Доброта Месси, поцелуй Роналду и еще 7 причин осознать, что футбол – не только деньги

Футбол приобрел плохую репутацию. Игроки все чаще упоминаются в контексте денег: авто, модели, неуплаченные алименты или налоги. Потому самый яркий момент недели - Криштиану чмокнул девочку-маскота. Напоминаем, как футбол несет добро.

Лионель Месси и болельщик

Чаще всего болельщики сигают с трибун на поле, чтобы выпендриться. Некоторым хватает ума бежать по газону без одежды. Однако часто нарушить правила - единственная возможность для болельщика встретиться с кумиром. После матча "Малага" - "Барселона" к Лео Месси подбежал мальчик. Обняв аргентинца, он тут же попал в объятия службы безопасности. Месси успокоил охрану и отдал болельщику свою футболку. Подобным образом поступают многие футболисты: Ибрагимович, Мхитарян, Ари, Роналду, Черышев, Хуммельс, Росицки и другие.

Криштиану Роналду

Самый эгоистичный футболист мира? Роналду не скрывает, что любит себя. Он даже открыл музей себя, названный в честь себя. При этом португалец не боится помогать тем, кто его об этом просит. В марте 2014-го он пожертвовал 60 тысяч евро на операцию десятилетнему ребенку Эрику Ортису Крузу, которому требовалось лечение врожденного заболевания мозга. Вскоре выяснилось, что в 2014 году Роналду вообще чаще остальных спортсменов мира жертвовал средства на благотворительность.

Перед матчем с «Ромой» Криштиану, пока играл гимн Лиги чемпионов, поцеловал девочку, которая выводила его на поле. Некоторые вещи действительно значат больше, чем спорт.

Жозе Моуринью и мексиканский уборщик

Португальский тренер сформировал жесткий и иногда капризный образ на поле. Сбросив костюм хмурого врага для всех, он способен быть милым человеком.

Однажды мексиканский уборщик Абель Родригес помешался на «Реале» настолько, что в качестве волонтера ездил на все предсезонные игры команды в Лос-Анджелес. Семь лет подряд. Затем он снял все сбережения и потратил их на поездку в Мадрид, чтобы поддержать любимый клуб в «класико». Денег, правда, хватило только на дорогу до Мадрида. Мексиканец несколько часов ждал встречи с Моуринью, чтобы выразить ему свое уважение. Португалец так проникся самоотверженной преданностью болельщика, что купил ему билет на матч и оплатил номер в гостинице. Когда Абель понял, что это не сон, Жозе добил его, пригласив отправиться в Манчестер на матч Лиги чемпионов вместе с командой. Контрольный – в качестве официального гостя.

Так что, если карма действительно существует, Моуринью недолго будет безработным.

Болельщики «Спартака» и Отто Фишер

Болельщики в России чаще всего упоминаются в негативном свете. Файеры, мат, драки – все это реальность, но лишь одна сторона. Футбольные фанаты собирают деньги и вещи для детдомов, восстанавливают памятники, поддерживают ветеранов. Самая известная история связана с Отто Фишером, старейшим болельщиком «Спартака».

Ему было 102 года, и он жил в маленьком поселке Потанино на Урале. Фишер никогда не был на матче «Спартака», но всегда мечтал об этом. Болельщики «красно-белых» узнали эту историю и решили помочь Отто. Фан-клуб в итоге организовал Фишеру поездку на матч с «Динамо», где его пригласили в VIP-ложу и попросили сделать первый символический удар по мячу. Фишер бодрился: «А что, я и матч открыть могу, и по воротам «Динамо» ударить, лишь бы наши победили». Так оно и случилось.

Вскоре Отто снова мелькал в новостях – его ограбили. Представившись соцработником, вор похитил 730 тысяч рублей, все накопления Фишера. Фанаты снова помогли ветерану, организовав сбор средств. Часть выручки от билетов на матч с «Кубанью» отдал «Спартак». В ноябре прошлого года Отто Фишер скончался. Но его любимый клуб успел осуществить мечту преданного болельщика.

Златан Ибрагимович и 805 имен

В кино существует такой тип злодеев, которые нравятся больше, чем герои. Если бы вы должны были сойти с ума, вы предпочли бы стать Джокером. Если бы вам пришлось есть человечину, то лучше делать это в образе Ганнибала Лектера. Быть высокомерным футболистом - быть Златаном Ибрагимовичем. В нем сочетаются все противоречия мира.

Можно одинаково легко представить, как Златан лупит битой Сержа Орье, а позже совершает один из самых выдающихся поступков в истории футбола. Ибрагимович нанес на свое тело 805 миллионов имен людей, погибших от голода. «Все знают меня, но никто не знает имен тех, кто погибает каждую минуту от голода, вызванного войной, природными катастрофами, бедностью, - объяснял швед. - Всегда, когда вы слышите мое имя, вы будете вспоминать и их имена. Когда вы видите меня, вы будете видеть их».

Несмотря на то, что татуировки были временными, Златан произвел на общественность огромное впечатление и привлек внимание к проблеме бедствующих стран. Он сам пожертвовал фонду, который организовал эту акцию, более 350 тысячи шведских крон.

11-летняя звезда «Селтика»

Юный болельщик «Селтика» Джей Бэтти - мальчик с синдромом Дауна. Он стал звездой шотландской команды, когда форвард «кельтов» Георгиос Самарас выбрал его из толпы во время празднования чемпионства. Затем мальчика звали на матчи команды в качестве специального гостя. В прошлом году Бэтти забил пенальти на любимом стадионе, когда вокруг было 60 тысяч фанатов «Селтика», его фанатов. Гол был признан лучшим в январе в шотландской Премьер-Лиге. «Когда Джей родился, мы надеялись и молились, что люди к нему будут относиться с уважением, - сказал отец мальчика после вручения приза. - Из-за его любви к «Селтику», мечта сбылась. Весь стадион скандировал имя моего сына, это было что-то невероятное! Я никогда не забуду этого, хочу поблагодарить всех за такую невероятную поддержку!».

Андрес Иньеста и «Альбасете»

Испанец забил гол в финале чемпионата мира, выиграл все, что блестит, с «Барселоной», но после всех внушительных успехов не забыл о том, где начинал славную карьеру. Когда родной клуб Иньесты «Альбасете», в котором он дебютировал и отыграл два года прежде чем перейти в «Ла-Масию», находился на грани банкротства в 2013 году, вмешался испанец. Он пожертвовал «Альбасете» более 200 тысяч фунтов и помог расплатиться со всеми долгами. Все это спасло команду от вылета из профессионального футбола. Истинный патриотизм, ради которого не нужна особенная футболка.

«Бавария» и главный соперник

Футбол – всегда соперничество, но никогда не знаешь, кто подаст тебе руку помощи в трудную минуту. Это случилось с дортмундской «Боруссией», которую «Бавария» спасла от банкротства и от вылета из Бундеслиги.

Выиграв чемпионат Германии-2001/02, Дортмунд пережил сильнейшее похмелье. Неоправданные трансферы и зарплаты сломали финансовую систему клуба. Тогда на помощь пришел главный соперник – в 2004 году «Бавария» дала «Боруссии» кредит на 2 миллиона евро. «Мы понимали, что у «Боруссии» была критическая ситуация, - объяснял экс-президент «Баварии» Ули Хенесс. – Когда они не смогли выплатить зарплаты игрокам, мы решили, что должны помочь. Я стараюсь чтить спортивные традиции и уверен, что мы тогда сделали то, что должны были». Будущих чемпионских титулов, финала Лиги чемпионов, «Желтой стены» в Дортмунде не было бы, если бы не помощь со стороны соперников.

Фото: futbolfinanzas.com | dailymail.co.uk