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    Типичная Турция. Фанат «Трабзонспора» напал на судью во время матча


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    Голосов: 0
    25.04.2016 12:54
    Очередной скандал с болельщиками в чемпионате Турции. Матч между «Трабзонспором» и «Фенербахче» закончился избиением арбитра.

    Игра между «Трабзонспором» и «Фенербахче» завершился разгромом — 0:4. Обезумевшие болельщики хозяев сначала забросали штрафную своего вратаря мусором, а в конце матча стали выбегать на поле. Один из фанатов умудрился добежать до дополнительного арбитра и ударить его в спину. Спустя несколько секунд служба безопасности скрутила нападавшего.

    Сезон в Турции подходит к концу, причем «Трабзонспор» его провалил. Команда застряла в середине таблицы, хотя и практически обезопасила себя от вылета. «Фенербахче» пытается догнать «Бешикташ», который лидирует с преимуществом в три очка.

    Два месяца назад в Трабзоне гостил «Галатасарай», и матч тоже завершился скандалом. На 86-й минуте судья Дениз Атеш Битнель удалил с поля защитника «Трабзонспора» Луиша Каванду. Его партнеры возмутились, а Салих Дурсун психанул: подобрал красную карточку, которую уронил судья, и показал ее Битнелю. Тот сарказма не оценил и удалил игрока. Всего были удалены четыре игрока «Трабзонспора», а матч закончился пользу «Галатасарая» — 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Fanatik
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1

      kaldun87 19 мая 2016, 19:18

      дикари

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 26 апреля 2016, 10:17

      Сажать надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 25 апреля 2016, 20:48

      да уж весело у них там

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dodik_aqalarov 25 апреля 2016, 19:13

      ....Урок всем продажным судьям в МИРЕ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 25 апреля 2016, 14:25

      Аффтор, не надо на национальности переходить!!! NO RASISM!!! Не все турки одинаковы!!! Везде курьезы бывают, что у нас при СССР творилось??? Забыли уже???
      Зачем эту национальную агрессию Всем прививать? Только ненависть к остальным нациям выражаете подобными заголовками(((
      МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      dodik_aqalarov > Dynamo-Moscow 25 апреля 2016, 19:14

      .....согласен Брат!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Dynamo-Moscow 26 апреля 2016, 16:47

      И что ЖЕ у нас В СССР творилось, ЮНОША 1985 ГОДА РОЖДЕНИЯ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 25 апреля 2016, 14:21

      Нет слов - дикость какая-то!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 апреля 2016, 14:19

      Нахер там столько ментов за воротами стоит, что одного дебила поймать не могут.

      2
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