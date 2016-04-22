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Цитата дня. Промес отжег в интервью

Квинси Промес в интервью «Матч ТВ» рассказал, что готов был выкинуть Дзюбу из самолета, если бы время возвращалось назад. Голландец поддерживает болельщиков и понимает их недовольство текущим положением «Спартака». Промес отметил, что «Спартаку» нужно многое сделать для победы в чемпионате, существенно прибавлять в игре и не расстраивать собственных фанатов. Аленичева же Квинси считает интеллигентным тренером, а Луи ван Гаала – одним из лучших специалистов в мире. Оказывается, наставник любит на тренировках заставлять всех играть левой ногой. Но главные слова Промеса связаны с принципиальным соперником «Спартака» – ЦСКА.

Источник: «Матч ТВ»

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Промес Квинси
Комментарии (13)
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dr.Dexter
1461329750
сомневаюсь что тебе предлагали .
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slavа0508
1461330774
Один не равнодушный,,,,,но думаю и из него сделают похериста если вовремя за кордон не смотается
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Kulimen
1461333049
Жаль, я б тебя купил(
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Romio-xxx
1461334347
Молодец чувак!!!
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ivan199103
1461335011
Это он про Широкова?
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OOOVVV.
1461336072
Промес,таких чуваков в ЦСКА не берут,спи и завидуй спокойно!
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Диктор
1461348415
Ой и как хорошо сказал то.
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agrmark
1461391369
Промес - красава! Так держать!! Верим в тебя!!!
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_CSKA_Forever
1461499300
Все футболисты хотят титулы,он понимает что в спартаке их не будет,поэтому если предложат в ЦСКА пойти,сам к руководству побежит просить,что бы отпустили.
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propter
1462020454
Промес, правильно, к проституткам не переходи ни за что.
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