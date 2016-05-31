Освежающий дождь. Как интернет-канал оказался круче «Матч ТВ»

Формат

Давайте начистоту: с разговорными программами на российском спортивном ТВ сейчас беда. Единственное шоу, за которое не стыдно – это «Культ Тура». Сценарии остальных передач будто бы создают те самые ламантины из «Южного парка», выдавая случайный набор клише. Ведущий задает банальный унылый вопрос, отвечают ему еще более скучно. Зачастую все происходит на однообразном фоне, который даже при суперсовременных экранах и футуристичном оформлении способен наскучить. Эмоцию все-таки дают люди, а не дорогие костюмы и декорации (хотя они, безусловно, тоже важны).

Ребята с «Дождя» не стали (да и вряд ли могли) боГато украшать студию. Обошли стороной они и громоздкие тумбы с затертыми диванами. Оказывается всех четырех спикеров можно разместить на телекартинке иным способом, обратившись ко всегда стильному минимализму. Экран попросту делится на четыре квадрата, каждый из которых занимает участник разговора. В ходе программы обсуждается несколько особенно дискуссионных тем недели, среди которых не только футбольные. Не сказать, что формат новый, но в нынешних условиях он выглядит свежо. А главное – динамично. Легко разглядеть эмоциональную реакцию троицы на реплику одного из участников, а дискуссия получает совсем иной визуальный ракурс.

Кстати, о визуальном. Эстетически привлекательным и бодрым картинку делает тоже крайне простая затея – контраст одежды ведущих с фоном, что за ними. Яркие поло на фоне однотонных стен, оказывается, выглядят вполне сносно и по-летнему тепло. Ну и раз уж о внешнем виде ведущих заговорили, то и с ним все в порядке (да, Алексей Андронов наконец-то помыл голову). Пожалуй, единственный визуальный минус первого выпуска – потные подмыхи Игоря Порошина, которые ему не всегда удавалось удачно прятать.

Состав

Рассуждать о спорте с изрядной долей огня даровано не многим тележурналистам. Волею судьбы (у которой есть красивое восточное имя) на «Дожде» в один момент удалось оказаться сразу нескольким таким людей. Жертва Бесогона Андронов после увольнения с «Матч ТВ» предсказуемо обосновался в роли спортивного обозревателя на единственном оппозиционном канале страны. Непонятно почему убранный с того же канала Дементьев попривык к самостоятельности, ведя рубрику «Вечернего Урганта», и выступил в «Спорте на Дожде» центральным ведущим, рулящим процессом. К жертвам режима примкнули еще двое людей, которых, увы, давно не увидеть на федералке. Андрей Вульф – спортивный менеджер – еще с 90-ых работал на нескольких общедоступных каналах, топовых радиостанциях и газетах, а также успел посидеть в Госдуме и побыть в роли вице-президента Оргкомитета «Сочи-2014». Уже упомянутый Игорь Порошин – талантливый журналист и продюсер, создавший лучшее спортивное ток-шоу в истории российского ТВ («Удар головой»), пропал с теле-радаров еще во время предсмертной агонии «России-2». В контексте «Матч ТВ», насколько известно, имя философа от футбола почему-то не озвучивалось ни разу: Кандалаки либо не знает его, либо не хочет знать.

Пожалуй, не нужно объяснять, что более неформатных и балансирующих на грани дозволенного людей в спортивных медиа сейчас нет. Если вам речи Андронова казались язвительными, то вы не слышали витиеватых монологов Порошина. Если позиция Дементьева, по-вашему, не вписывалась в формат государственного канала, то вы не следили за карьерой Вульфа. Вместе квартет подчас выдает такое инферно с сумасшедшим взаимотроллингом, какое и в Top Gear нечасто увидишь.

Честность

Выпуск начался с поедания ведущими мельдония, продолжился критикой финала ЛЧ и бескомпромиссными разговорами о бедах отечественного футбола, а завершился сравнением российской легкой атлетики с проституткой. Пока на «Матч ТВ» снимают вторую за три месяца документалку о Слуцком, квартет «Спорт на Дожде» обсуждает рассказ главного тренера сборной об участии в договорняке.

Интернет легко обставляет телевизор тем простым фактом, что в нем можно быть честным и не бояться этого. В кои-то веке Андронов может выражать свою, довольно радикальную по многим вопросам, позицию без оглядки на редакторов «Матча». Порошин в своих философских монологах здесь тоже не ограничен, периодически уходя в такие сравнения, от которых в кабинетах «Останкино» у людей коленки дрожат. «Матч ТВ», ориентируясь на поддержку власти, избрал позитивную риторику, вписывающуюся в рамки идеологии. Поэтому от эфиров канала зачастую разит тошнотворным лицемерием. Неугодный власти «Дождь» позволяет своим ведущим быть честными не только самими с собой, но и со зрителями. Большая роскошь для современных российских СМИ.

Акция

Называть «Дождь» конкурентом любой передачи с каналов холдинга «Матч» – смешно. Численность аудитории федеральных и кабельных каналов несопоставимы, что уж говорить об интернет-телевидении. Пропав с кнопок пульта, «Дождь», очевидно, потерял в аудитории и зарабатывает за счет платных подписок, недешевых для провинции. Канал переживает тяжелые времена, теряя топовых журналистов, но упорно не соглашается на бесплатный сегмент программ – кризис поджимает.

Однако без акций и халявы привлечение аудитории невозможно. Первый эфир «Спорта на Дожде» под таковую попал. Ведущие озвучивали надежду удвоить количество подписчиков, но смогли прибавить лишь 800 новых зрителей. Однако стремление все равно похвальное – увидеть передачу с «Дождя» целиком бесплатно сейчас почти невозможно. Подписывать ради нее, какой бы качественной она ни была, люди вряд ли станут. Но никто не отменял торренты и дикие сайты рекламными баннерами о домашнем способе увеличения собственного достоинстве. Своего зрителя «Спорт на Дожде» найдет, пусть и не в количестве штампованных вечерних эфиров «Матч ТВ». Дементьев, Андронов, Порошин и Вульф делают гораздо более важную вещь, чем монетизирование программы – создают альтернативную точку зрения. Отрадно, что она у нас теперь есть и в спорте.

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