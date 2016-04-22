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    Ван дер Сар зажигает на фанатской трибуне


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    Голосов: 0
    22.04.2016 18:00
    Известный голландский голкипер Эдвин Ван дер Сар недавно возобновил карьеру на один матч, а теперь ходит на фанатскую трибуну «Аякса». Показываем, как вратарь празднует голы вместе с фанатами, которых он восхищал своей игрой.

    Вот так Эдвин проводил время с фанатами год назад. Тогда он еще только разогревался. «Аякс» выиграл у «Додрехта» со счетом 4:0. Присутствие голландца на трибунах оказалось счастливым.

    Ван дер Сар не только сам болеет с фанатами, но и учит их правильно себя вести. Во время матча против «Зволле» Эдвин вышел на поле и обратился к болельщикам с речью, призвав их не бросать на поле файеры. Перед этим болельщики устроили пиротехническое шоу, в результате которого оказался под угрозой финал Кубка Голландии. Эдвин сумел направить фанатскую энергию в нужное русло, но команде это не помогло. «Аякс» разгромно уступил «Зволле» со счетом 1:5 и проиграл трофей.

    Однако сейчас Эдвин стал еще ближе к болельщикам. В матче против «Херенвена» «Аякс» добыл важную победу (2:0). Ван дер Сар вместе с фанатами праздновал забитые мячи и отжигал так, что позавидуют любые отвязные тусовщики.

    Интересно, если Эдвин Ван дер Сар начнет тренерскую карьеру, то голы своей команды он будет праздновать в похожем стиле?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: TCDN
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 23 апреля 2016, 01:33

      У нас все по ВИП-ложам сидят.

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 23 апреля 2016, 00:19

      Талант на поле не затеряется на секторе. У нас в Питере такую тенденцию, -привязанные сердцем клубу игроки тоже есть!

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 апреля 2016, 18:49

      Лучший.
      Хотел бы я с ним на трибуне оказаться :)

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 22 апреля 2016, 18:46

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      0
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