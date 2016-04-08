Видео дня. Игра в футбол горящим мячом

Некоторые российские футболисты неудачно проявляют себя в играх и с обычным мячом. Каково же, когда он весь охвачен огнем? «Бомбардир» показывает удивительное видео.

Зажигательной игрой порадовали любителей футбольного фристайла Эндрю Хендерсон и Мелоди Дончет. Фристайлеры решили удивить зрителей, жонглируя горящим мячом. Одного им, правда, не хватило. Сообщается, что на съемках было испорчено около 20 мячей, а их температура доходила до 1000 градусов. Но картинка получилась стоящая!