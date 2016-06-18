Пять человек, которые позволяют Венгрии творить сенсацию

Габор Кирай

Позиция: вратарь

Самый возрастной футболист в истории Евро (40 лет и 74 дня) – основной голкипер венгерской сборной. Кирай впечатляет общественность не только штанами, являющимися частью его вратарской атрибутики в любое время года, но и классными спасениями. Австрийцы много раз беспокоили вратаря в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы, но Кирай не пропустил. Венгры получили шанс победить с помощью атаки, чем и воспользовались. Кирай же стал первым голкипером венгерской сборной, которому удалось отстоять на ноль в игре Евро. «Я ношу штаны, потому что в них удобно», – отнекивался голкипер от вопросов об экипировке, которыми его одолевали даже после этой победы. Можно прекращать смеяться над смешной формой Габора Кирая. Пора восхищаться его игрой.

Золтан Гера

Позиция: опорный полузащитник

Все мы знаем Золтана Геру в качестве вингера или атакующего полузащитника. В сегодняшней сборной Венгрии ему уготовлена иная роль. Наставник команды Бернд Шторк отрядил Золтана в опорную зону. 37-летний футболист противиться не стал, а от этого решения выиграли все. Впереди оказались футболисты с лучшими скоростными данными, а ум венгерского ветерана пригодился в созидании и конструировании атак. В матче с австрийцами Гера успешно действовал и в разрушении атакующих наступлений соперника. На Евро для венгров важна не только хорошая игра Золтана, но и его опыт. У этого игрока многим партнерам есть чему поучиться.

Балаж Джуджак

Позиция: крайний полузащитник

Балаж Джуджак российским болельщикам знаком хорошо. Это игрок, лишний раз не нуждающийся в представлении. Джуджак является главной звездой венгерской команды. Когда-то им интересовались английские гранды, но Балаж предпочел провести лучшие годы карьеры в российской Премьер-лиге. Доигрывать и зарабатывать на старость Джуджак уехал в Турцию, где иногда радует классным исполнением стандартов. Но для сборной Венгрии Балаж незаменим. В 29 лет он отбегал почти 80 игр за национальную команду, настреляв в них 18 мячей. Вся игра коллектива строится именно через Джуджака, заслуживающего особого внимания со стороны соперников и болельщиков.

Адам Салаи

Позиция: нападающий

Однажды этот форвард забил в Бундеслиге на 13-й секунде матча. Салаи сложно назвать звездным игроком, но форвард он добротный. Адам хорош из-за выбранной тактики венгерской сборной. Венгры предпочитают играть в одного нападающего, которому помогают из глубины крайние полузащитники. Именно Салаи был выбран судьбой на роль наконечника атак. Временами он неуклюж, забивает не так много, но при этом его голы часто оказываются важными. Огорчил Адам и сборную Австрии, сделав это в отчаянном падении, дотянувшись до мяча длинной ногой. Нападающий «Легии» Неманья Николич с завистью смотрит со скамейки на то, как вся слава достается его конкуренту. Возможно, он бы смог забивать чаще, однако вытеснить харизматичного Адама из основы будет сложно.

Бернд Шторк

Должность: главный тренер

30 лет сборная Венгрии не могла попасть на Евро. На тренерском поприще в команде пробовались разные специалисты, но с ними венгерская команда никак не могла добиться успеха. Стоило прийти Бернду Шторку, как все сразу получилось. Долгое время Шторк работал в известных командах ассистентом тренера. Засветился даже в дортмундской «Боруссии», когда туда еще не пришел Юрген Клопп. Потом был неудачный опыт со сборной Казахстана и чуть более успешная работа в молодежных командах. Из молодежной сборной Венгрии Шторка и позвали в основную сборную. Интересно, что Бернд здесь делает ставку на опытных футболистов, не стремясь как-то омолаживать команду. Но с тренера обычно спрашивают результат, а добиваться его у сборной Венгрии пока неплохо получается.

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