Исландия, Исландия! Что творится в мире после сумасшедшего матча против Англии

Джо Харту посвящается...

Что с татушкой будешь делать, парень?

Заявление Ходжсона об отставке уже наложили на музыку из «Титаника». А что, круче звучит.

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Известие об отставке английские болельщики должны встретить вот так. Если, конечно, у них остались силы вообще на что-то.

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Новый гимн Англии уже придумали.

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Ой, да ну их, в самом деле. Кто сегодня главные герои?

Как радуются в Рейкьявике!

А знаете, где вырос лучший игрок сегодняшнего матча Рагнар Сигурдссон, защитник «Краснодара»?

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Вот так в Рейкьявике готовились днем к вечернему просмотру.

А эти парни что-то знали!

Как знаменитый исландский комментатор отпраздновал победный гол? Это надо слышать!

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Вместе с Исландией радовалась... сборная Уэльса!

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А Финнбогасон пошутил в твиттере над англичанами.

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Вот, с чего все это начиналось!

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А теперь они празднуют с фанатами вот так:

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А все потому, что: