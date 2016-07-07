«Он войдет в число лучших немецких футболистов». Джошуа Киммих как демонстрация силы Германии

В городе Ротвайле живет 25 тысяч человек. Назван он в честь красной плитки и известен породой собак ротвейлер. За две тысячи лет (основан Ротвайль в 73 году нашей эры) в городе родился только один прославившийся в дальнейшем человек – экономист Юлиус Вольф.

В 2007 году в Ротвайль заглянул тренер детской команды «Штутгарта» и нашел там 12-летнего Джошуа Киммиха. Киммих ходил в школу, играл в любительском клубе в пригороде и не претендовал на статус суперзвезды.

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В академии «Штутгарта» Киммих провел 6 лет, научился там профессиональному футболу, определился с позицией на поле. Кстати, уже в 17 лет Киммих играл в молодежной сборной. Не проведя ни одного матча за основной клуб.

За взрослый «Штутгарт» он так и не поиграл. В 18 лет уехал в третью лигу в «Лейпциг». При этом, выступая даже в третьей лиге, вызывался тренером молодежной сборной в состав. Уже тогда учился играть за национальную команду.

В «Лейпциге» Киммих получил игровую практику, провел больше 50 матчей за 2 сезона. И был замечен. Не каким-то середнячком Бундеслиги, желающим найти дешевых игроков низкого уровня, чтобы заполнить свободные места в заявке. А «Баварией». Киммих был куплен за 8 миллионов евро.

Киммих очень понравился Гвардиоле. Можно сколько угодно критиковать Пепа за то, что он «испортил карьеру Гетце», но отрицать его влияние на немецкий футбол, и в особенности на сборную, бессмысленно. Киммих – лишь самый очевидный пример такого протежирования.

Когда прошлым летом в турнире «Ауди Кап» Найджел де Йонг грубо сыграл с Киммихом, Гвардиола устроил в перерыве разнос голландцу, а после матча сказал: «Я очень расстроен из-за травмы Киммиха. Парень не сможет сыграть в финале с «Реалом». В следующие десять лет Джошуа войдет в число лучших немецких футболистов».

Это были не пустые слова поддержки. В течение сезона Гвардиола доверил молодому немцу центр обороны, когда травмы получили Боатенг, Мартинес, Бадштубер и Бенатиа. Киммих не дал шансов Таски и вместе с Алабой стал вдруг ключевым игроком обороны баварцев.

Киммих и в прошлом году играл на Евро. На молодежном в Чехии. Немцы вышли из группы со второго места и были разгромлены Португалией в полуфинале (0:5). Выступление нормальное, но ничего экстраординарного. Тем не менее, Киммих запомнился, и окончательно утвердил «Баварию» в необходимости трансфера.

Киммих прошел через все молодежные сборные. Даже когда учился в академии, даже когда играл в третьем дивизионе. За ним следили и его продвигали вперед. Талант защитника развивал каждый тренер молодежки. Ведь это их задача – искать таланты и давать им дорог во взрослый футбол, не так ли?

На этом ЧЕ Лев окончательно нашел его место на поле – крайний защитник, который умело работает на фланге, а при необходимости смещается в опорную зону. Эти функции на ЧМ в Бразилии выполнял Филипп Лам. Киммих иногда прикрывал Лама в клубе, смещаясь на фланг, когда тот уходил в полузащиту. Теперь Лев дал ему возможность показать то, чему он научился у напарника.

Возможно, Джошуа не так надежен в обороне, он еще часто ошибается и принимает неправильные решения, уступая нападающим в скорости и техничности. Но опыт игры в защите придет. Главная функция Киммиха на этом турнире – обострять. Игра агрессивных защитников – опасное оружие Германии на этом Евро. Ведь опасаться нужно еще и Боатенга. Лев открыл неожиданную связку Киммих-Мюллер, и теперь Томас увереннее чувствует себя в центре, лучше открывается, чаще получает точные передачи.

И такой игрок – совершенно нормальное явление для немецкого футбола.

После бразильского мундиаля Лам завершил карьеру в сборной. Потребовалось 2 года, чтобы немцы нашли замену капитану. И я не спешу с выводами. Уверен, если Киммих не раскроется, ему на смену просто придет другой, более амбициозный игрок.

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И дело не в каком-нибудь лимите и поддержке родных талантов из провинции. Просто в Германии отношения с молодежью выстроены так, что игрок может поехать за игровой практикой в третий дивизион и быть уверенным, что не пропадет с радаров тренеров. Вы знаете много примеров того, как молодые игроки едут развиваться в ФНЛ? Именно развиваться, а не доигрывать в аренде, когда в клубе Премьер-лиги не получилось. Киммих попал в «Баварию», ни разу не сыграв до этого в Бундеслиге. Потому что там умеют работать с молодежью. Не из-за лимита, с помощью которого чиновники реализуют свои мутные планы. А просто потому, что лучший шанс создать суперзвезду – это дать молодому парню поиграть с «Миланом», пусть и в товарищеском турнире. Лучший стимул – это когда тренер уровня Гвардиолы лезет за тебя в драку с соперником, а потом ставит в основу. Вот так создаются чемпионы. Через правильно выстроенную систему скаутинга и личную работу тренеров. А не через лимиты и раздутые зарплаты отечественным футболистам.

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