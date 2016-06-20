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    Фанаты Уэльса: за Англию против России или наоборот?


    0
    Голосов: 0
    20.06.2016 18:00
    Взаимные оскорбления между русскими и английскими фанатами приостановились, но тут возник Уэльс. На чью же сторону примкнули валлийцы?

    Видео номер один. Ну, все понятно. Англия и Уэльс – братья навек, особенно против России. Британцы же.

    Но сегодня что-то вдруг пошло не так. И наши вместе с валлийцами дружно послали Англию куда подальше.

    А между тем, официальный Twitter сборной Уэльса обратился к российским фанатам на русском языке.

    Матч между Россией и Уэльсом начнется в 22:00 по Москве.

    Онлайн-трансляция

    Все новости о сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Telegraph
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 июня 2016, 18:49

      не всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 20 июня 2016, 18:48

      чет пиво захотел)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 20 июня 2016, 18:27

      У футбольных фанатов кто собутыльник тот и друг

      1
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