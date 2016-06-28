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  • Исландия, Исландия! Что творится в мире после сумасшедшего матча против Англии

Исландия, Исландия! Что творится в мире после сумасшедшего матча против Англии

Джо Харту посвящается...

Что с татушкой будешь делать, парень?

Заявление Ходжсона об отставке уже наложили на музыку из «Титаника». А что, круче звучит.

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Известие об отставке английские болельщики должны встретить вот так. Если, конечно, у них остались силы вообще на что-то.

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Новый гимн Англии уже придумали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ой, да ну их, в самом деле. Кто сегодня главные герои?

Как радуются в Рейкьявике!

А знаете, где вырос лучший игрок сегодняшнего матча Рагнар Сигурдссон, защитник «Краснодара»?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вот так в Рейкьявике готовились днем к вечернему просмотру.

А эти парни что-то знали!

Как знаменитый исландский комментатор отпраздновал победный гол? Это надо слышать!

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Вместе с Исландией радовалась... сборная Уэльса!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А Финнбогасон пошутил в твиттере над англичанами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вот, с чего все это начиналось!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А теперь они празднуют с фанатами вот так:

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А все потому, что:

Чемпионат Европы Европа Англия Исландия
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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тигрик
1467073782
празднование с болелами нечто...аж мурашки по коже
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Semargl18
1467086141
только на хо не бить в ладошки а топорами об щиты .. Викинги мать их .. Молодцы ребята
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зиргай
1467086970
красавчики!!! Английские понты разбились об щиты исландских викингов!!!!
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magg27
1467089181
Молорики Викинги!
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ruprext
1467089414
франция трепещщи!
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84aivengo
1467091148
почему молчит линекер,обезьяна и животное ?
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343443
1467093415
вот уж чьим болельщикам радость так радость
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Nikitich
1467105177
Приятно было посмотреть и порадоваться. Они все знают что надо делать на поле, коль уж приехали играть в футбол.
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Андрей Ермошин
1467106762
У Исландии все еще впереди - матч с Францией. Если и здесь викинги соорудят сенсацию, это будет действительно футбольный феномен. Как показали предшествующие матчи французов, им очень непросто играть со сборными, строящими игру на от обороны, на контратаках. Т.ч. думаю у Исландии есть шанс, довольно таки неплохой пройти в полуфинал.
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АВоржев
1467113046
Исландия выиграет ЕВРО. The End. Приятного просмотра!
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