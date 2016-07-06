Александра Иварсдоттир – жена исландского героя Евро-2016

Александра Иварсдоттир – исландская фотомодель, восемь лет назад выигравшая конкурс «Мисс Исландии». Тогда же девушка представляла страну и на мировом конкурсе в Йоханнесбурге.

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Интересно почитать анкету Александры восьмилетней давности, из которой станет известно, что уже к 18 годам будущая жена Гильфи Сигурдссона свободно общалась также на английском и датском языках, что две из трех самых любимых ее песен сочинила группа Muse (Bliss и New Born), что она с удовольствием помогает пожилым людям и очень любит путешествовать, и что в течение семи лет она занималась балетными танцами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сейчас Александра Иварсдоттир – одна из самых узнаваемых лиц Исландии и счастливая жена одного из лучших футболистов в истории исландского футбола.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Июл 25 2013 в 9:24 PDT

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Июн 16 2014 в 9:01 PDT

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