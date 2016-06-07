«Мисс Евро-2016» выиграла красотка из Исландии

Арна Ур Джонсдоттир – 21-летний ангел из Исландии, очаровавший всю свою маленькую страну в прошлом году, выиграв титул «Мисс Исландия». Покорение Европы – следующий шаг, и уже сейчас девушка может гордиться своей победой над еще 23 конкурентками в традиционном конкурсе, который проходит раз в четыре года перед Евро. В призовую тройку также вошли Германия и Португалия.
А Россию представляла красивая девушка Юлия.
Что касается победительницы, то Арна изучает тонкости акушерства и занимается спортом, а именно – прыжками с шестом. Она очень любит рисовать и даже продает свои картины через Facebook. Ей очень нравится еда, которую готовит ее бабушка, особенно исландский мясной суп. Кроме того, девушка очень любит животных и любит проводить время с котенком и щенком, которых она спасла от унылой бездомной жизни. И самая первая фотография в Instagram была сделана как раз с ее новым другом – маленьким симпатичным котенком.
О своей стране Арна говорит с восторгом: «Здесь чистый свежий воздух, а вода и вовсе лучшая в мире. И хоть я живу в столице, но это очень тихий и мирный город. Победа на конкурсе «Мисс Евро»? Огромная честь для меня представлять страну в таком формате».