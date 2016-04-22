Цитата дня. Промес отжег в интервью

Квинси Промес в интервью «Матч ТВ» рассказал, что готов был выкинуть Дзюбу из самолета, если бы время возвращалось назад. Голландец поддерживает болельщиков и понимает их недовольство текущим положением «Спартака». Промес отметил, что «Спартаку» нужно многое сделать для победы в чемпионате, существенно прибавлять в игре и не расстраивать собственных фанатов. Аленичева же Квинси считает интеллигентным тренером, а Луи ван Гаала – одним из лучших специалистов в мире. Оказывается, наставник любит на тренировках заставлять всех играть левой ногой. Но главные слова Промеса связаны с принципиальным соперником «Спартака» – ЦСКА.

Источник: «Матч ТВ»