет, когда касаешься проблем «железнодорожников». Итак, на это время известно, что Ольга Смородская покидает пост президента клуба. Назовем несколько причин, почему может состояться самая громкая перестановка в клубном руководстве этим летом.

Первая – отсутствие результата. Смородская за шесть лет на посту президента может похвастаться только победой в Кубке России.

«Локомотив» сотрясают постоянные скандалы, которые портят имидж клуба. Все началось с культового для болельщиков «Локо» Юрия Палыча. С ним Ольга Юрьевна не смогла сойтись и уволила. Шутки про то, что «в атаке надо играть по шире, а в защите по уже» до сих пор где-то витают, когда Семин вспоминает Смородскую.

В 2011 году появилась информация – почти все руководящие должности в клубе заняли родственники Ольги Юрьевной. За шесть лет Смородская поменяла семь главных тренеров. Чуть больше года продержался только Игорь Черевченко. Громкие скандалы с Леонидом Кучуком и Юрием Красножаном.

«От Смородской не услышал даже «спасибо». Обидно, все-таки 22 года отдал «Локомотиву». Может, кто-то ее накрутил? Будто косой прошлась! Уволила двух врачей из футбольной школы, тренера-реабилитолога Артура Савельева, которого сразу же пригласили в «Динамо»,– рассказывает бывший врач команды Савелий Малышев. Неуважительное отношение к патриархам клуба стало отличительной чертой Ольги Юрьевны.

Происходят постоянные конфликты с болельщиками. Все это выливается каждый год в одно и тоже – фанаты вывешивают оскорбительные баннеры. В мае 2013 властная Ольга Юрьевна принимала решение не продавать билеты на фанатскую трибуну. Никогда еще болельщики не вставали на ее сторону. Стадион «Локомотива» превратился в унылое место, переставшее даже на половину заполняться людьми.

При этом «Локомотив» не блещет работой на трансферном рынке, а из «РЖД» ушел Владимир Якунин. Считалось, что бывший глава РЖД лояльно настроен к Ольге Юрьевне. Властная конъюнктура в «железнодорожников» поменялась и по слухам они не довольны постоянным шумом и провалами футбольного «Локомотива». Конечной точкой недовольства стала Ольга Смородская.

Цифра дня. Достижения Ольги Смородской за шесть лет в «Локомотиве»

Что должно произойти?

Тем, кто переживает за «Локомотив», остается набраться терпения пока не решится ситуация со Смородской. Ее контракт действует до первого августа и скорее всего не будет продлен. РЖД выделит деньги на трансферы, но уже новому руководству. Беспредельная комичность ситуации – во время судьбоносных решений для клуба Ольга Смородская находится в отпуске. «Я не принимаю дела в «Локомотиве». Комментировать пока нечего»,– отвечает потенциальный кандидат на пост президента Илья Геркус. Думается, ключевое слово в его фразе «пока». Пока не закончится контракт у Смородской.

Итог: ждать чего-то от «Локомотива» можно только тогда, когда окончательно наступит ясность с руководящими должностями в клубе.

«Краснодар». «Теперь единственный в Премьер-лиге»

Что уже произошло?

«Краснодар выдает самое бесшумное лето по новостям», – подумал Павел Мамаев и поехал в Монте-Карло. У футбольного «Краснодара» пока очень скучное межсезонье. Главным поводом для обсуждений стал лишь уход в гуляй-поле Мамаева.

Выкуп контракта Шарля Каборе у «Кубани» – второе по важности событие для команды Сергея Галицкого. Каборе в связке с Ахмедовым образовал органичное сочетание, на котором базируется и атака, и оборона.

Во время пребывания в «Краснодаре» Каборе рассказал историю о том, как чуть не умер в возрасте 10 лет. В 1998-м Буркина-Фасо принимала Кубок Африки и дошла до полуфинала. Матч против Египта проходил в Бобо-Диуласо. Ажиотаж царил невообразимый. У папы Шарля было мало денег, поэтому пойти на матч вместе они не могли, и отец отказался от билета в пользу сына. Когда Каборе добрался до стадиона, оказалось, многим раздали бесплатные билеты. Он пытался протиснуться к кассам, но кругом были взрослые мужики, мальчика сдавливали все сильней, воздуха не хватало. В самый последний момент маленький Шарль смог выползти из чудовищной давки.

Так же «Краснодар» выкупил за четыре миллиона евро контракт Станислава Крицюка у «Браги».

Что должно произойти?

Масштабных перемен в «Краснодаре» не будет. Активно отправляли к Олегу Кононову Йоана Молло – футболиста, периодически зажигавшего финтами в «Крыльях Советах». В остальном трансферная политика «Краснодара» будет носить хирургически точный характер. Если кто-то уйдет из команды, то можно будет говорить о новичках.

Итог: «Краснодар» войдет в сезон крепким и сплоченным коллективом, который по-прежнему способен решать любые задачи.

Трансферное лето: кого купят ЦСКА, «Зенит» и «Рубин»