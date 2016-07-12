Кэсси – горячая девушка самого полезного защитника чемпионов Европы

Жозе Фонте смотрел первые три игры турнира со скамейки запасных. Но после перфоманса от венгров Сантуш решил перестроить оборону. С этого момента Фонте от свистка до свистка провел все матчи плей-офф, в которых его команда пропустила всего один мяч. 32-летний капитан «Саутгемптона» впервые отбегал несколько игр за национальную сборную на крупном турнире и сразу же принес ей трофей. Вполне возможно, этого не случилось бы без поддержки его красавицы-жены.

Кэсси Самнер – известная британская модель. Они снимается преимущественно для откровенных журналов, вроде Playboy или Nuts. Однако большинство таких фотосетов приходится на пору безрассудной молодости. Как и отношения с комиком Расселом Брендом и футболистом Майклом Эссьеном. Повзрослев, девушка переквалифицировался актрисы (в просто актрисы) и начала сниматься в сериалах и телешоу. В 2014-ом году она познакомилась с Жозе Фонте, который только-только стал капитаном идущего в гору «Саутгемптона». Отношения довольно быстро переросли в брак и спокойную супружескую жизнь. Желание Жозе жениться поскорее можно понять. Просто листайте вниз, и все станет ясно.

Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016

Филипа – шикарная девушка победителя Евро 2016 Седрика Соареша