Азар, Туре, Хамес и другие игроки, которые в этом сезоне хуже, чем первый клип Алисы Вокс

Эден Азар

Национальность: Бельгия

Клуб: «Челси»

Игры: 38

Забитые голы: 2

Голевые передачи: 5

Техничный дриблер синих, похоже, надел несчастливые бутсы. Чем еще можно объяснить столь тусклую игру вингера, наколотившего год назад за команду Романа Абрамовича 19 мячей? Конечно, нельзя назвать Азара главным виновником, безусловно, провального сезона «Челси», но одним из действующих лиц он уж точно является. В 25 лет спад карьеры случается очень редко, особенно у столь талантливых игроков. Впрочем, в наши дни деньги могут испортить кого угодно, да и примеров множество. К слову, Эден не так плохо играет в сборной Бельгии, в четырех матчах за которую забил четыре мяча. Но все же от прошлогоднего Азара не осталось и следа. С такой игрой не то что «Реал», да и «Милан» с «Порту» откажутся от трансфера бельгийца.

Мемфис Депай

Национальность: Нидерланды

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Игры: 41

Забитые голы: 7

Голевые передачи: 4

27,5 миллионов евро – за такую сумму был куплен лучший бомбардир чемпионата Нидерландов. Но вместо высокой результативности Депай обеспечил в «МЮ» несколько привозов и вызвал массу негодований со стороны болельщиков «красных дьяволов». Мемфису 22 года, и на нем лежит огромная ответственность за легендарный седьмой номер, под которым в свое время играли Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. Голландец, без вопросов, отличается филигранной техникой, хорошо поставленным ударом и наличием в своем запасе массы финтов, но порой Депай слишком часто берет игру на себя, тем самым показывая эгоизм по отношению к партнерам по команде. Молодой человек рискует повторить судьбу многих некогда перспективных футболистов, которых сгубила слава.

Аарон Рэмзи

Национальность: Уэльс

Клуб: «Арсенал»

Игры: 36

Забитые голы: 6

Голевые передачи: 4

В сезоне-2014/15 Рэмзи рвал и метал. Сейчас же валлиец пытается набрать феноменальную прошлогоднюю форму. Вот только чемпионат Англии уже почти закончился, и последний шанс представится на Евро, до которого еще нужно дожить, не получив при этом очередную травму. Аарон каждый год вызывает противоречивые чувства. Вроде все ключевые навыки для игры в центре поля большого лондонского клуба имеются, но раз за разом действия Рэмзи на поле остаются незамеченными. Он то вырывает для команды важные очки с лидерами, то вовсе пропадает в матчах с середняками турнирной таблицы. Еще немного и терпению Арсена Венгера придет конец. Может быть, французский специалист все же решит потратить приличную сумму денег на покупку полузащитника мирового класса.

Марио Гетце

Национальность: Германия

Клуб: «Бавария»

Игры: 17

Забитые голы: 4

Голевые передачи: 0

После забитого победного гола в финале ЧМ-2014 Гетце заметно сдал. Под руководством Хосепа Гвардиолы Марио не так часто появляется на поле, а когда выходит – напоминает лишь бледную копию себя самого. Понятно, что сказывается высокая конкуренция в клубе. И это несмотря на то, что немец вполне может сыграть и на флангах полузащиты и в центре. В любом случае, в следующем сезоне у «Баварии» будет новый главный тренер, чья философия и стиль игры значительно отличаются от предыдущего. Не исключено, что талант Марио придется по душе Карло Анчелотти, который найдет место в обойме для «золотого мальчика». К тому же, ветераны Франк Рибери и Арьен Роббен к тому времени уже могут отправиться в тур по США или Китаю, что значительно облегчит Гетце задачу вновь вернуться в стартовый состав.

Яя Туре

Национальность: Кот-д’Ивуар

Клуб: «Манчестер Сити»

Игры: 42

Забитые голы: 8

Голевые передачи: 7

Туре по-прежнему остается основным игроком горожан, но теряет свои зрелищные качества. Его результативность значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Все меньше голов со штрафных и дальних выстрелов. Ивуариец стареет, и это глупо отрицать. Тем более, находясь в команде с огромным трансферным бюджетом, Туре, которому скоро стукнет 33, рискует потерять свое место в команде. Также стоит учесть, что летом клуб возглавит Гвардиола, под началом которого Яя уже играл с 2008 по 2010 годы, будучи футболистом «Барселоны». В общей сумме за три года в Каталонии африканский опорник провел всего 74 матча и забил четыре гола. Поэтому летом стоит ждать серьезных перемен в карьере бывшего игрока донецкого «Металлурга».

Хамес Родригес

Национальность: Колумбия

Клуб: «Реал»

Игры: 26

Забитые голы: 8

Голевые передачи: 7

Еще один игрок, чья статистика за год достаточно сильно ухудшилась. За него руководство «Королевского клуба» отдало примерно 80 миллионов евро – более чем внушительная сумма. Но пока переход Родригеса напоминает всеми известную историю трансфера бразильца Кака, который так и не прижился в Мадриде. Хамес ошибается в передачах и стал реже бить из-за пределов штрафной площади. Место на скамейке запасных уже становится привычным, а слухи о продаже «Джеймса» быстро наполняют страницы спортивных СМИ. Возможно, при новом главном тренере Зинедине Зидане Родригес вновь найдет свою игру и оправдает ожидания многочисленных поклонников игры колумбийца.

Кристиан Бентеке

Национальность: Бельгия

Клуб: «Ливерпуль»

Игры: 34

Забитые голы: 8

Голевые передачи: 4

Перспективный бельгиец как мог тянул «Астон Виллу», не давая клубу вылететь из высшего дивизиона Англии. За три сезона в составе «дачников» Кристиан забил 49 мячей. Именно за такую результативность боссы «Ливерпуля» решили раскошелиться для усиления атакующей линии команды. И что же получилось в итоге? 32,5 миллионов фунтов – восемь забитых мячей. За Серхио Агуэро в 2011 году отдали на 5,5 миллионов больше. Разница очевидна. Трансферная политика мерсисайдцев в последние несколько лет разочаровывает. Особенно это сказывается в отношении покупки нападающих. Вот и следующий антигерой данного списка принадлежит «красным».

Марио Балотелли

Национальность: Италия

Клуб: «Милан»

Игры: 19

Забитые голы: 3

Голевые передачи: 1

Никому не нужный итальянец опускается ниже и ниже. Даже в «Милане» Марио не может сыграть хоть один хороший матч. Больно смотреть на то, как безумно талантливый футболист, успевший в свои 25 лет поиграть за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль», потихоньку превращается в среднего игрока, которого в свое время изрядно переоценили. Да, Марио не является примером для подражания вне футбольного поля, то и дело совершая глупые поступки. Но мало кто обращал бы на это внимание, если бы он стабильно забивал или хотя бы показывал свое желание играть в каждом матче, как это делает сейчас не менее скандальный Луис Суарес. Интересно, какое решение примет Юрген Клопп, когда аренда Балотелли закончится, и найдутся ли желающие купить столь неординарного нападающего?

Роман Широков

Национальность: Россия

Клуб: «Спартак» / ЦСКА

Игры за «Спартак»: 19

Забитые голы: 1

Голевые передачи: 3

Игры за ЦСКА: 7

Забитые голы: 1

Голевые передачи: 0

Футбольная карьера капитана сборной России после ухода из питерского «Зенита» не пошла в гору. Сложный характер не позволяет россиянину закрепиться в составе большого клуба. И в Питере и в московском «Спартаке» Роман не находил общий язык с главными тренерами. Широкову скоро исполнится 35 лет, значит, следующий сезон, вполне возможно, окажется последним для игрока на высоком уровне. Стоит надеяться, что хотя бы на приближающемся Евро футболист покажет достойную игру. В противном случае, придется задуматься о переходе в менее именитый клуб. Забавно, ведь еще в 2013 году Роману предрекали скорый трансфер в команду одного из престижных европейских чемпионатов. Теперь же предрекают завершение карьеры.