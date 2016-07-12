Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Кэсси – горячая девушка самого полезного защитника чемпионов Европы

Кэсси – горячая девушка самого полезного защитника чемпионов Европы

Жозе Фонте смотрел первые три игры турнира со скамейки запасных. Но после перфоманса от венгров Сантуш решил перестроить оборону. С этого момента Фонте от свистка до свистка провел все матчи плей-офф, в которых его команда пропустила всего один мяч. 32-летний капитан «Саутгемптона» впервые отбегал несколько игр за национальную сборную на крупном турнире и сразу же принес ей трофей. Вполне возможно, этого не случилось бы без поддержки его красавицы-жены.

Кэсси Самнер – известная британская модель. Они снимается преимущественно для откровенных журналов, вроде Playboy или Nuts. Однако большинство таких фотосетов приходится на пору безрассудной молодости. Как и отношения с комиком Расселом Брендом и футболистом Майклом Эссьеном. Повзрослев, девушка переквалифицировался актрисы (в просто актрисы) и начала сниматься в сериалах и телешоу. В 2014-ом году она познакомилась с Жозе Фонте, который только-только стал капитаном идущего в гору «Саутгемптона». Отношения довольно быстро переросли в брак и спокойную супружескую жизнь. Желание Жозе жениться поскорее можно понять. Просто листайте вниз, и все станет ясно.

Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016

Филипа – шикарная девушка победителя Евро 2016 Седрика Соареша

Чемпионат Европы Европа Португалия Саутгемптон Фонте Жозе
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Duken
1468345865
Ответить
PopCorn963
1468347948
Шлюховата.
Ответить
acergu
1468349259
По любви
Ответить
Barsuk52
1468399781
шкурка
Ответить
narkozanos
1468489216
На фотках необработанных фотошопом видно,как у неё свисает в двух местах жирок.
Ответить
MU-fanatic
1468505548
шаровидная дамочка( . )( . )
Ответить
ghostfacekillah
1468510894
Шлюхен штрассе фройлен
Ответить
MU-fanatic
1468925243
длп)))на большее не тянет!
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+