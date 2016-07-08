Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Цитата дня. «Мы говно» — сборная России рефлексирует

После кошмарного выступления на большом турнире представители сборной России как обычно отметились громкими поступками и заявлениями. Не успела еще утихнуть буря по поводу гулянки Кокорина и Мамаева, как масла в огонь подлил капитан национальной команды Роман Широков, заявивший, что Леонида Слуцкого никак нельзя считать топ-тренером.

«Не топ-тренер» ответил, а затем еще и рассказал, что творилось в стане сборной России после унижения Уэльсом. Сеанс самобичевания продолжается, а вывод и вовсе шикарен. Теперь точно все наладится.

Источник интервью: Sports.ru

Чемпионат Европы Россия Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zenitforever2015
1467978396
Супер!!!
Ответить
сергей тимошенко
1467978550
молодцы!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467979929
Когда во внутреннем чемпионате с самого начала распределяют или покупают места , то не надо удивляться провальной игрой сборной России.
Ответить
STatham
1467980636
Чего молодцы то? Написано ж : не у всех пришло такое признание. Особенно у Мамаева...
Ответить
зоркий взгляд
1467985480
Я не мог простить Слуцкому матч Крылья - Терек. И был против назначения в сборную. Теперь он для меня лучший тренер России. Он сказал ПРАВДУ! Теперь 2 задачи: -убрать Мутко и выбрать правильного тренера. Не дай бог старую гвардию. Это работники пилорамы бюджетных денег.
Ответить
Zeff
1467999607
Всё верно, сливайтесь.
Ответить
Beshanai_svin
1468046622
Какая разница кто станет тренером? Пока у нас кто-то будет тыкать пальцем тренеру кого брать в состав, а кого нет (при этом все СМИ будут пиарить этих выбранных), а потом раздавать подзатыльники за невыполненные задачи (а СМИ опять будут помогать и поливать грязью тех, кого только что пиарили), а эти наказуемые будут говорить : "мы...!!!", сечь себя прилюдно и каяться, а потом опять выйдут на нелюбимую работу", чтобы зарабатывать бабло для своих губастых, не будет у нас порядка. И не только в футболе!!! Условия должны быть созданы, чтобы ИГРАЛИ в футбол, а не выполняли поставленные задачи, чтобы трудились, а не зарабатывали, чтобы стремились расти, а не застолбить место!!!! За это отношение всех наших "легионеров" выперли из евро-клубов и брать больше не хотят. Вспомните перед чемпионатом трёп: "...а кто же заменит ветеранов-защитников в сборной? Нет у нас талантов! ...а кто же заменит выбывшего из-за травмы "..."! Некому у нас! А как же не взять в сборную "..." просидевшего на скамейке весь сезон?" Без него никак!" А теперь их всех разогнать и набрать новых? Чтобы так же пинали мяч, от себя подальше, к перерыву поближе???? А новый тренер будет рассказывать о своих 4-х или 5-и ошибках, но потом, после того как про него снимут фильмы, про его эпоху и о талантах, которых он воспитал...
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+