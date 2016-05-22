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Сборная России выиграла в «Что? Где? Когда?». Онлайн от «Бомбардира»
Сборная России выиграла в «Что? Где? Когда?». Онлайн от «Бомбардира»
Бомбардир.ру
22 мая 2016, 22:04
15
Чемпионат Европы
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Комментарии (15)
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Igorello97
1463944396
Я смотрю.
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1
KorolShut
1463944811
6-0 в пользу телезрителей
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0
343443
1463945105
Комментарий удален.
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0
AGS1312
1463945788
Новости про то как дети подрались в садике...мда...У меня вот на районе кто-то ночью забор обосцал,как думаете стоит первому каналу сообщить? Может приедут отснимут сюжет,все-таки ситуация то незаурядная,страна должна знать!
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1
TUMS
1463953314
Сборная выглядела нормально. С интеллектом вроде так же норма.
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3
kykyi
1463992282
Жалко на ЧЕ не будет команды зрителей, а то бы тоже, наверное, выиграли.
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2
Simbirsk
1463994218
Не понятно вобще для чего это было нужно...
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2
Диктор
1464024631
Какой ты на фиг викинг-козел ты ,это и по фото похоже.
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0
slavа0508
1464037779
Ну и вопросы для начальной школы
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0
compka
1464342891
цирк
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0
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