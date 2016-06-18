Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Пять человек, которые позволяют Венгрии творить сенсацию

Пять человек, которые позволяют Венгрии творить сенсацию

Габор Кирай

Позиция: вратарь

Самый возрастной футболист в истории Евро (40 лет и 74 дня) – основной голкипер венгерской сборной. Кирай впечатляет общественность не только штанами, являющимися частью его вратарской атрибутики в любое время года, но и классными спасениями. Австрийцы много раз беспокоили вратаря в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы, но Кирай не пропустил. Венгры получили шанс победить с помощью атаки, чем и воспользовались. Кирай же стал первым голкипером венгерской сборной, которому удалось отстоять на ноль в игре Евро. «Я ношу штаны, потому что в них удобно», – отнекивался голкипер от вопросов об экипировке, которыми его одолевали даже после этой победы. Можно прекращать смеяться над смешной формой Габора Кирая. Пора восхищаться его игрой.

Золтан Гера

Позиция: опорный полузащитник

Все мы знаем Золтана Геру в качестве вингера или атакующего полузащитника. В сегодняшней сборной Венгрии ему уготовлена иная роль. Наставник команды Бернд Шторк отрядил Золтана в опорную зону. 37-летний футболист противиться не стал, а от этого решения выиграли все. Впереди оказались футболисты с лучшими скоростными данными, а ум венгерского ветерана пригодился в созидании и конструировании атак. В матче с австрийцами Гера успешно действовал и в разрушении атакующих наступлений соперника. На Евро для венгров важна не только хорошая игра Золтана, но и его опыт. У этого игрока многим партнерам есть чему поучиться.

Балаж Джуджак

Позиция: крайний полузащитник

Балаж Джуджак российским болельщикам знаком хорошо. Это игрок, лишний раз не нуждающийся в представлении. Джуджак является главной звездой венгерской команды. Когда-то им интересовались английские гранды, но Балаж предпочел провести лучшие годы карьеры в российской Премьер-лиге. Доигрывать и зарабатывать на старость Джуджак уехал в Турцию, где иногда радует классным исполнением стандартов. Но для сборной Венгрии Балаж незаменим. В 29 лет он отбегал почти 80 игр за национальную команду, настреляв в них 18 мячей. Вся игра коллектива строится именно через Джуджака, заслуживающего особого внимания со стороны соперников и болельщиков.

Адам Салаи

Позиция: нападающий

Однажды этот форвард забил в Бундеслиге на 13-й секунде матча. Салаи сложно назвать звездным игроком, но форвард он добротный. Адам хорош из-за выбранной тактики венгерской сборной. Венгры предпочитают играть в одного нападающего, которому помогают из глубины крайние полузащитники. Именно Салаи был выбран судьбой на роль наконечника атак. Временами он неуклюж, забивает не так много, но при этом его голы часто оказываются важными. Огорчил Адам и сборную Австрии, сделав это в отчаянном падении, дотянувшись до мяча длинной ногой. Нападающий «Легии» Неманья Николич с завистью смотрит со скамейки на то, как вся слава достается его конкуренту. Возможно, он бы смог забивать чаще, однако вытеснить харизматичного Адама из основы будет сложно.

Бернд Шторк

Должность: главный тренер

30 лет сборная Венгрии не могла попасть на Евро. На тренерском поприще в команде пробовались разные специалисты, но с ними венгерская команда никак не могла добиться успеха. Стоило прийти Бернду Шторку, как все сразу получилось. Долгое время Шторк работал в известных командах ассистентом тренера. Засветился даже в дортмундской «Боруссии», когда туда еще не пришел Юрген Клопп. Потом был неудачный опыт со сборной Казахстана и чуть более успешная работа в молодежных командах. Из молодежной сборной Венгрии Шторка и позвали в основную сборную. Интересно, что Бернд здесь делает ставку на опытных футболистов, не стремясь как-то омолаживать команду. Но с тренера обычно спрашивают результат, а добиваться его у сборной Венгрии пока неплохо получается.

Самые красивые болельщицы Евро-2016

Чемпионат Европы Европа Венгрия Джуджак Балаж Гера Золтан Кирай Габор Салаи Адам Шторк Бернд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+