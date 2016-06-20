Фанаты Уэльса: за Англию против России или наоборот?

Взаимные оскорбления между русскими и английскими фанатами приостановились, но тут возник Уэльс. На чью же сторону примкнули валлийцы?

Видео номер один. Ну, все понятно. Англия и Уэльс – братья навек, особенно против России. Британцы же.

Но сегодня что-то вдруг пошло не так. И наши вместе с валлийцами дружно послали Англию куда подальше.

А между тем, официальный Twitter сборной Уэльса обратился к российским фанатам на русском языке.

twit text — Wales (@FAWales) 20 июня 2016 г.

Матч между Россией и Уэльсом начнется в 22:00 по Москве.

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