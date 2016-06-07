«Мисс Евро-2016» выиграла красотка из Исландии

Арна Ур Джонсдоттир – 21-летний ангел из Исландии, очаровавший всю свою маленькую страну в прошлом году, выиграв титул «Мисс Исландия». Покорение Европы – следующий шаг, и уже сейчас девушка может гордиться своей победой над еще 23 конкурентками в традиционном конкурсе, который проходит раз в четыре года перед Евро. В призовую тройку также вошли Германия и Португалия.

А Россию представляла красивая девушка Юлия.

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Что касается победительницы, то Арна изучает тонкости акушерства и занимается спортом, а именно – прыжками с шестом. Она очень любит рисовать и даже продает свои картины через Facebook. Ей очень нравится еда, которую готовит ее бабушка, особенно исландский мясной суп. Кроме того, девушка очень любит животных и любит проводить время с котенком и щенком, которых она спасла от унылой бездомной жизни. И самая первая фотография в Instagram была сделана как раз с ее новым другом – маленьким симпатичным котенком.

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О своей стране Арна говорит с восторгом: «Здесь чистый свежий воздух, а вода и вовсе лучшая в мире. И хоть я живу в столице, но это очень тихий и мирный город. Победа на конкурсе «Мисс Евро»? Огромная честь для меня представлять страну в таком формате».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает