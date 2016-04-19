Ларисса Перейра – хранительница очага ливерпульского бразильца

О Лариссе Перейре весь мир узнал тогда, когда в «Ливерпуль» за гигантскую сумму перебрался форвард «Хоффенхайма» Роберто Фирмино. Со своей будущей женой бразилец познакомился в ночном клубе три года назад. Через год после знакомства у пары родилась дочь.

Несмотря на то, что демонстрировать свою красоту в соцсетях Ларисса не слишком любит, однажды засветил ее … сам Фирмино. Футболист неосторожно разместил фото в Instagram, где не сразу можно было заметить, что на его жене нет нижнего белья. Когда Фирмино понял свою оплошность, то, конечно, удалил фотографию, но ее уже успели отрепостить. При желании, ее можно найти в Интернете. Ну а то фото превратили в более цивильный вид.

Если не считать дурацкую ошибку Фирмино, то в целом пара ведет себя довольно скромно и лишнего в Интернет не закидывает.

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