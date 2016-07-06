Александра Иварсдоттир – жена исландского героя Евро-2016

Александра Иварсдоттир – исландская фотомодель, восемь лет назад выигравшая конкурс «Мисс Исландии». Тогда же девушка представляла страну и на мировом конкурсе в Йоханнесбурге.
Интересно почитать анкету Александры восьмилетней давности, из которой станет известно, что уже к 18 годам будущая жена Гильфи Сигурдссона свободно общалась также на английском и датском языках, что две из трех самых любимых ее песен сочинила группа Muse (Bliss и New Born), что она с удовольствием помогает пожилым людям и очень любит путешествовать, и что в течение семи лет она занималась балетными танцами.
Сейчас Александра Иварсдоттир – одна из самых узнаваемых лиц Исландии и счастливая жена одного из лучших футболистов в истории исландского футбола.
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