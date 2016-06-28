Исландия, Исландия! Что творится в мире после сумасшедшего матча против Англии

Джо Харту посвящается...
Что с татушкой будешь делать, парень?
Заявление Ходжсона об отставке уже наложили на музыку из «Титаника». А что, круче звучит.
Известие об отставке английские болельщики должны встретить вот так. Если, конечно, у них остались силы вообще на что-то.
Новый гимн Англии уже придумали.
Ой, да ну их, в самом деле. Кто сегодня главные герои?
Как радуются в Рейкьявике!
А знаете, где вырос лучший игрок сегодняшнего матча Рагнар Сигурдссон, защитник «Краснодара»?
Вот так в Рейкьявике готовились днем к вечернему просмотру.
А эти парни что-то знали!
Как знаменитый исландский комментатор отпраздновал победный гол? Это надо слышать!
Вместе с Исландией радовалась... сборная Уэльса!
А Финнбогасон пошутил в твиттере над англичанами.
Вот, с чего все это начиналось!
А теперь они празднуют с фанатами вот так:
А все потому, что: