Хуан Мата: «Футболисты получают неприлично много в сравнении с обычными людьми»

Цены на билеты: «Чтобы посмотреть игру «МЮ», надо выложить 40 фунтов. Это не дешево».

О людях, которые «ненавидят современный футбол»: «Я могу понять, о чем они. Из-за финансовой составляющей футбола начинает казаться, что владельцы клубов намного важнее, чем фанаты. Раньше было не так – не было такого пристального внимания со стороны СМИ и не было так много людей, которые пытаются извлечь свою личную выгоду».

Агенты: «Мой отец является моим агентом, так что он всегда исходит из моих интересов и делает это искренне. У меня были одноклубники, которые получали ужасные советы. Когда я был поменьше, я слышал, как родители некоторых ребят кричали им, как надо пасовать и как не надо. Я говорил им, что все эти советы не приведут ни к чему хорошему. Каждый игрок считает, что он – Марадона. Особенно, когда он переходит в топ-клуб. Это случается с каждым, но сейчас я стал замечать это в молодых игроках. Ты видишь детей, которые считают себя рок-звездами – они экстравагантно одеваются и покупают дорогущие машины… Иногда надо остановиться и поговорить немного с таким игроком. Если ты сможешь долгое время сохранять хладнокровие и рассудительность и продолжить так же много и усердно работать, как ты работал для того, чтобы попасть сюда, – то тогда ты сможешь совладать с собой».

Зарплата: «Футбол очень хорошо оплачивается. Даже слишком. Как будто мы живем в другом мире – в изолированном шаре. По сравнению со всеми остальными, мы получаем невероятные деньги. Это уму непостижимо. По футбольным меркам у меня обычная зарплата, но, сравнивая с 99% людей в Испании и со всем остальным миром, я получаю огромные деньги. Но мы-то еще и сравниваем свои зарплаты с окладами партнеров по команде».

Жизнь в шаре: «Да, я живу в изолированном мире. Реальной жизнью живут мои друзья. Им надо искать работу, становиться на биржу труда, переезжать. Все это – нормальная жизнь. А моя жизнь футболиста – не нормальна».

Футбол как бизнес: «Мне не нравится футбол с бизнес-стороны. Мне нравится игра. Я люблю тренироваться и соперничать. Я бы с радостью получал зарплату поменьше, если бы это сделало влияние бизнеса на футбол менее ощутимым. На этом уровне ты реально хорошо зарабатываешь и всегда равно иногда сравниваешь себя с другими игроками».

Давление на молодых игроков: «Сейчас давление на молодых игроков огромно, что неправильно. Они не готовы к провалам и к тому, что все может пойти не по плану. Им надо осознавать, что только самые успешные добиваются успеха и становятся топ-игроками. 99 % из них не достигнет этого в ближайшем будущем».

Футболистам все достается слишком легко: «Меня иногда пугает то, насколько я защищен. Малейшая проблема – и появится кто-то, кто разрешит ее для меня. Это один из аспектов того, почему мы не можем жить обычной, нормальной жизнью».

Источник: AS.com

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