Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видео дня. Игра в футбол горящим мячом


    0
    Голосов: 0
    08.04.2016 19:05
    Некоторые российские футболисты неудачно проявляют себя в играх и с обычным мячом. Каково же, когда он весь охвачен огнем? «Бомбардир» показывает удивительное видео.

    Зажигательной игрой порадовали любителей футбольного фристайла Эндрю Хендерсон и Мелоди Дончет. Фристайлеры решили удивить зрителей, жонглируя горящим мячом. Одного им, правда, не хватило. Сообщается, что на съемках было испорчено около 20 мячей, а их температура доходила до 1000 градусов. Но картинка получилась стоящая!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      Pilum74 9 апреля 2016, 09:08

      ЖАЛЬ ВРАТАРЬ НЕ ОСМЕЛИЛСЯ=)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Gramozeka 8 апреля 2016, 23:27

      Крутяяяк!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 8 апреля 2016, 21:18

      оч круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 8 апреля 2016, 19:17

      очень крутые ребята!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11