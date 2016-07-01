Не любит «Зенит», дерется с полицией и у него 4 почки. История самого странного игрока 1/4 Евро

Цыганка, почки и клаустрофобия

Мама Славомира знала, что ее сын станет футболистом, прежде, чем он начал бить по мячу. Ну, по крайней мере, она утверждает, что ей об этом рассказала знакомая цыганка. Цыганка угадала с профессией, но промахнулась в деталях. Она предсказывала, что Пешко уедет из Польши и станет там звездой мирового футбола. За границу Славомир поехал. Но звездой так и не стал.

Он рос вместе с двумя братьями – Даниэлем и Щепаном. Был старшим. Все трое играли в местном клубе – «Нафта Едличе». Но только Славо вышел на профессиональный уровень.

– У младших братьев не было такой страстной любви к футболу, – говорит мать Пешко.

– Ему удалось это потому, что он уехал из Едличе, не испугался этого, – добавляет сосед и друг детства Бартош. – Он еще в четвертом классе знал, что станет футболистом.

Славо с детства привык справляться с трудностями. В восемь лет он узнал, что болен клаустрофобией. «Мы играли в прятки во дворе, – вспоминает друг Пешко Бартек. – Вместе спрятались между досками, и вдруг он начал кричать и задыхаться». Психиатр посоветовал мальчику вести спокойный и размеренный образ жизни. Меньше стресса – больше сна. Но Пешко уже определился с будущим.

Через два года Славо узнал, что он – медицинский феномен. От рождения футболист имеет 4 почки. Диагноз «дуплекс почек» ставят каждому 5,5-миллионному человеку. Эту особенность Пешко унаследовал от матери. И она особо не влияет на жизнь, но одна из почек начала отказывать. На тренировке Пешко неудачно упал, и ночью началась лихорадка. Сделали операцию, пересадили мочеточник. И запретили заниматься футболом. Пешко опять не послушался: «Я буду регулярно проходить обследования, но о том, чтобы прекратить играть не может быть и речи».

Россия, холод и Андрей Шевченко

Славомира помнят и в родном Ясло, и в Едличе, где он начинал свою карьеру. В Пешко сразу увидели игровой потенциал, и уже в 17 лет он начал выступать за клуб из высшей польской лиги – плоцкую «Вислу». С ней в 2006-м выиграл Кубок и Суперкубок Польши. Тогда журналисты и начали сравнивать его с Андреем Шевченко. И даже дали кличку «Cewczenko».

В чемпионате Украины Пешко никогда не играл, а вот в Россию переехать мог аж два раза. В 2010-м отказал питерскому «Зениту». Сослался на то, что в нашей стране плохой климат, играть неприятно, а за деньгами он не поедет. «Для меня имеют значение не только деньги. Есть ведь еще и спортивное развитие». В этом же году Пешко уехал в «Кельн».

В Германии Славо играл четыре сезона с перерывом, во время которого ездил в Чемпионшип помогать «Вулверхэмптону». Перед арендой в Англию поляком интересовался московский «Локомотив». Пешко снова отказал российскому клубу. На этот раз сослался на приближающийся Евро (домашний для сборной Польши). «Я попросил подождать потенциальных работодателей до лета. Перед Евро нельзя делать никаких рисковых движений». Но на Евро Пешко так и не попал – его отстранили от сборной.

Кто вместо Левандовски тащит Польшу к полуфиналу Евро

Алкоголь, мемы и полиция

«Рисковые движения» Славомир все же сделал. 7 апреля 2012 его доставили в вытрезвитель после ссоры с таксистом и драки с полицейскими. Выяснилось, что у него есть какие-то проблемы с алкоголем, и он не первый раз устраивает дебоши во время клубного сезона. История всплыла на поверхность, и «Кельну» пришлось применить санкции – клуб оштрафовал игрока и на время запретил ему участвовать в матчах.

Дальше выступил главный тренер польской сборной Франтишек Смуда: «Это совершенно недопустимое поведение. Пешко будет вычеркнут из состава сборной на Евро-2012». Так Славомир пролетел мимо, возможно, самого важного турнира в его карьере. Он не смог стать игроком уровня Левандовски, но все еще была мечта, что на стадион придут мама и братья. Что он сыграет на главном турнире континента.

В итоге Пешко не стал не героем Евро, а героем польских мемов, посвященных его пристрастию к алкоголю. Вот одна из многочисленных подборок:

Франция, диеты и жертвы

Пешко долго бродил по крупным европейским чемпионатам, поиграл в Германии, Англии, Италии, но громко заявить о себе не получалось. В 30 лет Славо вернулся в Польшу и теперь играет за гданьскую «Лехию». И проходит в стартовый состав национальной команды.

Во Франции Пешко сыграл уже в трех матчах, в свой 31 год не уступает по активности молодым и более известным напарникам. Голов он пока не забил. Он вообще их редко забивает. Но всегда уверенно отрабатывает на своем левом фланге.

Тренер ему доверяет, а он ценит это: «Я пожертвовал многим, чтобы попасть во Францию: поменял диету, постоянно занимаюсь физической и психологической подготовкой». Про диету никто не понял. Футболисты ведь и так все время сидят на диетах. Да, но Пешко лишь хотел отметить, как важно для него было не пропустить этот турнир, показать себя на нем. Не для того, чтобы уехать в крутой клуб. А чтобы достойно выступить за сборную.

Славомир повзрослел и, при всех странностях, тащит команду не слабее Левандовски и прочих знаменитых игроков, когда появляется на поле. Впрочем, вчера сыграть ему не довелось, хотя замена у поляков оставалась, но рисковать Адам Навалка, вспоминая игру Хорватии и Португалии, совсем не захотел. Зато сам Пешко о Евро будет помнить только хорошее: вместе с ним сборная Польши провела лучший чемпионат Европы в своей большой истории.

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