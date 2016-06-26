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    Евро осталось без штанов. Германия и Франция выходят в 1/4. Все голы Евро-2016


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    Голосов: 0
    26.06.2016 22:15
    Неожиданное унижение команды-сенсации. Немцы разгромили словаков. Французы с трудом проходят ирландцев. «Бомбардир» показывает ключевые моменты игрового дня ЧЕ.

    Венгрия – Бельгия 0:4

    Простой, но эффективный розыгрыш штрафного.

    Батшуайи выходит на замену и завершает атаку, начавшуюся угловым.

    Уроки геометрии от Бельгии.

    Феррейра-Карраско добивает бедных венгров.

    Германия – Словакия 3:0

    Разрушение стереотипа про удар защитника.

    Козачик тащит пенальти! Вот это да!

    Гомес забивает после шикарного прохода Дракслера.

    А вот и третий. Очень легкий.

    Франция – Ирландия 2:1

    Брэди забивает фаворитам турнира. Нет, не рукой, а с пенальти.

    Вот так надежда Франции сравнивает счет.

    А так – выводит команду вперед. За 4 минуты! Фантастика, не правда ли?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -46

      kurskih 27 июня 2016, 00:38

      Бельгия отлично сыграла, а вот венгры только пару эпизодов выдали и усё

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 26 июня 2016, 18:28

      гризман сделал игру молодец.Жаль В России нет такого игрока

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 26 июня 2016, 18:22

      Франция - не производит впечатление суперкоманды. Если судьи не умаслят - не быть им в финале...

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      Рейтинг: +157

      pik54 26 июня 2016, 17:44

      класс берет своё.

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