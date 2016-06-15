Как России обыграть сборную Словакии. Слабые места, тактика, цифры

Использовать слабые фланги обороны

Наш старый знакомый Томаш Губочан активно наигрывался слева в квалификации, но по разным причинам не выходил в товарищеских матчах перед Евро, не появился из-за повреждения и в первой игре – вместо него на левом фланге играет не слишком известный Душан Швенто, который последние два сезона вообще играл в полузащите в «Кельне» (изначально он вингер, просто прогресс на этой позиции тормознули травмы) и совсем не избалован игровой практикой в 2016 году.

Справа у Словакии трудится Петр Пекарик, который выигрывал с «Вольфсбургом» чемпионат Германии еще тогда, когда в нашей сборной играл Сергей Семак. Пекарик – основной защитник сенсационной берлинской «Герты», которая едва не пробилась в Лигу чемпионов в этом сезоне, но в сборной – совершенно не ключевая фигура, просто более крутой альтернативы ему у словаков нет. В матче первого тура с валлийцами он и вовсе был одним из худшим – ни отборов, ни перехватов, да и точность передач очень невелика (69,7%), впрочем, у Швенто она еще хуже – 63,6%. Словом, на краях они ошибаются часто и фланги обороны до сих пор остаются слабой стороной словацкой сборной.

Использовать слабости неповоротливого центра обороны

Шкртел-Дюрица – сыгранная, но далеко не безгрешная пара центрдефов сборной Словакии. Слабые стороны Дюрицы давно всем известны по РФПЛ (а уж Леониду Слуцкому – как никому другому), а Шкртел утомил в «Ливерпуле» даже терпеливого Юргена Клоппа и в нынешнем календарном году при дичайшем графике мерсисайдцев лишь пять раз выходил в основе. За примером далеко ходить не надо – решающий гол валлийцы забили именно из-за своего быстрого розыгрыша, что обнажило все слабости словацкого центра – Шкртела легко обыграли, Дюрица потерял позицию, и Уэльс стартовал с важнейшей победы. Плюс защиты Словакии в том, что она организована, но даже это не всегда работает.

Предельная концентрация в собственной штрафной

Позиционная атака для Словакии – то еще мучение, мяч они разыгрывают медленно, тягуче, напоминая этим как раз нашу команду. Другое дело, что в штрафной соперника они переходят на резкий розыгрыш, летая по чужим владениям как на крыльях. И это опять-таки подтвердилось в игре с Уэльсом – свой единственный мяч словацкая сборная забила именно после быстрой комбинации внутри штрафной. Кроме того, эта команда умеет выжидать, ловить на ошибке. Уж очень это все похоже на тот футбол, который ставит Слуцкий в ЦСКА и пытается адаптировать в сборной. Выключаться нельзя ни в коем случае, на какой бы черепаший шаг словаки ни переходили при атаке.

Уберечься от контратак

Еще одно сходство с нашими – быстрые и резкие контратаки с использованием грамотных пасов из центральной зоны и скорости вингеров. В квалификации Словакия этим приемом пользовалась регулярно. На краях атаки у словаков играют Вайсс и Мак, в юности выступавшие вместе за «Манчестер Сити», так что взаимопонимание у парней работает еще с тех времен. Проблема в том, что у словацкой команды нет четкого завершителя атак – в отборочных матчах выходило сразу шесть центрфорвардов, но ничего внятного ни один из них не показал (и проблема центрфорварда характерна вообще для многих финалистов нынешнего Евро), а вот фланги в контратаке действительно быстры и остры.

Удары в створ ворот соперника – почти приговор

Любопытная статистика: у Словакии почти половина всех ударов в створ ворот серьезного соперника, будь то матч квалификации или товарищеский, заканчивалась голами. Наиболее яркие примеры: матч с Украиной (1:0) – 2 удара, с Испанией (2:1) – 4, товарищеский с Германией (3:1) – 4, еще один контрольный с Ирландией – (2:2) – 2 (у ирландцев был автогол, так что опять ровно половина). Уэльсу словаки проиграли 1:2, но угадайте, сколько раз попали в створ? Все верно, дважды. Правило продолжает работать, «понапрасну» они не бьют. Очень хотелось бы уберечься от этой магии цифр.

Гамшик, Куцка

Самый очевидный козырь – оба этих футболиста, выступающих в Серии А, хорошо известны любому футбольному болельщику. Гамшик – фактически уже символ мощного «Наполи», Куцка – один из немногих, кто довольно прилично смотрелся в «Милане». Переиграть такую среднюю линию непросто, и здесь очень интересно посмотреть, что под этих «итальянцев» придумает Леонид Слуцкий. Третий в центре у словаков – Патрик Грошовски – неплохой универсальный футболист пльзеньской «Виктории», за которым следят несколько клубов АПЛ, но в классе и Гамшику и Куцке он пока еще сильно уступает. То есть, средняя линия Словакии – тоже не без греха, но повозиться придется – тот же Рэмзи у Уэльса сделал пять удачных отборов, трудившись не покладая рук и ног. Только так эту линию можно остановить.

Говорящая цифра:

У Словакии – самый низкий процент владения мячом в квалификационных матчах среди всех финалистов – всего 43,5%. При этом в игре с Уэльсом словаки владели мячом куда больше – 56%. Отдать мяч сопернику Крис Коулман не побоялся, памятуя о том, как тяжело словаки атакуют позиционно, и попытался блокировать все подступы к штрафной. Однажды не убереглись, но в целом замысел сработал.

Интересный факт:

Словацкую заявку представляют игроки сразу из 13 стран – самая «интернациональная» сборная наряду со шведской. Есть даже футболист, играющий в Катаре (Вайсс), но топ-лиги всего две – итальянская и немецкая. Остальные словаки разбросаны в основном по Восточной Европе.

Три лучших игрока в матче с Уэльсом:

Гамшик – имел великолепный момент в начале матча и в целом подтвердил статус лидера – он и обводил, и бил по воротам, и здорово помогал гасить валлийские атаки, вступая в отбор чаще любого защитника (центрдефы Словакии в основном занимались выносами мяча абы куда), даже по перехватам уступил лишь Дюрице и Куцке, да и распасовывал весьма неплохо (87,9% точных передач). Вот только с обостряющими пасами дела обстояли неважно – всего одна такая передача.

Куцка – с пасами куда хуже (79%), но тоже старался обводить и бить, может похвастаться четырьмя перехватами. Еще и настрадался от валлийцев – чаще всех они сбивали именно этого подвижного словака.

Вайсс – лидер по обостряющим передачам и количеству обводок, редко ошибался в передачах, отрабатывал в обороне и в целом провел весьма неплохой матч. Но «неплохого» для чемпионата Европы – маловато.

Три худших игрока в матче с Уэльсом:

Дуриш – как мы и говорили, с центрфорвардами у Словакии беда. Как ни старался 28-летний нападающий словацкой сборной, не получалось у него ровным счетом ничего. Мяч он получал гораздо реже всех своих партнеров, причем треть (!) приемов мяча вели в итоге к его потере. Всего один несчастный удар, два офсайда, четыре фола… И крайне невзрачный матч.

Пекарик – не лучшая игра словацкого правого защитника. Единственный из всей защиты, кто не совершил ни отбора, ни перехвата за целых 90 минут, да и с пасами нелады – почти треть в никуда. А из трех длинных передач лишь одна дошла до цели, что и дополняет «пасующую» статистику. Слабо.

Грошовски – вот и разница пока между ним и Куцкой с Гамшиком, но он и младше их на 4 и 5 лет соответственно. Что Грошовски сделать удалось, так это хотя бы просто не терять мяч – сразу 96,4% точных передач, которых было всего 28 (то есть, ошибся всего однажды или дважды). В активе – два перехвата, в пассиве – три фола и желтая карточка, не всегда верный выбор позиции. На исходе часа Грошовски заменили на мобильного Дуду, который тут же забил. Замена, правда, немного не по позиции, но сработала мгновенно.

Как они будут играть с Россией

Стартовый состав игры с Уэльсом был абсолютно предсказуем, именно таким он и наигрывался в контрольных матчах:

Но если изменения и будут, то, скорее всего, какие-то из трех, представленных ниже.

Губочан, если будет здоров, наверняка заменит Швенто слева в обороне – защитник «Динамо» все же в своей сборной – основной. Если Яна Козака вконец достала невнятная игра Дуриша, то у Словакии будет другой центрфорвард – либо Немец, который в конце матча с Уэльсом запулил в штангу, либо автор гола Дуда, хотя к позиции центрального нападающего он не так хорошо адаптирован и у Черчесова в «Легии» фактически там не играл. Третья замена – Стох вместо Мака – тоже может произойти: несмотря на свой голевой пас Мак провел далеко не лучший матч, однако Стоху при его универсализме все же больше нравится играть слева, но оттуда Вайсса не сдвинешь. В общем, варианты у Козака есть, но выбор небогат.

Самая ожидаемая дуэль: Шкртел/Дюрица против Дзюбы

Это будет эпично. Форвард «Зенита», кстати, провел очень приличный матч против англичан, шесть раз выиграв верховые дуэли у защитников, притом мяч Дзюба терял совсем не так много, как раньше (прогресс при Виллаш-Боаше в этом плане просто колоссальный). Статистика побед в верховых единоборствах у центрдефов Словакии в игре с Уэльсом лучше лишь на двоих: Дюрица – 5, Шкртел – 2. Словаков Дзюба замотает до предела, в этом сомнений никаких. Но вот насколько будет эффективен наш нападающий на этот раз?

Мы победим?

Сборная Словакии вполне по силам сборной России, но и словаки имеют полное право думать так же про нашу команду. Мы с ними похожи по стилю, мы с ними входим в тройку самых возрастных сборных на этом чемпионате и у нас с ними – ключевой матч в группе, где победа позволит сделать широкий шаг навстречу плей-офф. Разница лишь в том, что Словакии отступать некуда вообще – поражение от России, как и ничья, практически гарантированно отправят их домой, поскольку шансы на победу над Англией крайне невелики. У нас же шанс еще останется в игре с Уэльсом.

Ситуация с загнанной в угол Словакией может вполне сыграть нам на руку – она заставит нашего соперника больше идти вперед, а контратакующую игру Слуцкий налаживать умеет (у него по этой части громадный опыт в ЦСКА), а уж ловит соперника на ошибке в России наш тренер лучше всех. Края в защите совершенно неидеальны, а медленный центр словацкой обороны наверняка не раз дрогнет – у нас есть футболисты, способные разыграть молниеносную комбинацию не хуже Уэльса. Не менее интересно при этом, что же придумает и сам Слуцкий, ведь изменения в составе у нашей команды наверняка произойдут.

Ответ на все эти вопросы даст лишь сам матч, который будет сыгран в среду, 15 июня. Начало игры – в 16:00 по Москве.

Моя сборная. Ваши истории

Евро-2016. Сборная Англии. Кого стоит опасаться?