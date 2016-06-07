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«Мисс Евро-2016» выиграла красотка из Исландии

Арна Ур Джонсдоттир – 21-летний ангел из Исландии, очаровавший всю свою маленькую страну в прошлом году, выиграв титул «Мисс Исландия». Покорение Европы – следующий шаг, и уже сейчас девушка может гордиться своей победой над еще 23 конкурентками в традиционном конкурсе, который проходит раз в четыре года перед Евро. В призовую тройку также вошли Германия и Португалия.

А Россию представляла красивая девушка Юлия.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что касается победительницы, то Арна изучает тонкости акушерства и занимается спортом, а именно – прыжками с шестом. Она очень любит рисовать и даже продает свои картины через Facebook. Ей очень нравится еда, которую готовит ее бабушка, особенно исландский мясной суп. Кроме того, девушка очень любит животных и любит проводить время с котенком и щенком, которых она спасла от унылой бездомной жизни. И самая первая фотография в Instagram была сделана как раз с ее новым другом – маленьким симпатичным котенком.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

О своей стране Арна говорит с восторгом: «Здесь чистый свежий воздух, а вода и вовсе лучшая в мире. И хоть я живу в столице, но это очень тихий и мирный город. Победа на конкурсе «Мисс Евро»? Огромная честь для меня представлять страну в таком формате».

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чемпионат Европы Европа Исландия
Комментарии (15)
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sciline10
1465316484
Комментарий удален.
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Майор Дзагоев
1465316912
Милашка
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KingRey21
1465318403
Девушка очаровательна!!!
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A7XKOLYAN93
1465322340
Очень важная футбольная статейка. Ждём дальнейших развитий событий по красоткам, их котиков и прочей х.рне.
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artem 81
1465324630
Наша страху..ило
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Igorello97
1465325187
Почему от России такая курица? Лучше нет что-ли?
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Измайловский Кочегар
1465325937
Наши как всегда послали чью-то дочку/внучку/любовницу. А исландка очень мила, заслуженная победа :)
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Mariner
1465365922
Жесть! Опять от нас ТП с накаченными губами! КТО ПРИДУМАЛ ЭТУ МОДУ БЛИН??? У меня ни одного знакомого, кому это нравится! Да и тут в комментах не заметил!
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Вомбат
1465401855
"«Бомбардир» знакомит читателей с прекрасной девушкой со сложной фамилией." Провираетесь, господа журналисты, как обычно. В Исландии нет фамилий, только имена и отчества. Отца девушки звали Юнс Сигурдсон. Ее саму зовут Арна Юнсдоттир (а не Джонсдоттир). Брата Арны зовут Арне Юнссон. А его сын будет Арнесон.
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denisov
1465412470
Симпотичная девушка
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