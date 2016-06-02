29-ое место сборной России. Инфантино могут убрать с поста президента. Дайджест событий дня

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

На целых две позиции опустилась наша национальная команда в новом рейтинге от ФИФА. Все соперники по группе находятся выше нашей сборной, причем лидирует из всего квартета не англичане, а австрийцы – 10 место. Первую строчку по-прежнему занимает сборная Аргентины.

ФИФА может отстранить Инфантино от работы

Всего четыре месяца назад своих постов из-за коррупционного скандала лишились Зепп Блаттер и Мишель Платини, сейчас подобная участь может постигнуть Джанни Инфантино – нынешнего президента ФИФА. Сообщается, что организация может временно отстранить его от работы из-за того, что тот якобы уничтожил запись одного из заседаний.

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«Манчестер Сити» приобрел опорника «Боруссии»

Илкай Гюндоган не поможет сборной Германии на Евро из-за травмы, зато со следующего сезона должен изрядно подсобить «МС». Контракт подписан сроком на 4 года. По слухам, клуб отдал за полузащитника около 30 миллионов.

Левандовски близок к переходу в «Реал»

Слухи о трансфере ходят уже не первый год, но сейчас он может воплотиться в жизнь. La Gazzetta dello Sport сообщает, что поляк подписал необходимые документы о предварительной договоренности. Все остальное отложено из-за Чемпионата Европы, после которого и должен состояться трансфер. Зарплата игрока предположительно составит 25 миллионов евро.

«Спартак» вовсю орудует на трансферном рынке

Сегодня новостные ленты пестрят новостями о селекции красно-белых. Появилась новая информация об уходе Ивелина Попова. Судя по всему, он перейдет в «Сампдорию» примерно за 12 миллионов евро. Также спартаковцы намерены расстаться с Сердаром Таски, которым интересуется «Трабзонспор». Что касается приобретений, то клуб нацелился на Даме Н’Дойе.

«Реал» намерен приобрести Неймара и Де Хеа

Сериал с приобретением Де Хеа продлили на второй сезон. Параллельно мадридцы запустили новую мыльную оперу – о потенциальном предательстве Неймара. Cadena Cope сообщает, что именно эти два футболиста стали главным целями «сливочных» на лето. За бразильца готовы заплатить целых 192 миллиона. Также победитель Лиги чемпионов разыскивает конкурента для Каземиро.

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Кака не поедет на Кубок Америки

Всему виной очередная травма футболиста. Получил он ее в товарищеском матче против Панамы, а на восстановление понадобится не менее двадцати дней. Вместо Кака на турнир в составе сборной Бразилии отправится Гансо.

«Рот-Вайсс» пытается привлечь Ибрагимовича королевскими привилегиями

Немецкий клуб из низших дивизионов вывесил в соцсети объявление о желании подписать самого Златана. Денег у «Рот-Вайсса» нет, но оригинальности полно: они предлагают великому шведу ключи от города и установление монархии в нем, если футболист того пожелает. Также в честь Ибрагимовича готовы назвать пиво и сорт сосисок, а любые здания будут наполняться водой, если Златан захочет там поплавать.

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