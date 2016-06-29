Рейсы в Европу. Футболисты, которых после Кубка Америки купят топ-клубы

Лукас Лима (Бразилия)

«Пентакампеоны» провалились на этом турнире, не вышли из откровенно слабой группы и по итогам турнира лишились главного тренера. 25-летний Лукас Лима был одним из любимых игроков Дунги. При нем он дебютировал за сборную и получил неймаровскую десятку. До Неймара и Лимы под этим номер играл сам Роналдиньо.

Дунга ожидал от Лукаса игры лидера, конструирующего атаку команды. Лима же играл в индивидуальный футбол и построить командную игру не сумел. Но зато забил один гол и запомнился.

Сначала говорили о переходе в «ПСЖ», но появились слухи, что полузащитником «Сантоса» интересуется и питерский «Зенит». Новый тренер команды Мирча Луческу отлично взаимодействует с бразильцами, мы видели это по работе в «Шахтере». Питерский клуб предлагает за Лиму скромные по меркам мировых звезд 20 миллионов евро. Появление в нашем чемпионате футболиста такого уровня – плюс для российского футбола.

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Ирвинг Лосано (Мексика)

Молодой Ирвинг Лосано – один из лучших в своей сборной. Мексика рассыпалась в матче с чилийцами, но на групповом этапе была командой, в которой на первом месте – слаженность и понимание друг друга. У Мексики не так много звезд мирового уровня и большинство игроков представляют национальный чемпионат. Он, кстати, один из сильнейших в Новом Свете.

Двадцатилетний Лосано играет за «Пачуку», команда заняла втрое место в Клаусуре, хотя в первой половине сезона была лишь 12-й. Говорят, что Ирвингом заинтересовался сам Жозе Моуринью, который в новом сезоне попытается вернуть былую славу «МЮ». Если поиграть на «Олд Траффорде» не получится, у Лосано есть запасной вариант с «Шальке». Почему-то мексиканцы особенно комфортно чувствуют себя в Германии.

Марлос Морено (Колумбия)

Морено всего 19, но он уже едва ли не главный игрок колумбийского «Атлетико Насьональ». В 2015м клуб стал чемпионом страны, а в этом году уже дошел до полуфинала Кубка Либертадорес, где сыграет с «Сан-Паулу».

Возможно, эти игры станут последними выступлениями Морено за родной клуб. Сообщается об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ», «Байера» и «Бенфики». Такой молодой игрок уже успел набраться опыта в международных турнирах и стал бронзовым призером Кубка Америки со сборной. На турнире Марлос забил гол Коста-Рике и реализовал пенальти в четвертьфинале, хотя получил не так много игрового времени.

Гьяси Зардес (США)

На Кубке Америки Зардес определял игру сборной при выходе из обороны в атаку. Он – представитель нового поколения американских футболистов. Оно не так известно европейцам, как поколение Донована, Демпси и Ховарда, и создано на американских полях в обновленной MЛС, лиге более высокого уровня игры и заработка.

На домашнем чемпионате от США ждали побед. Но сборная играла неровно, проиграла первый матч, не смогла побороться в полуфинале с Аргентиной и заняла четвертое место. Это не провал, но результат средний и радоваться американские фанаты могут только индивидуальным успехам игроков. Зардес не боялся брать игру на себя и в итоге сумел забить. Он комфортно чувствует себя в Лос-Анджелесе, но наверняка подумает над предложением из Европы, если претенденты на полузащитника предложат ему выгодный контракт.

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Габриэл Барбоса (Бразилия)

Габигол, как и Лукас Лима, играет в Сантосе и является ставленником Дунги. Он сумел заменить Неймара в клубе, в 19 лет провел уже больше 50 матчей на профессиональном уровне. Но на Кубке Америки Барбоса не выстрелил. Он не давал результат, ни выходя на замену, ни играя в старте. Провал бразильцев, в том числе, продиктован тем, что от молодого еще Барбосы ждали слишком хорошей игры.

Возможно, эта неудача станет плюсом для футболиста. «Сантос» не заломит теперь на него цену и Габигол спокойно уедет в Европу. Еще до начала турнира говорили об интересе к нему со стороны клубов уровня «ПСЖ» и «Реала». Посмотрим, осталось ли у грандов желание приобретать перспективного бразильца.