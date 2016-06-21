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    Пять иностранцев, которые спасут сборную России


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    21.06.2016 15:00
    Качество игры сборной России на Евро-2016 возмутило многих, а впереди – домашний чемпионат мира. «Бомбардир» называет имена футболистов, которых россиянам не помешало бы натурализовать, чтобы не опозориться на ЧМ-2018.
    СПОЙЛЕРЫ
    Андрей Аршавин выступает против, ведь в его время такого не было, а Леонид Слуцкий с удовольствием берет на чемпионат Европы Гильерме и Романа Нойштедтера. Для этого нужно прожить в России минимум пять лет или же иметь российские корни, а еще – и это самое главное – нужно уметь как следует играть в футбол.

    Марио Фернандес (ЦСКА)

    Гражданство – Бразилия

    Правый защитник ЦСКА – самый очевидный и обсуждаемый в последние годы вариант игрока для возможной натурализации. Да, на этой позиции в сборной есть прогрессирующий Смольников, однако ни конкуренции, ни достойной замены защитнику «Зенита» нет. 35-летний Кузьмин, отлично зарекомендовавший себя в отборе к Евро, через два года вряд ли помолодеет и прибавит в скорости, столь необходимой игроку его позиции. Так что находящийся в расцвете сил Фернандес, с его опытом игры в Лиге чемпионов, будет в составе россиян только кстати (и уж точно не хуже взятого во Францию Шишкина). Тем более, если национальную команду продолжит тренировать Леонид Слуцкий – уж он-то знает все сильные стороны своего нынешнего подопечного.

    Константин Рауш («Кельн»)

    Гражданство – Германия/Россия

    Уже натурализованный сборной России Роман Нойштедтер сказал, что нашу команду могли бы усилить еще два «немца» – Константин Рауш из «Кельна» и Эдгар Приб из «Ганновера». Левый защитник Рауш (способный сыграть и в полузащите) – действительно неплохой вариант, учитывая, что Жиркову уже 32, а к Щенникову, несмотря на голевую передачу в матче против англичан, остается множество вопросов. Раушу 26 лет, и он будет восьмой сезон подряд выступать в Первой Бундеслиге, успев до «Кельна», куда он только что перешел, поиграть за «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштадт».

    Еще один плюс Рауша – он уже получил российский паспорт, и в случае необходимости его можно будет вызвать в национальную команду немедленно. Сам он открыто заинтересован в том, чтобы сыграть за сборную России на грядущем Мундиале. И если карьера Рауша в новом клубе пойдет вверх, то Леонид Слуцкий (или кто-либо другой), пожалуй, даст-таки ему долгожданный шанс.

    Эдгар Приб («Ганновер»)

    Гражданство – Германия

    Второй в списке Нойштедтера – это Эдгар Приб, полузащитник «Ганновера», вылетевшего в этом сезоне во Вторую Бундеслигу. Достижение невеликое, однако Приба с большой натяжкой можно обвинить в неудаче клуба из столицы Нижней Саксонии. К достоинствам уроженца якутского города Нерюнгри следует отнести его искреннюю заинтересованность в вызове в российскую команду – на фоне того безразличия, что подчас демонстрируют его будущие партнеры, желание проявить себя может стать для Приба пропуском в стартовой состав сборной. Впрочем, до этого еще далеко: Эдгару необходимо как минимум получить российский паспорт, а как максимум – убедить Леонида Слуцкого в своей профессиональной пригодности. С другой стороны, пример Нойштедтера наверняка взбодрил Рауша и Приба: они могли убедиться, что за немецким футболом в штабе российской сборной следят, причем следят активно. Дело за малым – по-немецки педантично относиться к своей работе и ждать приглашения от Слуцкого.

    Жоаозиньо («Краснодар»)

    Гражданство – Бразилия

    О возможном появлении атакующего полузащитника «Краснодара» в сборной России говорят уже давно, и недаром: Жоаозиньо обладает исключительной техникой и, как истинный бразилец, умеет делать из футбола искусство. Его статистика в минувшем чемпионате не впечатляет: всего лишь пять очков по системе «гол+пас», при этом – ни одного гола, забитого самостоятельно. Однако мы должны помнить, что Жоаозиньо в любую минуту остается футболистом, способным решить эпизод в пользу своей команды. Именно такие игроки, умеющие взорвать ситуацию, нужны россиянам на скоротечных крупных турнирах, когда все решается даже не в одной-двух играх, а в той или иной пятнадцатиминутке.

    Конечно, бразилец из «Краснодара» – это не Роналдиньо и не Ривалдо, но на фоне апатичных действий Кокорина финты Жоаозиньо станут для российских болельщиков глотком свежего воздуха откуда-то с пляжей Копакабаны. Кроме того, краснодарец еще достаточно молод – к Мундиалю-2018 ему исполнится 29, чем не испугаешь возрастную команду Слуцкого. В апреле этого года Жоаозиньо сообщил, что ждет кое-какие документы из Бразилии; получив их, он сможет оформить российское гражданство, а там, гляди, не за горами и вызов в национальную сборную.

    Вандерсон («Краснодар»)

    Гражданство – Бразилия

    Еще одному варианту усиления хилого атакующего потенциала российской команды мы снова обязаны «Краснодару»: бразилец Вандерсон, как и Жоаозиньо, рвется под цвета триколора и мечтает сыграть на чемпионате мира. Статистика Вандерсона в минувшем чемпионате далека от идеальной (пять голов и одна голевая передача), да и возраст – 30 лет – уже не юношеский. Впрочем, если в ближайшие годы он сумеет прибавить и, чего доброго, сверкнуть в матчах Лиги Европы, где «быки» выступают не первый сезон, тогда в тренерском штабе сборной могут вспомнить о перспективе его приглашения.

    К чемпионату мира Вандерсон уже успеет «отмотать срок» в пять лет и получить российское гражданство, и все-таки многое будет зависеть от того, не появится ли за эти два года в РФПЛ настоящий местный топ-форвард. Пример Дзюбы доказывает, что российские нападающие в состоянии забивать, и забивать немало на уровне группового этапа Лиги чемпионов – однако для этого им нужен свой Халк, свой бразильский чудотворец, что будет снабжать их ассистами. Если допустить, что таким Халком для Дзюбы станет Жоаозиньо, то надобность в Вандерсоне отпадает. Может отпасть и надобность в натурализации в целом, но для этого России необходимо выстроить четкую систему подготовки собственных кадров – о чем в условиях все приближающегося Мундиаля думать слишком поздно.

    Уэльс разгромил Россию и выиграл группу В. Ключевые моменты кошмарного вечера

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fckrasnodar.ru, sportbild.bild.de, rfpl.org, kicker.de
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 3 июля 2016, 13:12

      ну почему наши сука такие деревянные!!!!!!!!!!!!!!! ноги с жопы что ли растут!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 22 июня 2016, 15:59

      И Мутко поменять, с другим Мин.Спорта к 2018г https://www.change.org/p/%D0%B
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 22 июня 2016, 15:58

      Не надо нам иностранцев, своих надо палкой и рублём воспитывать. Предлагаю проголосовать за изменения в отечественном футболе https://www.change.org/p/минис
      терство-спорта-изменение-схем-
      финансирования-футбола-для-рук
      оводителей-регионов-правительс
      тва-предлагаю

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      Рейтинг: +48

      20012345 22 июня 2016, 12:54

      надо всех натурализовать и подороже тренера купить... КОГДА за растраты НАШИХ, народных денег будут отвечать УГОЛОВНО чудо руководство спротивных министерств ? У роды просто. что тут непонятного. откаты рулят. Нашим, РУССКИМ ребятам нужен тренер, Русский тренер, который систематизирует передвижения солянки из игроков на поле! Нужен тактик, стратег и тренажер мысли, движений, идей. Конечно не Слуцкий, визуально сборная играет как цска, то есть никак. особенно с сильными, агрессивными командами. они сразу теряются-коленки дрожат, а мозг в отключке... ну и накачка психологическая должна быть, опять же от специалиста - тренера. (а не физрука)

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      Рейтинг: +649

      MichelWB 22 июня 2016, 10:07

      Фразы комментатора которые все объясняют: Комбаров СТОИТ на левом фланге.., В СЕРЕДИНЕ ПОЛЯ игроков Уэльса НИ КТО не встречает...

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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июня 2016, 01:56

      В клубах пусть играют хоть все 11 легионеров, но в сборной, я полагаю, всё-же должны играть исконно россияне

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 22 июня 2016, 00:33

      Забыли Андре Фомичева!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июня 2016, 22:41

      Бомбардир.ру начал скаутингом заниматься за тренеров сборной, так может ещё и тренировать этих баранов начнете с нового сезона?)

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 июня 2016, 21:08

      Защитники скоростные нужны, полузащитники все нужны, нападающие тоже. Центральная защита на уровне, но возраст сказывается... Оставить Акинфеева, Шатова,Головина,Дзагоева,Ладыг
      ина и Денисова (?),

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 июня 2016, 21:03

      просчет был в физ подготовке, видно было как с Англией 2 тайм перебегали, со Словаками 1 тайм провал, а 2 тайм на равных, Уэльсу проиграли по всем статьям в физике и тактике

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