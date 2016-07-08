Цитата дня. «Мы говно» — сборная России рефлексирует

После кошмарного выступления на большом турнире представители сборной России как обычно отметились громкими поступками и заявлениями. Не успела еще утихнуть буря по поводу гулянки Кокорина и Мамаева, как масла в огонь подлил капитан национальной команды Роман Широков, заявивший, что Леонида Слуцкого никак нельзя считать топ-тренером.

«Не топ-тренер» ответил, а затем еще и рассказал, что творилось в стане сборной России после унижения Уэльсом. Сеанс самобичевания продолжается, а вывод и вовсе шикарен. Теперь точно все наладится.

Источник интервью: Sports.ru